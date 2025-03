La morte di Bruno Pizzul segna la fine di un’epoca per il giornalismo sportivo italiano. Il giornalista, che il prossimo 8 marzo avrebbe compiuto 87 anni, è stato una delle voci più iconiche della telecronaca sportiva in Italia. La sua carriera è stata segnata dall’immensa passione per il calcio e dalla capacità di raccontare ogni partita con uno stile unico, che ha fatto di lui una figura amata e riconosciuta da milioni di italiani. La sua carriera si è intrecciata con gli eventi più importanti della storia del calcio nazionale, e le sue telecronache, specialmente quelle dei Mondiali di Italia 1990, resteranno per sempre impresse nella memoria collettiva.

Gli inizi e la carriera come giornalista sportivo

Nato a Udine l’8 marzo del 1938, Bruno Pizzul ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come giocatore. Dopo aver militato nella squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, e nella Pro Gorizia, ha continuato la sua carriera da calciatore professionista. Il suo ruolo era quello di mediano, e ha giocato in squadre come Catania, Ischia, Udinese e Sassari Torres. Tuttavia, un infortunio al ginocchio ha prematuramente interrotto il suo percorso nel calcio attivo.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, Pizzul ha insegnato materie letterarie nelle scuole medie. La sua carriera nel giornalismo sportivo ha avuto inizio nel 1969, quando superò un concorso per diventare radio-telecronista alla Rai. Il suo debutto come telecronista avvenne nel 1970, quando commentò una partita di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, pur arrivando in ritardo e iniziando la sua narrazione dal 16° minuto di gioco.

Il ruolo da telecronista della nazionale

Dal 1986, Bruno Pizzul è diventato la voce ufficiale delle partite della Nazionale italiana, un ruolo che ha ricoperto per ben sedici anni. Durante questo periodo, ha raccontato le partite degli Azzurri in cinque Coppe del Mondo e quattro Campionati Europei, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio. La sua narrazione era apprezzata per la sua capacità di trasmettere emozione e passione per il gioco, senza mai perdere la serenità che lo caratterizzava.

Il suo rapporto con i Mondiali è particolarmente intenso, con le telecronache più memorabili legate alla Coppa del Mondo 1990, dove la Nazionale allenata da Azeglio Vicini conquistò il terzo posto. Quelle partite, con il tifo assordante degli stadi italiani e la tensione palpabile nelle fasi decisive, sono rimaste nel cuore di tutti gli italiani grazie alla sua voce, che ha saputo raccontare ogni momento con un coinvolgimento autentico.







Esperienze oltre la telecronaca della nazionale

Oltre alla Nazionale, Bruno Pizzul ha avuto un’importante carriera come commentatore in altre manifestazioni. Nel 1972, ha raccontato la sua prima finale internazionale, il Campionato Europeo a Bruxelles, con la vittoria della Germania Ovest contro l’Unione Sovietica.

Ma è il 29 maggio 1985 che segna un momento tragico nella sua carriera: Pizzul era infatti al microfono durante la finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, partita segnata dalla strage dell’Heysel. Con una voce segnata dal dolore e dalla difficoltà di raccontare quella tragedia, ha scritto una delle pagine più drammatiche della sua carriera, raccontando, come lui stesso ha dichiarato in seguito, “cose che non sono accettabili proprio a livello umano”.

Inoltre, ha condotto vari programmi di informazione sportiva, come la Domenica Sportiva e Domenica Sprint. A partire dal 1986, con il suo coinvolgimento nelle telecronache delle competizioni internazionali, è stato una figura fondamentale anche per programmi come 90° minuto, dove ha curato la moviola in diretta.

Il commiato dalla rai e la continua passione per il calcio

Il 21 agosto 2002 segna l’addio definitivo di Bruno Pizzul dalla Rai. L’ultima partita commentata fu un’amichevole tra l’Italia e la Slovenia, conclusasi con una sconfitta per 1-0. Nonostante il suo pensionamento, Pizzul non si è mai allontanato completamente dal mondo del calcio. È stato infatti commentatore e opinionista in vari programmi, inclusi quelli di RaiNews e La7.

Il suo ultimo impegno televisivo lo ha visto protagonista su Dazn, dove ha partecipato al talk show del lunedì sera “Supertele” condotto da Pierluigi Pardo, commentando i gol della giornata di campionato con il consueto entusiasmo e spirito analitico che lo hanno sempre contraddistinto.

Un legame indissolubile con il calcio

Bruno Pizzul non è stato solo una voce per gli appassionati di calcio, ma anche un simbolo di una generazione che ha vissuto il calcio come un momento di unione e di orgoglio nazionale. La sua figura si è intrecciata con le emozioni collettive degli italiani, che grazie alla sua capacità di raccontare ogni partita, ogni gol, ogni sfumatura del gioco, hanno trovato in lui non solo un telecronista, ma anche un amico, un compagno di tifo.

La sua morte segna la fine di una epoca del giornalismo sportivo italiano, ma il suo legato rimarrà per sempre nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo durante le partite che hanno segnato la storia del calcio. L’addio di Bruno Pizzul non è solo il commiato di un grande professionista, ma di una figura che ha contribuito a scrivere la storia del nostro paese attraverso il calcio.

Vincenzo Ciervo