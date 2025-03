Ogni anno, il 4 marzo, la comunità internazionale celebra la Giornata Mondiale dell’Obesità, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno in costante crescita a livello globale. In Italia, il quadro che emerge dalla recente indagine Passi dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per il biennio 2022-2023 è preoccupante. Quattro adulti su dieci, infatti, risultano essere in eccesso ponderale, una condizione che comprende sia il sovrappeso che l’obesità. La ricerca, che ha coinvolto un campione rappresentativo di italiani tra i 18 e i 69 anni, mostra come questo problema non riguardi solo una questione individuale di stile di vita, ma anche un fenomeno sociale e territoriale che necessita di una risposta collettiva e strutturata.

Un fenomeno sociale in espansione

I dati rivelano che circa il 30% della popolazione adulta italiana è in sovrappeso, mentre il 10% è obeso. Sebbene il divario tra le diverse aree geografiche del Paese si stia riducendo, il Sud Italia continua a registrare una percentuale di persone in eccesso ponderale più alta rispetto alle Regioni del Nord. Questo dato è emblematico di una serie di differenze socio-economiche, culturali e comportamentali che incidono sullo stile di vita dei cittadini, ma anche sulle politiche pubbliche legate alla salute e alla prevenzione.

Negli ultimi 15 anni, tuttavia, è emerso un leggero miglioramento nella distribuzione geografica dell’eccesso ponderale. La diminuzione del gap tra Nord e Sud indica un cambiamento nei modelli alimentari e nelle abitudini, ma non è ancora sufficiente a risolvere il problema in modo significativo. Il dato complessivo, infatti, rimane elevato, con oltre un adulto su tre che presenta un rischio per la salute legato al peso corporeo.







Sovrappeso e obesità: la differenza

Per comprendere appieno l’impatto di queste problematiche, è necessario fare chiarezza sulle differenze tra sovrappeso e obesità. Il sovrappeso si definisce come un valore dell’indice di massa corporea (IMC) compreso tra 25 e 29,9, mentre l’obesità si configura quando l’IMC supera i 30. Sebbene entrambi i disturbi siano associati a un rischio aumentato di sviluppare patologie gravi come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro, l’obesità è generalmente considerata una condizione più pericolosa, in quanto comporta un maggiore carico sul corpo e sugli organi interni.

Gli effetti dell’eccesso ponderale non si limitano solo alla salute fisica, ma impattano anche sul benessere psicologico e sociale degli individui. La discriminazione, lo stigma sociale e la difficoltà nell’accesso a determinati ambienti di lavoro o sociali sono fenomeni frequentemente riscontrati tra le persone obese. Inoltre, l’obesità è spesso associata a una qualità della vita ridotta e a una maggiore incidenza di disabilità fisiche e mentali.

La situazione al Sud

Le Regioni meridionali d’Italia, come la Sicilia, la Campania, la Puglia e la Calabria, continuano a essere quelle con la maggiore incidenza di eccesso ponderale. Qui, il fenomeno ha radici profonde, legate non solo agli stili di vita, ma anche a una tradizione alimentare che, purtroppo, si è evoluta verso una dieta meno equilibrata e più ricca di grassi saturi, zuccheri e carboidrati raffinati. A ciò si aggiunge un minore livello di attività fisica, spesso a causa di fattori socio-economici che limitano le opportunità di esercizio fisico regolare.

Tuttavia, la situazione nel Sud Italia non è monolitica. Vi sono significative differenze tra le varie Regioni meridionali, con alcune che mostrano segnali di miglioramento, sia grazie alla crescente sensibilizzazione sui temi della salute che alla diffusione di comportamenti più salutari. Ciononostante, le politiche sanitarie e le iniziative locali non sono ancora riuscite a contenere in modo efficace l’espansione del fenomeno, che rimane un serio problema di salute pubblica.

La riduzione del gap tra Nord e Sud

Sebbene la situazione nel Sud Italia resti critica, i dati mostrano un lento ma costante miglioramento nelle Regioni settentrionali, dove la percentuale di persone in sovrappeso e obese è più bassa rispetto al passato. Questo fenomeno si spiega, in parte, con una maggiore accessibilità a stili di vita più salutari, alimentazione equilibrata e attività fisica regolare, fattori che sono più facilmente integrabili nelle città del Nord, dove l’offerta di servizi per il benessere e la salute è generalmente più capillare.

L’aumento della consapevolezza riguardo ai rischi associati all’obesità e al sovrappeso, unito a politiche pubbliche che promuovono una dieta sana e l’esercizio fisico, sembra aver avuto un impatto positivo nelle Regioni settentrionali. Tuttavia, i miglioramenti restano parziali, con la sfida ancora aperta, in quanto le abitudini alimentari e i livelli di attività fisica della popolazione non sono sufficienti a ridurre significativamente il problema a livello nazionale.

Le cause del fenomeno

Le cause dell’eccesso ponderale sono molteplici e complesse. Tra i principali fattori che contribuiscono all’obesità e al sovrappeso troviamo una dieta squilibrata, caratterizzata da un eccesso di calorie, zuccheri e grassi saturi. Questo è spesso il risultato di una sovraesposizione a cibi ultraprocessati, che hanno un alto contenuto energetico ma scarseggiano di nutrienti essenziali.

Inoltre, un altro fattore determinante è la ridotta attività fisica. Il sedentarismo, alimentato dalla crescente digitalizzazione e dalla sedentarietà imposta da molti lavori, ha portato a un drastico calo dell’attività fisica tra la popolazione italiana.

Infine, le disuguaglianze sociali ed economiche giocano un ruolo fondamentale. Le persone con un livello di istruzione inferiore e quelle che vivono in condizioni socio-economiche più precarie sono più vulnerabili a stili di vita malsani, che favoriscono il sovrappeso e l’obesità.

La sfida della prevenzione

Affrontare il problema dell’eccesso ponderale richiede una strategia di prevenzione, che comprenda l’educazione alimentare, la promozione dell’attività fisica e l’adozione di politiche pubbliche efficaci.

Inoltre, le campagne di informazione devono essere indirizzate in particolare verso le aree più vulnerabili, dove la povertà e la mancanza di educazione alimentare contribuiscono in modo significativo al problema.