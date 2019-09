È morta Claudia Ochoa Félix, la regina dei narcos messicani

È morta Claudia Ochoa Félix – Una delle donne più potenti del narcotraffico messicano, è morta sabato notte, probabilmente uccisa da una overdose. Conosciuta come la “Kim Kardashian del Cartello di Sinaloa” e anche come “la Imperatrice degli Antrax”, era diventata famosa sui social per le sue tante foto con abiti costosi, armi in pugno e auto di lusso.

È morta Claudia Ochoa Félix la modella definita dai media la “Kim Kardashian” del Cartello messicano di Sinaloà. Claudia Ochoa Félix era una delle donne più potenti nel mondo dei narcos, moglie di José Rodrigo Arechiga, leader, oggi incarcerato, del braccio armato del Cartello del boss Joaquín “El Chapò” Guzmán.

Claudia Ochoa Félix

Era una modella di professione. Ochoa Félix aveva una relazione con José Rodrigo Arechiga, noto come “El Chino Antrax”, che era stato leader del braccio armato del Cartello di Joaquin El Chapo Guzman. Da qui era nato il suo soprannome di “Imperatrice degli Antrax”, anche se lei aveva sempre negato di aver partecipato a operazioni criminali e più volte aveva minacciato i media di denunce per diffamazione.

la "Kim Kardashian" del narcotraffico

La giovane faceva un ampio uso dei social network per pubblicare numerose foto in bikini o con costosi vestiti griffati o, ancora, in posa con automobili di lusso. Fotografie che negli anni scorsi avevano attirato molto l’attenzione dei media. Che ben presto hanno parlato di lei come una vera e propria popstar del narcotraffico. Per questo motivo le hanno appunto dato il soprannome, anche per una questione di somiglianza fisica, di Kim Kardashian. Ochoa Félix era solita anche pubblicare sui social immagini in cui la si vede con in pugno armi automatiche e pacchi di dollari.

La morte









Ochoa Félix è stata trovata morta nella notte tra sabato e domenica, a Culiacan, nel Messico nord-occidentale. A ucciderla, quasi sicuramente, una overdose. Ne ha dato notizia il quotidiano Tribuna secondo cui la donna, il sabato sera aveva partecipato a una festa a base di droga e alcol e si era poi recata a Isla Musala, una zona residenziale di Culiacan. A un certo punto una persona che si trovava con lei avrebbe constatato che la Ochoa non si risvegliava e avrebbe chiamato il Pronto soccorso. Sul posto è intervenuto un medico che però non ha potuto fare altro che costatare la morte della giovane donna.

Andrea Cremonesi