I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, più noti con l’acronimo DSA, risultano sempre più diffusi tra gli alunni. Questi disturbi – che includono dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia – non derivano da deficit neurologici generalizzati, né da condizioni socio-economiche sfavorevoli, ma stanno alla base di modalità di apprendimento diverse, con conseguenze concrete nella vita scolastica e sociale degli studenti.

Secondo studi istituzionali, la percentuale di alunni certificati con almeno uno di questi disturbi si aggira tra il 2,5% e il 5,5% degli studenti, con variazioni che dipendono dall’età, dal livello scolastico, e dalla regione.

Come si articolano i DSA: definizioni e campi d’azione

Per comprendere appieno le modalità con cui ciascun disturbo si manifesta, è utile distinguere fra le quattro tipologie principali.

Dislessia

È il disturbo specifico della lettura: interessa le competenze di decodifica, la correttezza e la velocità nel leggere, nonché la comprensione quando la lettura non diventa automatica. Un alunno con dislessia può incontrare difficoltà costanti nel riconoscimento delle parole e nella fluidità della lettura, anche se ha una capacità intellettiva nella norma. Disortografia

Coinvolge le regole ortografiche della lingua scritta: ortografia, uso corretto dei suoni e dei grafemi, e la grammatica implicita nella scrittura. Si manifesta con errori sistematici che non dipendono da trascrizione frettolosa o distrazione, ma da una mancata automatizzazione delle regole linguistiche.

È la difficoltà legata al gesto grafico vero e proprio: la scrittura manuale può risultare lenta, irregolare, poco leggibile, o gravata da tensione, postura inadeguata, difficoltà motorie di prensione o coordinazione della mano. Si tratta di una componente motoria ed esecutiva, che può interferire con la produzione scritta anche se l’alunno conosce la grammatica e le regole ortografiche. Discalculia

Riguarda le competenze numeriche e operative del calcolo: comprendere il numero, svolgere operazioni, gestire procedure matematiche, applicare il ragionamento logico-matematico. Non si limita ad errori occasionali di calcolo, ma a difficoltà persistenti che compromettono l’apprendimento matematico rispetto a quanto ci si aspetta per l’età e l’istruzione frequentata.

Prevalenza e distribuzione nei diversi ordini di scuola

Le statistiche nazionali, raccolte dal MIUR e da organismi di ricerca, rivelano che la diffusione dei DSA varia in base al grado scolastico:







Scuola primaria : la percentuale di alunni con diagnosi di DSA è inferiore rispetto alla secondaria, ma aumenta con il progredire degli anni (in particolare dal III al V anno, dove è possibile diagnosticare con maggior affidamento).

Secondaria di I grado : è in questo ordine di scuola che si registra il picco più alto di diagnosi, spesso perché le richieste di lettura, la complessità dei testi e il carico di scrittura e calcolo diventano molto più impegnativi.

Secondaria di II grado: pur diminuendo leggermente rispetto alla scuola media in termini percentuali, resta una percentuale non trascurabile di studenti con DSA, che necessitano di misure di supporto anche per gestire compiti più astratti e complessi.

Anche la distribuzione geografica presenta forti differenze: il Nord-Italia tende a registrare percentuali di diagnosi più elevate rispetto al Sud. Ciò può dipendere da vari fattori, tra cui la disponibilità di risorse diagnostiche, la consapevolezza familiare e scolastica, e l’organizzazione del servizio di neuropsichiatria infantile regionale.

Incremento delle diagnosi: più consapevolezza o vera crescita del fenomeno?

I numeri mostrano un aumento significativo delle diagnosi negli ultimi anni. Ad esempio:

Nello scorso decennio si è passati da cifre molto inferiori a migliaia più alte per ciascuno dei disturbi (dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia).

Nel 2016/17, gli studenti certificati con DSA erano circa 254.600 , pari al 2,9% del totale degli iscritti.

Nell’anno scolastico 2018/19, il numero è salito ulteriormente: quasi 298.114 alunni nelle scuole primarie e secondarie avevano una certificazione di DSA.

Tuttavia, questi dati non permettono da soli di stabilire se il fenomeno sia “in aumento” nel senso di una vera maggiore incidenza, oppure se semplicemente migliorino le capacità diagnostiche, la sensibilità scolastica e familiare, e l’accesso ai servizi. In molti casi, l’aumento delle diagnosi riflette una maggiore consapevolezza, campagne informative, e la Legge 170/2010 che ha stabilito diritti e strumenti per gli studenti con DSA.

