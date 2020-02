Il Duce, la Meloni, il Cristo e compagnia bella: simboli di resurrezione?

La gelosa rivendicazione del merito: da Sofane al Duce

La prima parte delle guerre greco-persiane avvenute nel V secolo avanti Cristo vide gli ateniesi avere la meglio sugli avversari a Maratona, allorché il valoroso condottiero Milziade pretese dalle proprie truppe una corona di ulivo tutta per sé, in virtù del successo conseguito. Tuttavia, il coraggioso soldato Sofane si rifiutò di elogiare il comandante e gli disse:

Quando avrai vinto i barbari combattendo da solo, o Milziade, allora chiedi di essere onorato tu solo.

Un simile appello può relativamente condurre a tempi meno remoti, nello specifico al regime fascista del secolo scorso. La nostra nazione, reduce dalla grande guerra, faticava a far ripartire l’economia, laddove, oltretutto, persistevano difficoltà nel settore edilizio, instabilità di stampo politico e la malaria.

L’instaurazione della dittatura non avrebbe apportato i benefici promessi, malgrado ciò il Duce reclamò più volte riconoscenza per il proprio operato nel corso del ventennio trattato.

Perlomeno Milziade, pur peccando di vanità, all’epoca guidò l’esercito greco alla vittoria ambita: nel nesso, è proprio una tale dissonanza a separare i due arroganti. La vittoria a Maratona fu determinata dalla forza e dall’interdipendenza delle truppe, piuttosto che dal comando del singolo generale – tale è il concetto rivendicato da Sofane: tutti gli aderenti alla causa hanno sfidato la morte.

I progressi dell’Italia del primo dopoguerra, datati nel ventennio fascista, furono invece il frutto di più mani lavoratrici che non implicarono quelle del Duce, il quale si limitò a mettere la propria firma laddove avessero sudato gli altri.

La tradizione orale della mitologia mussoliniana

Ci avrebbero pensato le generazioni future a diffondere ulteriori leggende sul conto del celeberrimo: abbiamo tutti sentito attribuire a Benito Mussolini il sistema pensionistico, i sindacati, le scuole, la lotta alla mafia e la bonifica delle paludi. A tal proposito la lettura di “Mussolini ha fatto anche cose buone – Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” di Francesco Filippi può rivelarsi illuminante, specie per i membri di Casapound e di Forza Nuova, se non per la politica Alessandra Mussolini che tutela gelosamente l’onore del nonnetto mai conosciuto.

Nell’insoddisfazione generale pare che qualcuno debba necessariamente trovare un personaggio da idolatrare, attribuendogli traguardi e meriti non propri. Vogliono tutti venerare un dio ma nessuno vuole conoscerlo – probabilmente temono di non somigliargli – dunque non vorrebbero rischiare di trovarsi in disaccordo con esso.

Non pochi sono i cristiani che non hanno mai aperto una bibbia in vita loro e difficilmente lo faranno nel futuro e, sulla base del medesimo concetto, questi pseudofascisti eviteranno ancora di studiare criticamente il devoto periodo storico, poiché l’utopia e l’ignoranza sono più confortanti della concretezza. Ciò non dovrebbe comportare una passiva ammissione da parte nostra, ma piuttosto dovrebbe stimolarci a fare la differenza approfondendo i modelli che intendiamo proporci, prima di definire le rispettive posizioni. Filippi sostiene:

Pensare a un ipotetico passato positivo lascia una speranza nell’animo di chi è scontento del proprio presente.

Gli oppressi talvolta riabilitano gli oppressori

Fino a qualche giorno prima, passando per la via Roma di Belpasso, in provincia di Catania, avreste notato una bacheca disposta dal Secolo d’Italia (quotidiano della destra nazionale) inneggiante Benito Mussolini, situata nella porzione di muro che separa il bar Caprice dalla farmacia Lombardo. L’albo recitava la seguente: “Il tempo rende più struggente il ricordo e più amaro il rimpianto. Mentre infuriano corruzione e menzogne, limpido e puro si rivela il mito. Gli italiani lo ricordano come simbolo di resurrezione e di vita.”

Di fronte a un simile annuncio si sorprenderebbero soltanto i turisti – basti pensare alla consuetudine con la quale padre Antonio Lo Curto ha celebrato la messa a Catania in onore del Duce negli anni. In primis ci si chiede quale sia il livello di cultura dei nostalgici mussoliniani, ma soprattutto ci si domanda cosa rimpiangano gli italiani del fascismo – se qualcuno oggi ambisce all’oppressione della libertà di parola e alla sottomissione assoluta, si faccia pure mettere un guinzaglio dal proprio padrone. Ci si augura che i nostalgici scoprano il BDSM e che lo pratichino in santa pace, in modo che i medesimi abbiano la possibilità di mettere da parte tali dogmi obsoleti, tra l’altro degradanti e fallimentari. Amen.

Date a Cesare quel che è di Cesare

Tra l’altro, sostenere che il Duce abbia combattuto attivamente la mafia è un insulto palese a chi ha dato la vita per perseguire la giustizia. Persuadersi dell’idea che il suddetto non abbia avuto altra scelta che aderire alla seconda guerra mondiale ribadisce lo schiaffo a chi ha lottato con serietà per un’ideale assai diverso da quello mirato al consenso oppure alla filosofia del paraculo. No, non siete impazziti, non vi preoccupate: non siete gli unici a sentire Giovanni Falcone e Paolo Borsellino bestemmiare dalle rispettive tombe.

