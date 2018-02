Ci sono momenti in cui un giornalista (o in questo caso un aspirante giornalista) cede alla tentazione di rinunciare all’impersonalità dei propri articoli. Sempre più diffusa è, infatti, la tendenza di esprimere giudizi personali o trattare un giornale come se fosse il proprio diario personale. Anche chi fa della neutralità giornalistica una missione, come me, trova l’argomento su cui cedere. È il caso della morte di Martino Carrieri, mio padre.

L’argomento non vuole essere uno spassionato elogio alla sua persona, ma una riflessione profonda che va al di là della fama e della celebrità. Ogni giorno muoiono milioni di persone. Nell’anticamera del cimitero del quartiere Tamburi di Taranto molti feretri attendevano di essere tumulati insieme a quello di Martino Carrieri. Perché parlare proprio di lui?

Perché ogni uomo ha la sua storia, il suo “esclusivo canto” come canta Red Canzian in questi giorni a Sanremo, e in questa occasione possiamo ascoltarne una. Una delle tante, per il semplice e ragionevole gusto di sentirci esseri umani in relazione alle esperienze degli altri.

Una vita dedicata alla cultura

Chi Martino Carrieri lo ha conosciuto ancora in salute lo ricorda con la sua aria da intellettuale, rigorosamente con qualche libro sotto il braccio. Nato il 26 Settembre 1951 a Taranto, dedica da subito la sua vita alla cultura e alle belle arti. Si appassiona al teatro, alla musica, alla filosofia alla pittura e tanto alla scrittura.

Molti sono, infatti, i libri scritti da Martino Carrieri, tutti permeati da un linguaggio brillante, dialoghi riflessivi e quel pizzico di speranza utopica sufficiente a creare un alone intorno alla sua figura.

Si tratta di quell’alone che avvolge personalità particolari, quelle che incontri nell’ordinario ma che appaiono mosse da una luce più potente. Si tratta dell’aura di chi potrebbe davvero spiccare fuori dalla folla con le sue idee, con le sue azioni, con le sue opere. La luce di chi potrebbe creare qualcosa di mai visto.

Questa scintilla lo porta ad essere candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2012. L’intuizione che gli permette di giungere a questo traguardo è l’individuazione precisa del fattore economico dietro ogni guerra. Una cosa che tutti sappiamo, le guerre ormai non si fanno più per le ideologie. Forte di questo è proprio sull’economia che Martino Carrieri puntava non solo per risolvere le guerre in atto ma soprattutto per prevenirle in futuro. Quell’anno il Nobel andò all’Unione Europea.

Teorie ambiziose, argomentate attraverso libri, conferenze, associazioni. Tuttavia di tutte queste esperienze si trovano poche tracce sull’enorme contenitore dell’agire umano che è Internet. Facile spiegare il perché.

Un male terribile

Terribile la sorte di chi ha incentrato la propria vita sull’intelletto e cade vittima degli scherzi del cervello. La malattia mentale è quanto di più temibile esista nella nostra realtà, poiché in grado di annullare ogni traccia della nostra personalità e del nostro pensiero. In cosa si trasforma l’essere umano senza mente se non in un oggetto inutile. Se poi questa sorte bisogna affrontarla nel nostro paese, la situazione si fa ancora più complessa.











Bipolarismo, schizofrenia e depressione diventano una condanna per chi si rifugia nelle mani sbagliate. Molti centri per la cura di queste malattie non sono altro che luoghi di detenzione dove i pazienti entrano e non escono. L’interesse a tenerli in vita è indirizzato solo al mantenerli all’interno delle strutture affinché paghino l’onerosa retta. Proporzionalmente a questo c’è la volontà di non avere troppi fastidi per cui è largo l’utilizzo di farmaci sedativi. In molti di questi centri, per di più, sono avvenuti episodi violenti ai danni di pazienti inermi da parte del personale.

Eppure si tratta di malattie che si possono fronteggiare e a volte sconfiggere. Come nel caso di John Nash, portato all’attenzione di un vasto pubblico attraverso il film A Beautiful Mind. Nash arrivò a vincere il premio Nobel per l’economia nel 1994 dopo aver affrontato più di trent’anni a combattere la schizofrenia.

Un’opera incompiuta

Martino Carrieri ci lascia, invece, con l’amarezza di un’opera incompiuta. Quando accade una simile fatalità, chi conosce il defunto deve fare i conti con quello che avrebbe potuto fare per evitarlo.

Per chi non lo conosce rimane solo un grande vuoto nello spazio etereo dell’incompiuto. Uno spazio destinato ad aleggiare nell’esistenza senza che si possa percepire, destinato a qualcosa che avrebbe potuto esserci e che invece non c’è (e probabilmente non ci sarà mai).

Un destino che colpisce tantissimi esseri umani, che per un motivo o per un altro, si ritrovano in quella fiorita anticamera prima di aver compiuto appieno la propria missione. Scelte personali, compagni di vita, cure mediche, amicizie, parenti e tanti altri fattori fanno la differenza in questa particolare categoria umana. Alla fine, però, non resta che aggrapparsi a ciò che rimane, a quelle parole dette o sottintese, a quelle idee e a quei gesti che anche nei momenti più bui tendono a riemergere e a strappare via anche per un momento il velo della patologia.

Martino Carrieri, per fortuna, prima di cadere vittima della sua malattia, riesce a regalarci un gran numero di saggi, racconti e idee. Un messaggio in bottiglia con il suo nome scritto a piè di pagina per quell’ondeggiante orizzonte che è il futuro, in attesa che qualcuno lo legga davvero.

Carrieri Cesare Luca