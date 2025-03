Oggi, all’età di 90 anni, si è spento Fulco Pratesi, figura di rilievo del movimento ambientalista italiano e fondatore del WWF Italia. La notizia della sua morte è stata ufficialmente annunciata dal WWF Italia, che lo ha ricordato come una delle personalità più influenti nella difesa della natura nel nostro paese. Pratesi lascia un’eredità che ha segnato profondamente il destino della conservazione ambientale in Italia, fondando un movimento che ha visto la sua crescita esponenziale nel corso dei decenni.

Pratesi si è spento a Roma, dove ha vissuto fino agli ultimi giorni della sua vita, e lascia dietro di sé un segno indelebile nel mondo della biodiversità e della tutela della natura. Non solo un ambientalista, ma anche un politico, architetto, giornalista, disegnatore e autore, è stato un uomo dalle molteplici sfaccettature che ha saputo coniugare la passione per la natura con l’impegno attivo nella politica e nella divulgazione scientifica.

La carriera e l’impegno per la natura

Fulco Pratesi è stato protagonista di una lunga carriera, iniziata nel lontano 1966, quando ha dato vita al WWF Italia, dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza del World Wildlife Fund in Svizzera. La sua intuizione, però, si scontrava con la dura realtà dei fondi scarsi. La sua risposta a questa difficoltà fu quella di riunire alcuni amici per fondare la sezione italiana dell’organizzazione, nonostante le difficoltà economiche. Fu proprio questa sua determinazione e il suo spirito di sacrificio a rendere possibile la nascita di una delle più importanti realtà ambientaliste del paese.

Nel 1966, con pochi soldi ma tanta passione, il WWF Italia nacque con il chiaro obiettivo di proteggere la fauna italiana, in particolare specie come il lupo e l’orso, allora a rischio di estinzione. La prima azione concreta dell’associazione fu l’acquisto dei diritti di caccia nella laguna di Burano, un passo che portò alla creazione della prima Oasi di protezione del WWF Italia, che sarebbe diventata il modello per le oltre 100 Oasi attualmente attive nel nostro paese.

Pratesi non si limitò a queste iniziative pratiche. Fu anche un attivo sostenitore della politica ambientale in Italia, partecipando attivamente alla definizione di leggi cruciali per la conservazione della natura, come la legge 157 sulla fauna e la legge sui parchi nazionali del 1991. La sua capacità di ottenere risultati concreti in ambito legislativo ha contribuito in modo determinante alla creazione e alla tutela delle aree protette italiane, così come al rafforzamento della rete di Parchi Nazionali e altre aree naturali protette.







L’ispirazione e il contributo alla cultura ambientale

Oltre al suo impegno sul piano politico e pratico, Fulco Pratesi è stato una vera e propria fonte di ispirazione per le generazioni di naturalisti e ambientalisti che sono seguite. La sua capacità di divulgare la passione per la natura attraverso la scrittura e la sua collaborazione con numerose testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera, lo ha reso un punto di riferimento per milioni di italiani. Pratesi ha scritto oltre una decina di libri, che spaziano dalla saggistica naturalistica alla narrativa per bambini, e ha curato numerose pubblicazioni, trasmettendo la sua visione e il suo amore per il mondo naturale in modo coinvolgente e appassionato.

La sua straordinaria capacità di raccontare la natura si manifestava anche attraverso il disegno, con cui accompagnava i suoi scritti. I suoi acquerelli, infatti, sono diventati simbolo della sua visione del mondo, in cui la bellezza della natura era raccontata nei dettagli più minuti, ma sempre con un tocco di poesia. Oltre ai libri, fu autore di numerosi articoli, tra cui il suo ultimo contributo, pubblicato pochi giorni prima della sua morte sulla rivista Panda, in cui raccontava la figura di Federico II e la sua visione della biodiversità.

La trasformazione della passione per la caccia in amore per la conservazione

Le origini di Fulco Pratesi sono legate a un’infanzia trascorsa nella campagna viterbese, dove, sin da piccolo, sviluppò un forte legame con la natura. Il suo primo amore per gli animali si manifestò tramite la caccia, ma un incontro che ebbe nel 1963 nelle foreste dell’Anatolia, in Turchia, con un’orsa e i suoi cuccioli, segnò un punto di svolta nella sua vita. Questo incontro lo portò a riflettere profondamente sulla sua visione della natura e, da quel momento, decise di abbandonare la caccia, vendendo il suo fucile e acquistando una macchina fotografica. Il suo passaggio alla difesa della natura fu, quindi, tanto radicale quanto profondo, segnando l’inizio di una nuova vita dedicata alla conservazione e alla tutela delle specie animali.

Questa conversione si rivelò determinante per la sua futura carriera. Decise di abbandonare la professione di architetto, una scelta che avrebbe influenzato in modo determinante la sua vita e quella di chi, come lui, avrebbe voluto contribuire alla causa ambientale.

Un lascito duraturo: oltre 100 Oasi del WWF e l’amore per la natura

Il contributo di Pratesi alla creazione delle Oasi WWF è una delle eredità più significative del suo impegno. Oggi, le Oasi WWF italiane sono oltre 100 e proteggono circa 27.000 ettari di natura. La sua passione per la conservazione delle zone umide, delle paludi e degli ambienti più maltrattati dalla convivenza con l’uomo lo ha portato a considerare questi luoghi non come ecosistemi “malsani”, ma come aree ricche di biodiversità, da proteggere e tutelare. La sua battaglia contro la caccia illegale e il bracconaggio ha segnato un altro capitolo fondamentale della sua vita, con battaglie tanto dure quanto necessarie per proteggere le creature selvatiche.

Fulco Pratesi ha incarnato il coraggio, la determinazione e l’amore profondo per la natura, qualità che hanno caratterizzato la sua lunga carriera e che lo hanno reso una delle figure più importanti nel campo della conservazione ambientale in Italia e nel mondo.

Vincenzo Ciervo