Ritenere che Benito Mussolini abbia dato casa e lavoro agli italiani significa non aver conosciuto il lavoro di Amintore Fanfani, mentre la convinzione che il Duce abbia portato la pensione in Italia segnala un’ulteriore carenza di conoscenza. In ogni caso, i meriti supposti non costituiscono basi tanto forti da scavalcare tutto il resto . A tal proposito, viene in mente quanto detto dal direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio in relazione alla riabilitazione di Bettino Craxi:

Credo che anche il mostro di Firenze abbia offerto brioches a qualche bambino povero, o abbia aiutato qualche vecchina ad attraversare la strada – eppure rimane sempre il mostro di Firenze.

La Meloni in vetrina con il Duce

La politica Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia, ci ricorda: “Siamo nati a ridosso degli anni ottanta e novanta, siamo tutti protesi nel nuovo millennio.” Prosegue: “Basta con questa storia del fascismo e dell’antifascismo.” Difatti bisognerebbe veramente guardare in avanti e occuparsi di tanti altri problemi, peccato però che qualcuno sia rimasto bloccato al complesso di Edipo.

In ogni caso va sottolineato il fatto che nella bacheca a Belpasso, accanto all’immagine di Mussolini, ci stava una foto della Meloni: soltanto gli ingenui non ne capirebbero il legame. Per carità, ciò non significa che quest’ultima sia fascista poiché non le converrebbe affatto – se ci fosse stato il Duce, la Meloni sarebbe rimasta una babysitter. Comunque alla suddetta dispiacerebbe molto di più trovarsi in una vetrina assieme a Gianna Nannini, la moglie e la loro bellissima figliola. Dunque se è vero che “siamo tutti protesi nel nuovo millennio” bisognerebbe che la leader di Fratelli d’Italia metta da parte certe concezioni medievali.

Le maschere del Duce

Oggi diversi siciliani continuano a idealizzare il Duce, dimenticando come fosse aumentato il divario tra il nord e il sud negli anni del fascismo. Svariati uomini di destra ne difendono orgogliosamente la memoria, senza sapere che Mussolini in principio si presentò di sinistra e che avesse abbracciato la destra per una questione di consenso. Qualche prete ritiene persino che il menzionato fosse un cattolico, nonostante egli avesse più volte esplicitato la propria avversione per il clero e per la dottrina in generale.

Sappiate che in principio Benito Mussolini fu un giornalista di inclinazione socialista, oltre che ateo – in diversi articoli si firmò “vero eretico” – sebbene fosse sufficiente la devozione per il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche a testimoniare le posizioni del Duce in ambito religioso. Sappiate che allo scoppio della grande guerra Mussolini si schierò dalla parte dei non intervenisti, prima che il denaro lo corrompesse a propugnare il contrario – ricordatelo quando sosterrete ancora che “limpido e puro si rivela il mito, mentre infuriano corruzione e menzogne.”

Tenete a mente che l’uomo che condusse prevedibilmente i propri uomini alla morte, nella seconda guerra mondiale, è lo stesso giovane ribelle, marxista e antimilitarista che emigrò in Svizzera per evadere l’obbligo della leva. A parer suo, i potenti avrebbero dovuto evitare le guerre, poiché queste ultime giovavano soltanto agli interessi dei capitalisti – eppure cambiò rapidamente idea, una volta assaggiato il denaro.

Nel corso della seconda guerra mondiale, precisamente nell’inverno del 1940, colui che oggi è presumibilmente ricordato dagli italiani come “simbolo di resurrezione e di vita” affermò la seguente: “Questa neve e questo freddo vanno benissimo, così muoiono le mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana.” Se lo ricordino i nazionalisti fanatici, che il Duce un tempo definì il tricolore “uno straccio da piantare su un mucchio di letame.”

Dunque chi fu veramente Benito Mussolini? Tutt’oggi risulta complesso tracciarne la personalità, poiché il Duce cambiava parere sulle cose con lo stesso ritmo con la quale orinava. Di sicuro è stato uno spietato cancia bannera e un abile manipolatore delle masse. Comunque, il Duce che nel 1929 afferma d’aver sconfitto la mafia sembra Luigi Di Maio che nel 2018 dichiara d’aver abolito la povertà.

Le verità non sono sempre relative

In buona misura, la rimozione della bacheca del Secolo d’Italia a Belpasso è merito della scrittrice Lorena Spampinato, che ha scritto una lettera al sindaco affinché prendesse le misure necessarie, e del direttore de L’Informazione Luciano Mirone, il quale ha denunciato il fatto nel suo giornale. L’annuncio fascista riposava indisturbato nel medesimo posto da anni – qualora utilizzaste Google Earth ve ne accorgereste.

È possibile dunque che il manifesto non costituisse reato: a pensarci, qualche anno fa i carabinieri sequestrarono un’immagine del Duce appesa in un bar a Modica – in seguito i giudici considerarono l’esposizione della foto “un atto di manifestazione del pensiero discutibile ma tutelato da un principio costituzionale,” escludendo di conseguenza l’apologia di fascismo. Gli stessi giudici ritennero che la frase accompagnata alla foto non fosse sufficiente a costituire reato – in ogni caso, esporre frasi quali: “Non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia,” è ben diverso dai toni utilizzati dal Secolo d’Italia a Belpasso. A priori è bene dissociarsi.

L’articolo invita a controllare la merce prima di ritirarla. Inoltre esorta a prendere le distanze dai modelli oggettivamente imbarazzanti. Votate chi vi pare e pensatela come volete, a condizione che abbiate coscienza di come vi muoviate. Gioite delle vostre libertà individuali: un tempo non tutti le hanno avute. La verità è che dovremmo smettere di venerare ogni personaggio carismatico che ci capita di trovare: una buona parlantina non comporta necessariamente la benevolenza – sarebbe cosa buona e giusta ribadirlo oggi.