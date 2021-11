È stato sempre accanto a chi lotta per i diritti umani e civili, ci lascia Paolo Pietrangeli

E un grande cantautore ci lascia, vola via Paolo Pietrangeli, è sempre stato accanto a chi lotta per i diritti umani e civili.

Noi che abbiamo manifestato per i diritti degli operai, per il diritto allo studio, per l’Università per tutti, noi che abbiamo lottato contro la guerra e per la pace, oggi piangiamo te Paolo Pietrangeli.

Due canzoni nel cuore di noi sessantottini, che hanno fatto parte della nostra vita, dei nostri cortei, che ci accompagneranno per tutta la vita : Valle Giulia, e soprattutto Contessa.

lo scontro avvenuto tra studenti e polizia nella facoltà di Architettura in via Valle Giulia a Roma. Valle Giulia, ricordate il ritornello della canzone? “Non siam scappati più, non siam scappati più”, ci riporta e ricorda

Gli studenti di sinistra avevano occupato l’Università.

E Contessa? Che diventa una canzone popolare, cantata nei cortei degli operai e dagli studenti che marciavano insieme per i diritti civili.

Genova Per Noi, dedicato alle giornate del Paolo che non ha mai abbandonato la sinistra, nel 2001 si candida con Rifondazione Comunista ma non viene eletto, dirige insieme a Wilma Labate e Roberto Giannarelli il documentario, dedicato alle giornate del G8 a Genova

Si candida nel 2018 con Potere al Popolo ma ancora una volta non viene eletto.

Ci mancherai Paolo Pietrangeli, ci mancherà la tua coerenza, ci mancherà la tua musica, ci mancherà il tuo essere di sinistra, ci mancherai per i tuoi ideali, per la lotta insieme ai più deboli.

Noi che oggi saremo ancora più soli e che guardiamo con sgomento ciò che sta accadendo oggi.

Ti ricordiamo con la tua canzone più celebre CONTESSA:

“Che roba contessa, all′industria di Aldo Han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti Volevano avere i salari aumentati Gridavano, pensi, di esser sfruttati E quando è arrivata la polizia Quei pazzi straccioni han gridato più forte Di sangue han sporcato il cortile e le porte Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire Compagni, dai campi e dalle officine Prendete la falce, portate il martello Scendete giù in piazza, picchiate con quello Scendete giù in piazza, affossate il sistema Voi gente per bene che pace cercate La pace per far quello che voi volete Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra Vogliamo vedervi finir sotto terra Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato Nessuno più al mondo dev’essere sfruttato Sapesse, mia cara che cosa mi ha detto Un caro parente, dell′occupazione Che quella gentaglia rinchiusa lì dentro Di libero amore facea professione Del resto, mia cara, di che si stupisce? Anche l’operaio vuole il figlio dottore E pensi che ambiente che può venir fuori Non c’è più morale, contessa Se il vento fischiava ora fischia più forte Le idee di rivolta non sono mai morte Se c′è chi lo afferma non state a sentire E′ uno che vuole soltanto tradire Se c’è chi lo afferma sputategli addosso La bandiera rossa ha gettato in un fosso Voi gente per bene che pace cercate La pace per far quello che voi volete Ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra Vogliamo vedervi finir sotto terra Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato Nessuno più al mondo dev′essere sfruttato Ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato Nessuno più al mondo dev’essere sfruttato.”

Santina Sconza

