I droni sono capaci di monitorare gli animali a rischio d’estinzione?

Un esperimento con droni e papere di gomma aiuterà a fare luce sul mistero

I droni rappresentano ormai uno strumento fondamentale per monitorare specie animali che rischiano l’estinzione. Tuttavia, alcuni sono scettici riguardo il loro uso: risulta complicato verificarne l’accuratezza, poiché non sempre si conosce con esattezza il numero di animali selvatici presenti in una determinata zona.

Per testare l’affidabilità di questa nuova tecnologia in questo campo, un gruppo di scienziati dell’Università di Adelaide (Australia) si è servito delle paperelle di gomma, alleate della scienza insieme ai moscerini della frutta e all’arabetta comune, utilizzati come organismi modello della ricerca genetica.

Lo studio è stato pubblicato sul journal Methods in Ecology and Evolution.