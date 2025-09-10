La Polonia ha vissuto ore drammatiche quando numerosi droni provenienti dalla Russia hanno violato il suo spazio aereo, nel pieno di una massiccia ondata di attacchi contro l’Ucraina. L’episodio dei droni russi in Polonia ha portato Varsavia a chiudere temporaneamente l’aeroporto Chopin, il principale scalo del Paese, e a innalzare al massimo livello lo stato di allerta delle proprie difese aeree. La minaccia non è stata presa alla leggera: aerei polacchi e alleati della NATO sono stati fatti decollare immediatamente, mentre i sistemi radar hanno seguito gli obiettivi fino al loro abbattimento.

Una prima volta per l’Alleanza Atlantica

L’abbattimento di droni russi in Polonia segna una novità inquietante: per la prima volta un Paese della NATO è stato coinvolto in uno scontro diretto con mezzi militari russi. Il fatto, pur se circoscritto a oggetti non pilotati, è considerato da molti osservatori come un salto di qualità nella guerra in corso. L’aeroporto di Rzeszów-Jasionka, hub cruciale per il transito di armi verso l’Ucraina, è stato tra i primi a sospendere le operazioni, a dimostrazione della gravità percepita dalle autorità.

Gli aerei italiani, olandesi e polacchi hanno preso parte alle operazioni difensive, mentre i radar dei sistemi Patriot hanno seguito le traiettorie dei droni. La possibilità di invocare l’articolo 4 del Trattato Atlantico, che prevede consultazioni straordinarie tra gli alleati in caso di minaccia a un membro, è stata annunciata dal premier Donald Tusk insieme al presidente Karol Nawrocki. Nonostante un portavoce dell’Alleanza abbia chiarito che l’incidente non viene trattato formalmente come un attacco, la questione sarà discussa in un vertice già programmato per la giornata odierna.

La risposta di Washington e Bruxelles

Dagli Stati Uniti sono arrivate reazioni dure circa la presenza di droni russi in Polonia. Alcuni esponenti del Congresso, come il senatore repubblicano Joe Wilson, hanno parlato apertamente di “atto di guerra” e chiesto di fornire a Kiev armamenti in grado di colpire direttamente il territorio russo. Sul fronte democratico, il senatore Dick Durbin ha accusato Putin di voler mettere alla prova la tenuta della NATO. Anche l’Unione Europea, per bocca dell’Alto rappresentante per la politica estera, ha sottolineato che si tratta della più grave violazione dello spazio aereo europeo dall’inizio della guerra, giudicandola intenzionale e non accidentale.

Dal fronte ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito che gli indizi dimostrano come l’attacco non sia stato casuale, ma parte di una strategia di Mosca per intimidire sia l’Ucraina che gli alleati. Il suo consigliere Michail Podolyak ha parlato apertamente di un test della Russia volto a verificare i tempi di reazione occidentali. Per Kiev, non è più possibile considerare episodi simili come incidenti: fanno parte di una nuova tattica mirata ad allargare il conflitto.







Le province polacche a rischio

Secondo lo Stato Maggiore polacco, i droni russi in Polonia hanno sorvolato più volte i voivodati orientali di Podlachia, Masovia e Lublino, arrivando a minacciare città come Zamość. Le autorità hanno esortato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni, mentre proseguono le operazioni per rintracciare i resti dei velivoli abbattuti. Alcuni frammenti rinvenuti nelle campagne hanno rivelato l’uso di modelli “Gerbera”, una versione semplificata dei droni Shahed di fabbricazione iraniana, già impiegati da Mosca in numerose offensive contro l’Ucraina.

La tensione odierna è amplificata dal precedente del 2022, quando un missile ucraino vagante colpì un villaggio polacco, causando la morte di due civili. Da allora Varsavia ha innalzato al massimo livello le procedure di sorveglianza e reazione, consapevole che il rischio di incidenti o provocazioni è altissimo lungo il confine. Questa memoria recente rende l’opinione pubblica particolarmente sensibile e contribuisce a spingere il governo verso una linea di grande fermezza.

Una notte di violazioni ripetute: una crisi destinata a crescere

Il premier Tusk ha dichiarato che lo spazio aereo nazionale è stato violato ben 19 volte in poche ore, la prima intorno alle 23:30 e l’ultima all’alba del 10 settembre. In parallelo, in Ucraina erano in corso attacchi di enorme portata: oltre 400 droni e decine di missili balistici e da crociera lanciati dalla Russia hanno colpito varie regioni, incluse quelle occidentali vicine alla Polonia. In alcune aree come Volinia e Leopoli era in vigore da ore l’allarme aereo.

Per molti analisti, gli sconfinamenti dei droni russi non sono altro che un messaggio politico e militare. Putin intende mostrare che nessun Paese confinante può sentirsi al sicuro e che la NATO, se non reagisce con forza, rischia di apparire divisa e vulnerabile. Questo spiegherebbe la frequenza crescente delle provocazioni e la scelta di colpire proprio zone ad alta sensibilità strategica, come l’aeroporto di Rzeszów.

La Polonia, già al centro della rete logistica che sostiene l’Ucraina, diventa ora anche il teatro di un confronto diretto tra Mosca e l’Alleanza Atlantica. Le prossime ore saranno decisive per capire se Varsavia invocherà l’articolo 4 della NATO e come gli alleati intenderanno rispondere. Intanto, il messaggio lanciato dai cieli polacchi appare chiaro: la guerra in Ucraina ha ormai superato i confini del Paese invaso e rischia di travolgere l’intera sicurezza europea.

Lucrezia Agliani