Sono state recentemente installate due panchine rosse a Malpensa, presso il Terminal 1 dell’aeroporto, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa dalla SEA, il gestore aeroportuale, in collaborazione con l’associazione Anemos Italia e con il patrocinio degli Stati Generali delle Donne. La scelta di questo luogo, di passaggio per milioni di persone provenienti da tutto il mondo, conferisce un significato speciale al progetto, che si propone di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di contrastare la violenza di genere.

Il valore delle panchine rosse: un messaggio globale

Le panchine rosse sono diventate un potente simbolo di consapevolezza e impegno sociale. La loro installazione in uno degli aeroporti più trafficati d’Italia amplifica il messaggio contro il femminicidio e la violenza di genere, dando voce a chi spesso non ha la possibilità di parlare. A Malpensa, una delle panchine è dedicata alla memoria delle vittime di femminicidio nel 2024, con i nomi delle donne vittime di violenza riportati dall’artista Luca Barcellona. L’altra panchina è un omaggio a Masha Amini, l’attivista iraniana che ha perso la vita nel 2022, dopo essere stata arrestata per aver indossato l’hijab in maniera considerata “inappropriata” dalle autorità iraniane.

Questo gesto di memoria ha una grande valenza simbolica. Malpensa, infatti, è un crocevia di culture, lingue e credi differenti, e le panchine rosse diventano un punto di riflessione per chiunque transiti nel terminal. I passeggeri, in viaggio verso destinazioni diverse, si troveranno davanti a un simbolo che invita a riflettere sulla violenza di genere, ma anche a un richiamo alla necessità di un cambiamento culturale globale.

Leggi anche: Paura indotta nella donna: origini storiche e patriarcato

La testimonianza di Anna Marsella e Pegah Moshir Pour

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di due figure di spicco nell’attivismo per i diritti delle donne: Anna Marsella, presidente dell’associazione Anemos Italia, e Pegah Moshir Pour, consulente e attivista dei diritti umani, nonché premiata con il Premio Anemos Italia 2023. Entrambe hanno portato la loro toccante testimonianza durante l’evento, esprimendo la forza e la determinazione necessarie per affrontare e combattere la violenza di genere.

Anna Marsella, da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, ha dichiarato che la scelta di Malpensa come luogo per questa iniziativa è un atto di grande simbolismo. Il Terminal 1, infatti, è uno dei luoghi di maggiore transito a livello internazionale, dove ogni giorno si incrociano diverse storie e esperienze di vita. Le panchine rosse, collocate in punti strategici, potranno attirare l’attenzione di una vasta platea e diventare un richiamo al rispetto dei diritti umani e alla necessità di fermare la violenza contro le donne.







La violenza di genere: un problema globale

Il fenomeno della violenza di genere è un problema che non conosce confini. Da un angolo all’altro del pianeta, donne di ogni età e provenienza sono vittime di abusi, discriminazioni e violenze fisiche e psicologiche. Le panchine rosse diventano quindi non solo un simbolo di memoria, ma anche un invito alla riflessione collettiva. La loro presenza a Malpensa rappresenta un gesto concreto di sensibilizzazione, mirato a sollecitare l’impegno di ogni singolo individuo nella lotta contro la violenza.

In un mondo sempre più globalizzato, è fondamentale che le istituzioni e le associazioni civili uniscano le forze per promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere. Le panchine rosse sono un richiamo a tutti: uomini e donne, italiani e stranieri, perché diventino protagonisti di un cambiamento culturale che parta proprio da piccoli gesti simbolici come questo.

La memoria delle vittime di femminicidio

Le panchine rosse sono anche un atto di memoria collettiva. La violenza di genere è una piaga che, troppo spesso, viene dimenticata o minimizzata. Ogni anno, le statistiche ci ricordano che il femminicidio continua a essere una realtà drammatica. La panchina dedicata alle vittime di femminicidio del 2024 non è solo un omaggio alle donne che hanno perso la vita, ma anche una sollecitazione a non abbassare mai la guardia di fronte a un fenomeno che ancora colpisce duramente la società.

Il gesto di ricordare pubblicamente questi nomi attraverso l’arte è un’azione forte, che non vuole lasciare spazio all’indifferenza. L’opera di Luca Barcellona testimonia l’importanza di mantenere viva la memoria, di dare un volto e un nome a chi non c’è più, ma anche di continuare a lottare per fermare questo crimine orribile. La violenza di genere non è solo un problema privato, ma un tema sociale che coinvolge tutta la collettività.

Un impegno per il futuro

Con l’installazione delle panchine rosse, Malpensa diventa un punto di partenza per una riflessione globale sulla violenza di genere. La presenza di queste panchine si inserisce in un più ampio movimento di sensibilizzazione, che vede coinvolte le istituzioni, la società civile e i cittadini. Solo attraverso una collaborazione tra tutti è possibile sperare di creare un cambiamento reale e duraturo.

La lotta contro la violenza di genere è una battaglia che deve coinvolgere ogni individuo, e la sensibilizzazione resta una delle chiavi più efficaci per prevenire questo crimine. Le panchine rosse, simbolo di ricordo e impegno, rappresentano una piccola ma significativa vittoria nella lotta per i diritti delle donne, un segno che ci ricorda quanto sia importante agire prima che la violenza prenda piede.

Vincenzo Ciervo