Il pittore scozzese Duncan Grant è stato una delle personalità più forti che hanno animato il Bloomsbury Group. Il più importante circolo intellettuale del Regno Unito nella prima metà del Novecento. Creato dalle sorelle Vanessa Bell e Virginia Woolf, è stato il centro dell’avanguardia modernista britannica, anche grazie alle opere di Grant. Il suo stile innovativo, nel solco del Post-impressionismo, risulta ancora oggi moderno e magnetico. Arte e vita per l’artista saranno indissolubilmente legate; infatti nelle sue opere è possibile rivivere la tensione omoerotica che ne ha caratterizzato tutta l’esistenza fino alla morte, l’8 maggio 1978.

Il Bloomsbury Group: tra idealismo e anticonformismo

Il Bloomsbury Group si forma nel 1905 a Bloomsbury, un quartiere centrale di Londra – qui si trovano molte università e il British Museum – . Gli artisti che fanno parte del gruppo sono scrittori, filosofi, pittori e critici d’arte. Questi si riuniscono presso l’abitazione di Vanessa Bell, sorella di Virginia Woolf e pittrice. Inizialmente, il circolo nasce come luogo d’incontro per Vanessa e i suoi amici della scuola d’arte. Con gli anni i membri diventano più numerosi, e gli incontri sono l’occasione per discutere principalmente della società e delle sue regole borghesi e perbeniste.

Anche se il circolo è costituito da personalità diverse fra loro, ognuna brillante nel proprio ambito di conoscenza, tutte sono accomunate dagli stessi ideali progressisti e anticonformisti. Centrale nei loro discorsi è la critica alla società borghese di epoca vittoriana, con le sue rigidità e i suoi anacronismi. I membri fanno proprie le riflessioni sulla morale del filosofo George Edward Moore.

Moore ritiene l’Idea di Bene come qualcosa di astratto, difficile da categorizzare. Quindi, quando facciamo considerazioni di tipo morale ci basiamo su azioni e comportamenti che abbiamo imparato a identificare come “buoni”. Il Bene, allora, è un concetto convenzionale, non dato per natura, che corrisponde a un sentire universalmente condiviso. Ciò vuol dire che l’individuo non esiste separato da una dimensione sociale. La condivisone è un principio fondamentale anche per il Bloomsbury Group.

Altro pensatore di riferimento per il gruppo è Walt Whitman (1819-1892), poeta statunitense, inventore del verso libero. Whitman auspicava in una democrazia che fosse rispettata in qualsiasi ambito sociale, anche quello della sfera privata. Tutti gli atti, dai più eroici ai più banali e quotidiani, dovevano avere stessa dignità e considerazione. Il poeta credeva in una democrazia idealizzata, in “un cameratismo intenso e amorevole, nell’attaccamento personale e appassionato dell’uomo all’uomo”.

Vanessa Bell: l’amore per Clive Bell e Roger Fry

Il Bloomsbury Group, quindi, si fa promotore di una libertà tanto artistica quanto personale. Nelle parole di Whitman e nei suoi celebri versi, molti hanno visto riferimento esplicito a un interesse omoerotico. Sicuramente, il gruppo di Bloomsbury si dimostrava di larghe vedute e gli stretti legami fra i membri spesso erano più che amicizie.

Vanessa Bell, infatti, conosce proprio al circolo il marito Clive Bell, critico d’arte. Vanessa decide di sposarlo dopo averlo rifiutato per ben due volte. Dopo due figli insieme, i loro rapporti diventano sempre più freddi, finché la pittrice si invaghisce di Roger Fry, altro membro del club.

Fry viene ricordato come uno dei massimi critici d’arte inglesi e pioniere del Modernismo britannico. I pittori del Bloomsbury, infatti, sono stati coloro che hanno portato l’astrattismo nel Regno Unito. Fry esaltava proprio l’importanza della forma sul contenuto dell’opera artistica. Quindi, guardava ad artisti come Cézanne e Vincent van Gogh, che rinunciavano al realismo in favore dell’espressionismo interiore.

Duncan Grant, catalizzatore d’attenzioni al Bloomsbury

Duncan Grant è seguace proprio di questo sentire e trova in Fry un importante promotore della sua arte, nonostante il dolore procurato al critico e amico quando lui e Vanessa concepiscono una bambina, Angelica. Alla bambina verrà detto che il padre è Clive Bell. Vanessa è da sempre innamorata di Duncan, ma lui preferisce intrecciare relazioni omosessuali, e la loro storia finisce prima di iniziare. I due rimangono, comunque, amici per tutta la vita, vivendo insieme fino alla morte di lei nel 1961.

