Duck Sauce e le loro teste pelviche

“Gli uomini hanno solo una cosa in testa !!!”

Affermazione sentita e risentita, poco fantasiosa, e mediamente vera.

Nell’ormai lontano (ma non troppo) 2014 i Duck Sauce, gruppo french house conosciuto dal grande pubblico per il brano intitolato“Barbra Streisand”, uscivano con: “Big Bad Wof”.

“Cosa diavolo è la French House?”

Niente di particolare, la spiegazione è nel nome stesso. È una sfumatura della musica House, nata in Francia nei primi anni 90.

“Quindi i Duck Sauce, sono un gruppo francese?”

No, sono statunitensi, è solo il genere che è nato in Francia.

Il videoclip del loro brano: “Big Bad Wof” è uno dei più assurdi, irriverenti, dissacranti, che potrebbe capitarvi di vedere, e non importa se vi farà ridere, restare a bocca aperta, o vi farà schifo turbando la vostra sensibilità, il video è geniale e “dice” qualcosa di vero.

“Gli uomini e le donne sono uguali !!!”



Cantava Cremonini, non proprio uguali magari, ma quasi. Entrambi hanno due cervelli, due teste “pensanti”, solo che le donne le hanno generalmente connesse l’una all’altra, gli uomini… no. Le hanno autonome con tutto ciò che questo comporta.

La prima testa si vede, è li, che fa espressioni, facce, boccacce e parla, alcune volte per fortuna, tante volte purtroppo. La seconda, metaforica e collocata in zona pelvica, per i Duck Sauce, non è una prerogativa maschile, anche le donne quando vogliono, lasciano che a guidarle sia il loro “cervello supplementare” quello istintivo: il sesso.

Una canzone quasi priva di testo.

Ma del resto non è necessario, va benissimo ripetere fino allo sfinimento “Big Bad Wof” per DJ A-Trak e Armand Van Helden, i due DJ che compongono il gruppo dei Duck Sauce.

A proposito, non preoccupatevi per i minorenni, a tutelare il loro occhietti innocenti dai contenuti con riferimenti espliciti al sesso ci pensa Youtube: dovete essere maggiorenni e registrati per vedere il video, quindi niente paura, potete lasciarli tranquillamente davanti a youpo…al pc.

Andrea Ianez