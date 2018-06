Le droghe psichedeliche migliorano i collegamenti dei neuroni

I farmaci psichedelici possono avere proprietà che alterano la mente anche in senso fisico. Recenti ricerche, pubblicate sul Cell Reports, hanno scoperto che i seguenti farmaci psichedelici: DOI, DMT e LSD, possono alterare le cellule cerebrali nei topi e nelle mosche. Aumentano quindi la probabilità che i neuroni si ramifichino e si connettano l’un l’altro. Lo studio verifica la teoria secondo cui le sostanze psichedeliche potrebbero essere utili per affrontare la depressione e l’ansia, oltre al disturbo da stress post-traumatico e all’abuso di sostanze.

Ha spiegato David E. Olson, autore principale dello studio:

“Questi sono alcuni dei composti più potenti noti per influenzare la funzione cerebrale. È quindi ovvio per me che dobbiamo capire come funzionano.”