Duncan, negli anni, diventa amante del padre della macroeconomia e membro del club John Maynard Keynes. Invece, allo scoppio della Prima guerra mondiale, obiettore di coscienza, si ritira in campagna con lo scrittore David Garrett, suo amante. Garrett, membro del club e presente alla nascita della figlia di Duncan e Vanessa, decide che un giorno sposerà Angelica. E così succede.







Angelica, ormai ventenne, scopre che Duncan è il suo vero padre ma non sa che il cinquantenne Garrett è stato suo amante. Quindi lo sposa, nonostante i genitori si oppongano al matrimonio. Anche perché non le rivelano la verità, che scoprirà solo molto più tardi.

Il Post-impressionismo di Duncan Grant

Duncan Grant nasce in Scozia nel 1885 ma passa l’infanzia in India, dove il padre è di stanza come maggiore dell’esercito. Tornato in Inghilterra, studia arte e viene introdotto al Bloomsbury Group dal cugino Lytton Strachey. Nel 1906, si trasferisce a Parigi dove viene a contatto con l’avanguardia europea di Henri Matisse e Pablo Picasso. La loro influenza sarà decisiva per la sua arte.

È Roger Fry a organizzare la prima esibizione delle sue opere a Londra nel 1910 e a coniare l’espressione “Post-impressionismo”. Un termine che indica un movimento eterogeneo che si sviluppa sia in senso puramente astratto, che in senso geometrico (Cubismo).

Lo stile di Duncan è una commistione di tutto ciò. Ma anche testimonianza di una vita privata costretta alla segretezza ed esposta a possibili persecuzioni. Infatti, Duncan nasce lo stesso anno in cui viene istituito il Labouchere Amendment che criminalizza l’omosessualità nel Regno Unito. L’emendamento rimarrà in vigore fino al 1967, quando il pittore ha ormai 80 anni.

Bathing, un’opera corruttrice

Nel corso degli anni, sono stati scoperti diversi schizzi di Duncan a carattere omoerotico. Ma l’unico grande dipinto del genere, esposto al pubblico durante la sua vita, rimane Bathing (1911).

Il dipinto è un grande murale commissionatogli proprio da Roger Fry, per decorare le pareti della mensa studentesca del Borough Polytechnic di Londra. Il tema dei murales, commissionati in tutto a cinque pittori, è “Londra in vacanza”. Fry suggerisce agli artisti di ispirarsi ai mosaici bizantini e di ricreare un’ambientazione propria del Mediterraneo orientale.

Duncan realizza due murales: uno rappresenta una partita di calcio a Hyde Park e l’altro un bagno fra uomini nella Serpentine, lago artificiale londinese. Quest’ultimo, Bathing, è quello che destò maggior scandalo, tanto che un giornalista criticò l’opera perché avrebbe potuto corrompere la morale degli studenti. Infatti, protagonisti del murale sono sette uomini nudi che fanno il bagno. Bisogna dire che, fino agli anni ’30, la balneazione alla Serpentine era permessa solo agli uomini ed era costume, all’epoca, fare il bagno nudi. Ma non ufficialmente il posto era considerato un luogo d’incontro per omosessuali.

Duncan, per il suo dipinto, si rifà tanto alla stilizzazione e geometria dei mosaici italiani del XII secolo, quanto alle sinuose forme scultoree di Michelangelo. Il dipinto risulta molto dinamico e moderno, grazie anche all’utilizzo dei colori per differenziare la profondità dell’acqua. I nuotatori sono in tutto sette ma, se abbiamo tre coppie che compiono le stesse azioni (tuffarsi, nuotare, salire in barca), il settimo, in basso a sinistra, è isolato dagli altri.

Il desiderio irraggiungibile del settimo bagnante

Quest’ultimo sembra cercare qualcosa nella profondità dell’acqua. I critici vi hanno visto la rappresentazione del desiderio irraggiungibile. Infatti, l’intera composizione è carica di una tensione sensuale che però non trova una vera esplicitazione. Rimane un anelito.

In Bathing, quindi, viene proclamato il desiderio di una connessione fra uomini che sia socialmente inclusiva, e viene esaltato un desiderio sensuale che non ha mai compimento. Infatti, gli uomini protagonisti del murale sembrano protendersi uno verso l’altro senza venire mai veramente in contatto. Sforzo e tensione verso l’irraggiungibile sono al centro dell’opera. È la separazione ad amplificare e intensificare un desiderio che ancora oggi appare potente e vibrante.

Martina Portello