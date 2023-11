Duplice infanticidio a Pedrengo: arrestata giovane madre di 27 anni

Posted on

Un fatto agghiacciante ha scosso la tranquilla cittadina di Pedrengo, situata nelle affascinanti colline bergamasche. Una giovane donna di 27 anni, originaria dell’India ma ormai una residente di lunga data, è stata tratta in arresto oggi dai carabinieri, sconvolgendo la comunità locale. L’accusa che incombe su di lei è quanto di più atroce si possa immaginare: il duplice infanticidio dei suoi due piccoli figli, una bambina di appena 4 mesi, morta nel tragico 2021, e un neonato di soli due mesi, deceduto nel corso del 2022.

All’inizio, la morte dei due neonati aveva ingannato tutti, e si era pensato che fosse stata causata da fatalità o da problemi di salute congeniti. Tuttavia, un sinistro presagio si era insinuato nei carabinieri che hanno seguito il caso, quando il secondo decesso aveva turbato la quiete della cittadina bergamasca. Quel sinistro presagio aveva scatenato l’inizio delle indagini che, giorno dopo giorno, avevano sciolto il velo di mistero che avvolgeva questa tragedia. Oggi, finalmente, è giunto il momento dell’arresto.

Ciò che emerge dalle indagini è ancor più inquietante. La giovane donna sembrava inizialmente una madre come tante, ma il suo mondo interiore era una landa desolata, popolata da oscuri demoni. La sua incapacità di tollerare il prolungato pianto dei neonati sembrava averla condotta sulla strada dell’orrore. Questo, purtroppo, è il motivo dietro l’atroce destino dei suoi figli innocenti.

È spettrale il fatto che non emergano problemi di natura psichica dalla sua analisi psicologica. Gli inquirenti l’hanno descritta come una donna lucida, ben orientata, con un’enorme capacità di linguaggio, razionalizzazione e freddezza. Queste caratteristiche, piuttosto inquietanti in questa circostanza, hanno trovato espressione anche nella sua abilità di organizzare la propria difesa, una volta venuta a conoscenza dei sospetti che gravavano su di lei riguardo ai due infanticidi.

L’intera comunità di Pedrengo si ritrova ora sconvolta da questo tragico evento, cercando di affrontare il dolore e l’incredulità che questa storia ha suscitato. La vita di questa giovane madre è ormai sospesa tra le spire della giustizia, e la città di Pedrengo è costretta a fare i conti con un evento che rimarrà nella sua memoria per sempre.