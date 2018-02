La prima filiale italiana di Dress for success, associazione no profit americana, sarà inaugurata a Roma, in via del Casaletto 400, l’8 marzo, proprio per la festa delle donne: sarà un vero regalo per le donne in situazioni svantaggiose o disoccupate da più di quattro mesi, poiché l’iniziativa ha lo scopo di aiutarle a trovare un impiego.

Il 23 gennaio si è tenuto a Roma, presso il Mercato Centrale, l’evento di lancio di Dress for success Rome ed è prevista l’apertura di una seconda filiale a Milano nei prossimi mesi.









Dress for Success è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro, che ha come obiettivo l’indipendenza economica delle donne: per offrire soluzioni durature che consentano alle donne di rompere il ciclo della povertà, l’associazione fornisce una rete di supporto, abbigliamento professionale e le risorse necessarie per aiutarle a crescere nell’ambito lavorativo e personale.

La Dress for Success Worldwide, cuore dell’organizzazione, ha sede a New York e supervisiona l’enorme rete di affiliazione globale: dagli inizi nel 1996, Dress for Success si è espansa in oltre centocinquanta città in ventotto paesi ed ha aiutato quasi un milione di donne a lavorare per raggiungere l’autosufficienza.









La formula “vestirsi per il successo” è nata nel 1996 dall’idea di Nancy Lublin, una studentessa americana che ha investito i 5.000 dollari ereditati dal bisnonno in un progetto che aveva lo scopo di aiutare le donne, disoccupate e con scarse risorse economiche, nella ricerca di un impiego: iniziò a fornire alle donne gli abiti giusti per il colloquio e per la prima settimana di lavoro.

In Italia il progetto Dress for success è approdato grazie a Francesca Jones, fondatrice e presidente della sede romana, e al rapporto di collaborazione con il Movimento di volontariato italiano della regione Lazio (MoVi): le donne che parteciperanno, tra i 18 e i 60 anni, svantaggiate, immigrate o disoccupate da più di quattro mesi, non avranno solo a disposizione i vestiti per il lavoro, ma anche la possibilità di partecipare a programmi di mentoring, seminari per la crescita professionale e supporto nella ricerca dell’impiego.









Francesca Jones, in un’intervista rilasciata a 2duerighe, ha dichiarato:

“Cuore dell’iniziativa è il Suiting, la donazione gratuita dell’abito professionale, nuovo o seminuovo, a donne in difficoltà economica, da parte di privati o aziende. […] A esso si affiancano il Carreer center, con attività che vanno dalla revisione del curriculum, alla lettera di presentazione, alla prova del colloquio, e l‘Employment Retention, con seminari di crescita professionale su diverse tematiche come, ad esempio, la gestione dei conflitti e il lavoro di gruppo.”.

L’associazione fa parte di un movimento globale per il cambiamento, che crede nel diritto di ogni donna di realizzare il proprio potenziale e di raggiungere l’indipendenza finanziaria in un mondo più egualitario: quando sparirà il sessismo dal mondo del lavoro e sarà riconosciuto il ruolo significativo delle donne nello sviluppo economico mondiale, l’uguaglianza di genere sarà a portata di mano.

Fadua Al Fagoush