Impatti sulla vita scolastica, sociale ed emotiva

Un alunno con DSA, se non riconosciuto e supportato, può sperimentare diverse conseguenze:

Accademiche : difficoltà ripetute nelle prestazioni di lettura, scrittura o calcolo possono portare a risultati inferiori rispetto alle potenzialità, ritardi nello studio, difficoltà nei compiti, nelle verifiche, e rischio di demotivazione.

Psicologiche ed emotive : sensazione di inadeguatezza, bassa autostima, ansia, possibile ritiro sociale, o atteggiamenti di evitamento rispetto alla scuola.

Sociali: stigma, incomprensione da parte di pari, insegnanti o familiari, che possono attribuire la difficoltà a pigrizia o svogliatezza, piuttosto che a un disturbo reale.

È importante che vi sia un intervento tempestivo non solo per contenere i danni nel percorso educativo, ma anche per sostenere l’autostima e la motivazione dello studente.

Strategie di riconoscimento e intervento precoce

Per minimizzare gli effetti negativi dei DSA serve una catena di azioni ben coordinata:

Segnali precoci: in età prescolare o ai primi anni della primaria si possono osservare segnali di rischio (difficoltà nel discriminare suoni, lentezza, errori persistenti, difficoltà motorie nel gesto grafico). Riconoscerli serve per monitorare e, se necessario, intervenire. Diagnosi formale: tramite specialisti (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti), usando test standardizzati. Devono escludersi altre cause come deficit sensoriali, intellettivi, oppure svantaggi ambientali. Misure compensative e dispensative: la normativa italiana (Legge 170/2010) prevede strumenti che aiutano lo studente con DSA (uso di mappe, tecnologie, tempi più lunghi, dispensa da alcune attività non essenziali) per consentire l’equità. Intervento didattico mirato: percorsi personalizzati che puntino a potenziare specifiche abilità. Per la discalculia, per esempio, si usano esercizi che favoriscono la conoscenza dei numeri, l’organizzazione spaziale, il ragionamento sul concetto di quantità; per la scrittura, attività che favoriscano la correttezza ortografica e l’automatizzazione. Formazione degli insegnanti: cruciale che il corpo docente sia adeguatamente preparato a riconoscere segnali, ad attuare misure adeguate, a usare strumenti e strategie didattiche inclusive. Coinvolgimento famiglia-scuola: la collaborazione fra scuola e famiglia è essenziale: condividere informazioni, decisioni, monitorare i progressi. La diagnosi non è la fine, ma l’inizio di un percorso condiviso.

In Italia la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 istituisce formalmente i diritti degli alunni con DSA, richiedendo che le scuole adottino misure compensative e dispensative.

Tuttavia, non sempre la legge è pienamente applicata. Alcune criticità:

Disomogeneità territoriale nelle diagnosi e nell’accesso ai servizi, specie nelle regioni del Sud.

Alcune famiglie lamentano che gli insegnanti non abbiano una preparazione adeguata sui DSA. Ritardi nella diagnosi, che talvolta arrivano solo quando le difficoltà sono già fortemente consolidate, rendendo l’intervento più complesso.

Ostacoli nell’adozione delle misure compensative: non sempre vengono riconosciute, non sempre gli insegnanti le applicano correttamente, o gli studenti non ne sono informati.

Per mitigare l’impatto dei DSA occorre lavorare su diversi fronti:

Promozione della consapevolezza presso insegnanti, famiglie, studenti: comprendere che un alunno con DSA non è “pigro” né “meno intelligente”, ma solo che apprende in modo differente.

Potenziare le risorse sanitarie e diagnostiche , specie in aree meno servite, affinché ogni studente che manifesta segnali di rischio possa essere valutato con tempestività.

Diffusione di strumenti tecnologici e didattici moderni , quali software di lettura assistita, applicazioni per la scrittura o il calcolo, che facilitino l’apprendimento.

Formazione continua del personale scolastico , non solo al momento iniziale, ma con aggiornamenti che riflettano le nuove evidenze scientifiche, le migliori prassi e le tecnologie emergenti.

Valutazione costante dell’intervento: monitoraggio dei progressi degli studenti con DSA, retroazione, aggiustamenti dei piani educativi.

Dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia non sono disturbi marginali: affliggono migliaia di studenti in Italia, con vari livelli di gravità, interferendo spesso con il percorso di formazione e con la fiducia in se stessi. Tuttavia, i dati più recenti indicano che la diagnosi e il riconoscimento stanno migliorando, grazie alla legislazione, all’impegno di scuole e famiglie, e all’ampliarsi delle risorse diagnostiche.

Patricia Iori