E-bike: perché gli italiani le scelgono?

Le biciclette elettriche stanno andando incontro ad un successo senza precedenti. Una recente ricerca, non a caso, ha sottolineato quanto segue: il 65% delle persone sceglie le e-bike perché vanno incontro all’ambiente.

Dal rapporto è emersa un’altra considerazione importante: nella maggior parte dei casi, le bici elettriche sono diventate la prima alternativa ai mezzi di trasporto pubblico e, soprattutto, ad automobili e ciclomotori; anche in questo caso emerge la loro utilità per l’ambiente, in quanto contribuiscono alla riduzione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera.

I dati dello studio

La ricerca sopra citata ha inoltre rivelato che la maggior parte degli utenti italiani (65%) preferisce le e-bike alle auto, ai ciclomotori e ai mezzi pubblici. Il motivo lo abbiamo già anticipato: le biciclette elettriche sono considerate verdi ed ecologiche, e promuovono uno stile di vita più attento alla tutela dell’ambiente.

In Italia siamo particolarmente concentrati su questa tematica, e per capirlo basta fare un confronto diretto tra la percentuale di italiani interessati alla sostenibilità (51%) e la media europea (31%), anche se nel complesso nel nostro Paese la mobilità elettrica rappresenta ancora un terreno poco sviluppato e attenzionato.

Un altro dato interessante emerso dalla ricerca è che la fascia dai 18 ai 24 anni è la più attenta alle bici elettriche e alla mobilità green in generale. In sintesi, è il futuro del nostro Paese ad aver preso a cuore questo aspetto così importante.

Perché le biciclette elettriche vengono scelte dagli italiani?

Gli italiani hanno iniziato a preferire le biciclette elettriche come mezzo di trasporto conveniente ed ecologico, grazie alla loro capacità di essere utilizzate in una varietà di situazioni. Possono infatti percorrere delle distanze mediamente più lunghe rispetto alle bici classiche, ed è per questo motivo che vengono preferite non solo ai mezzi pubblici, ma anche alle automobili e ai ciclomotori.

Poi è possibile guidarle grazie alla pedalata assistita, che abbatte lo sforzo e la fatica fisica, andando incontro ad una fascia di popolazione molto ampia. Inoltre, nonostante l’assistenza del motore, si fa comunque attività fisica; quindi, le bici elettriche fanno bene anche alla salute. Non a caso, sempre più persone stanno pensando di acquistare una bicicletta elettrica disponibile su Bikester.it o su altre piattaforme online, per sostituire il proprio veicolo come mezzo principale per compiere gli spostamenti quotidiani.

In secondo luogo, bisogna porre l’accento anche sulla facilità di manutenzione di questi veicoli, e sulla possibilità di trovare degli ottimi modelli anche se non si ha un budget molto ampio. Un’altra ragione è legata alla questione portafoglio. Sostituire l’automobile con una bici elettrica, infatti, è un ottimo sistema per risparmiare sui costi del carburante.

Infine, le biciclette elettriche sono vantaggiose anche per la mobilità cittadina, non solo perché non inquinano e non contribuiscono alla congestione stradale, ma anche per la loro agilità e per la facilità di parcheggio, specialmente in città come Milano e Roma caratterizzate da sempre dal traffico e dalle difficoltà di posteggio.

Sommando questi fattori, è facile capire perché gli italiani abbiano iniziato a rivolgersi al mercato delle biciclette elettriche come forma di trasporto ideale e rispettosa della natura, per le proprie esigenze quotidiane.

