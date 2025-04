Deportazioni illegali sotto Trump hanno riacceso il dibattito sui diritti costituzionali negli Stati Uniti. Gli episodi più recenti, che coinvolgono cittadini americani e residenti regolari, mostrano quanto la gestione dei controlli migratori si sia fatta più dura. Le deportazioni illegali sotto l’amministrazione Trump sono finite sotto i riflettori dopo due casi che hanno suscitato indignazione a livello nazionale.

Casi di deportazioni illegali sotto Trump

In Louisiana, una bambina statunitense di appena due anni è stata rimossa dal Paese senza che le fosse garantita una procedura legale adeguata. Il giudice federale Terry Doughty ha evidenziato l’illegalità dell’operazione e ha sottolineato come nessun cittadino americano possa essere espulso senza il dovuto processo. La bambina, identificata con le iniziali VML, è stata deportata insieme alla madre verso l’Honduras, in seguito a un normale appuntamento presso l’ufficio dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) di New Orleans.

Parallelamente, un altro caso ha scosso l’opinione pubblica in Florida. Heidy Sánchez, madre cubana di una bambina di un anno e moglie di un cittadino americano, è stata trattenuta senza possibilità di comunicare con l’esterno e successivamente rimpatriata a Cuba. Secondo la sua avvocata, Claudia Cañizares, Sánchez non ha precedenti penali ed era ancora impegnata ad allattare la figlia, affetta da crisi epilettiche.







Questi episodi rappresentano un ulteriore capitolo nell’inasprimento delle politiche migratorie, dove anche individui con documenti validi, green card o cittadinanza statunitense si ritrovano improvvisamente vulnerabili. Gli avvocati che seguono questi casi denunciano una strategia aggressiva e la violazione sistematica dei diritti fondamentali, accusando l’amministrazione di aver ignorato procedure consolidate.

Le reazioni negative alle politiche di deportazione

Organizzazioni come l’American Civil Liberties Union (ACLU) e il National Immigration Project hanno condannato duramente tali pratiche, definendole un “abuso di potere scioccante e sempre più diffuso”. Le deportazioni illegali sotto l’amministrazione Trump, evidenziano, violano persino le direttive interne di ICE, che prevedono la protezione e il collocamento sicuro dei minori coinvolti.

La situazione di VML è particolarmente significativa: la bambina, pur essendo cittadina americana, è stata inviata in Honduras sulla base della decisione della madre, che detiene la custodia legale. Tuttavia, il padre, che ha tentato di farsi riconoscere come tutore legale, sostiene che la deportazione della figlia sia contraria alla legge. La corte ha già fissato un’udienza per cercare di chiarire e, eventualmente, sanare l’errore.

Anche dal punto di vista politico, la questione si fa delicata. Donald Trump ha recentemente proposto la deportazione di cittadini statunitensi condannati per reati violenti verso carceri straniere, un’idea che ha provocato reazioni negative tra accademici ed esperti di diritto costituzionale. Secondo molti, si tratterebbe di una violazione palese dei principi fondamentali della Costituzione americana.

Nonostante i tentativi del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) di minimizzare gli eventi, spiegando che in alcuni casi sono i genitori stessi a scegliere di essere deportati insieme ai figli, il sospetto di una gestione illegittima e forzata rimane forte. Alcuni documenti rivelano che ICE avrebbe negato il diritto di presentare documentazione difensiva, come avvenuto nel caso di Sánchez.

Il crescente clima di paura tra gli immigrati è evidente. Le verifiche di routine, che per anni sono state una formalità, ora possono trasformarsi in deportazioni improvvise e senza possibilità di appello. L’incertezza riguarda non solo chi è in attesa di una decisione legale, ma anche chi ha già ottenuto uno status regolare o la cittadinanza.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente ordinato il rimpatrio di Kilmar Ábrego García, residente nel Maryland, deportato in El Salvador nonostante una protezione giudiziaria in vigore. Un caso che conferma come anche ordini dei tribunali vengano ignorati in questa fase storica di forte tensione istituzionale.

I sondaggi più recenti mostrano che molte delle politiche più dure di Trump, in particolare quelle sull’immigrazione, stanno incontrando crescente disapprovazione tra gli elettori. La gestione dei casi come quelli di VML e Heidy Sánchez potrebbe avere ripercussioni anche sulle prossime elezioni, mentre aumentano le pressioni interne e internazionali per un ritorno al rispetto dello stato di diritto.

Elena Caccioppoli