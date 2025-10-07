Due fronti opposti, un solo bersaglio. L’estrema destra e la sinistra radicale uniscono – almeno nel calendario – le loro offensive contro la presidente della Commissione europea in due mozioni di sfiducia a Von der Leyen, aprendo una nuova fase di tensione politica nell’Unione Europea.

Un doppio assedio alla Commissione europea

Nell’aula di Strasburgo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, affronta l’ennesima sfida alla sua leadership. In una giornata densa di polemiche, sia il gruppo sovranista dei Patrioti per l’Europa (PfE), guidato da Jordan Bardella, sia quello della Sinistra (The Left), con Manon Aubry in prima linea, hanno presentato due distinte mozioni di sfiducia a Von der Leyen, e dunque, nei confronti dell’esecutivo europeo.

È un attacco simultaneo da poli opposti: a destra si punta il dito contro “l’asservimento economico agli Stati Uniti e l’allargamento incontrollato dell’Unione”, mentre a sinistra si denuncia “la complicità dell’Europa nel genocidio di Gaza e l’arretramento sul fronte ecologico e sociale”.

Entrambe le mozioni di sfiducia a Von der Leyen saranno votate giovedì 9 ottobre. I numeri non lasciano presagire una caduta della Commissione – servono i due terzi dei voti – ma il significato politico è forte: per la prima volta, i due estremi dell’Eurocamera si muovono nello stesso tempo per mettere in crisi la presidente tedesca.

Le accuse della destra: sovranità e agricoltura in ginocchio

I Patrioti per l’Europa hanno impostato la loro offensiva su un terreno economico e geopolitico. Bardella ha accusato von der Leyen di aver “tradito la sovranità del continente”, firmando accordi che avrebbero “svenduto” l’Europa. Tra i principali bersagli ci sono il trattato commerciale Ue–Mercosur, l’intesa con gli Stati Uniti e le nuove politiche agricole europee, considerate “disastrose per gli agricoltori e per la sicurezza alimentare”.

Nel mirino anche la prospettiva di nuovi allargamenti dell’Unione, che – secondo i sovranisti – “trasformerebbero i confini europei in un corridoio instabile tra Siria e Iraq”. Bardella ha invocato un ritorno a un’Europa “dei popoli e delle identità”, lanciando un messaggio chiaramente orientato alla base elettorale euroscettica.

La sinistra contro l’immobilismo europeo e la crisi di Gaza

Sul fronte opposto, la leader di The Left, Manon Aubry, ha attaccato duramente la Commissione per la sua “inerzia morale e politica” di fronte alla guerra in Medio Oriente. “Von der Leyen – ha dichiarato – è complice del genocidio a Gaza. Ha voltato le spalle al diritto internazionale e ha scelto di tacere mentre l’Europa continuava a commerciare con Israele.”

La sinistra accusa inoltre la Commissione di aver “tradito l’ambizione ecologica del Green Deal” e di aver sacrificato le politiche sociali sull’altare della competitività globale. “Abbiamo firmato accordi con l’America Latina aggirando i governi nazionali – ha aggiunto Aubry – e stiamo uccidendo la nostra agricoltura con pesticidi e deregulation.”

Nelle sue parole si è inserito anche il tema della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria bloccata dalle autorità israeliane, che alcuni eurodeputati progressisti, come Benedetta Scuderi (Avs) e Annalisa Corrado (Pd/S&D), volevano portare in aula come simbolo del fallimento diplomatico europeo.

Von der Leyen risponde: “L’Europa non può permettersi di dividersi”

Fredda ma determinata, Ursula von der Leyen ha replicato alle accuse con un appello all’unità. “Viviamo nel momento più pericoloso degli ultimi decenni – ha affermato – e l’Europa non può permettersi di frammentarsi. Le divisioni interne sono il miglior regalo che possiamo fare a chi minaccia la nostra sicurezza.”

La presidente ha ribadito che la priorità dell’Unione è “difendere la democrazia e la stabilità”, richiamando i deputati a un senso di responsabilità comune contro le “forze che godono nel vedere un’Europa debole”.







Le reazioni dei gruppi europei: tra fedeltà e malumori

Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha difeso compatto la propria leader. Il capogruppo Manfred Weber ha accusato i promotori della sfiducia di “usare il Parlamento come palcoscenico per le campagne social”. Con ironia pungente, ha suggerito a Bardella e Aubry di “fondare un nuovo partito, WAAA – We Are Against – visto che condividono solo la voglia di distruggere”.

Ma non tutto è tranquillo nella maggioranza. La socialista Iratxe García Pérez, pur respingendo la mozione di The Left, ha rimproverato la presidente per essersi “prostrata davanti a Trump” e per non aver mantenuto le promesse sul Green Deal. Anche i Verdi, attraverso la voce di Terry Raintke, hanno criticato l’indebolimento delle politiche climatiche, pur dichiarando che “una crisi istituzionale oggi indebolirebbe solo l’Unione”.

Un voto simbolico, ma politicamente esplosivo

Il destino delle due mozioni di sfiducia a Von der Leyen sembra segnato: i voti non basteranno a rovesciare la Commissione. Tuttavia, il dibattito ha già scosso gli equilibri europei. Da un lato, le destre sovraniste provano a sfruttare il malcontento sociale e agricolo; dall’altro, la sinistra radicale punta il dito contro l’“immobilismo morale” dell’Europa.

Von der Leyen, che solo pochi mesi fa era sopravvissuta al voto sul Pfizergate, si trova ancora una volta a difendere la sua posizione tra due fuochi. Il vero banco di prova sarà politico più che numerico: capire se la fragile alleanza tra popolari, socialisti, liberali e verdi potrà ancora reggere sotto il peso di crisi internazionali e contraddizioni interne.

Le mozioni di sfiducia difficilmente faranno cadere Ursula von der Leyen, ma hanno già incrinato l’immagine di compattezza dell’Unione Europea. Tra guerre, crisi energetiche e tensioni sociali, la presidente dovrà dimostrare non solo di poter resistere, ma di saper ancora guidare un’Europa sempre più divisa – e sempre più messa alla prova dal proprio stesso pluralismo politico.

Lucrezia Agliani