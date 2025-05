In un futuro ormai non troppo lontano, potremmo essere in grado di capire quanto siamo mentalmente sotto sforzo semplicemente guardando un’app collegata a un piccolo dispositivo sulla fronte. Si chiama e-tattoo, ed è un tatuaggio elettronico flessibile e leggerissimo, pensato per rilevare i segnali del nostro cervello e dei nostri occhi per monitorare il carico cognitivo in tempo reale. Non stiamo parlando di fantascienza: è l’ultima invenzione dei ricercatori dell’Università del Texas ad Austin.

L’idea nasce dalla necessità di supportare professionisti che operano in ambienti altamente stressanti, dove ogni errore può avere conseguenze molto gravi. Piloti, medici, paramedici o controllori di volo sono solo alcuni degli esempi citati dagli scienziati. Per loro, saper riconoscere in anticipo un sovraccarico mentale potrebbe fare la differenza tra una decisione corretta e un disastro.

Il progetto, guidato dalla dottoressa Nanshu Lu, si basa su un principio semplice ma ambizioso: decodificare in tempo reale lo sforzo mentale attraverso un sistema che non interferisca con il lavoro della persona. Gli strumenti utilizzati finora, come i caschi EEG o le apparecchiature per registrare i movimenti oculari, sono ingombranti, costosi e facilmente soggetti a errori dovuti ai movimenti del corpo. Il nuovo dispositivo, invece, è sottilissimo, non ha fili ed è progettato per aderire perfettamente alla pelle del viso.







Ma come funziona esattamente? Il cuore del sistema è una sottile pellicola conduttiva a base di grafite, che si applica sulla fronte tramite un adesivo speciale. Al suo interno sono integrati quattro elettrodi per la lettura delle onde cerebrali e altri dedicati all’analisi dei movimenti oculari. I dati raccolti vengono trasmessi a un circuito stampato flessibile, riutilizzabile, alimentato da una batteria ultraleggera. In pratica, il tutto si comporta come un piccolo laboratorio neurologico portatile.

Per verificare l’affidabilità di questo strumento, il team di ricerca ha condotto una serie di test su sei partecipanti. A ognuno è stato chiesto di svolgere un compito cognitivo che consisteva nel riconoscere lettere che apparivano su uno schermo in ordine casuale. L’attività variava di difficoltà e richiedeva concentrazione crescente man mano che il numero di elementi da memorizzare aumentava. I risultati? Il dispositivo ha rilevato in modo accurato i cambiamenti nell’attività cerebrale, confermando che il livello di sforzo mentale cresceva con la complessità del compito.

I dati raccolti sono stati poi inseriti in un algoritmo di intelligenza artificiale che, una volta “addestrato”, è riuscito a prevedere con buona precisione il carico mentale di una persona semplicemente analizzando i segnali inviati dall’e-tattoo.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma il team ha già in mente le prossime evoluzioni: la possibilità di inviare un avviso direttamente a un’app sullo smartphone dell’utente, suggerendo quando è il momento di prendersi una pausa o di alleggerire il proprio compito. Tutto questo a un costo previsto inferiore ai 200 dollari, un prezzo sorprendentemente accessibile considerando la tecnologia coinvolta.

È importante sottolineare, però, che il messaggio degli scienziati non è quello di evitare qualsiasi impegno mentale. Al contrario, studi precedenti hanno dimostrato che la nostra performance è ottimale quando il carico cognitivo è equilibrato. Un’attività troppo semplice può risultare noiosa e portare a cali di concentrazione, mentre un compito eccessivamente complesso può sopraffare e aumentare il rischio di errore.

Il vero obiettivo di questa tecnologia non è quindi quello di ridurre il lavoro, ma di renderlo più sostenibile. Con strumenti come l’e-tattoo, potremmo presto imparare a conoscere meglio i nostri limiti, prevenire lo stress mentale e lavorare in modo più sicuro e consapevole. Non solo un supporto per chi ha grandi responsabilità, ma forse anche un futuro alleato per chiunque voglia prendersi cura della propria salute mentale, un segnale sottile sulla pelle che ci dice, semplicemente, quando è il momento di fermarsi.

Elena Caccioppoli