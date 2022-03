Ecco alcuni libri e romanzi sul calcio o ispirati dal pallone da leggere

Capire cosa significano le quote serie A significa entrare a pieno nello spirito sportivo di questa disciplina che si avvia verso i 200 anni di storia. Quante cose sono accadute in questi anni, storie di campioni, di Nazionali, di vittorie, sconfitte e record, ecco come si è evoluto il calcio ma anche la sua letteratura che di pari passo presenta tantissimi libri, romanzi e testi che narrano vicende, storie episodi e persino teorie tecniche di questa disciplina.

Ognuno ha i suoi gusti e leggere questi libri e romanzi che presenteremo è come azzeccare le quote vincenti Serie A 2022, dove ogni pagina rappresenta una giornata con le singole partite e ogni libro è la squadra che vincerà il campionato, se il libro sarà gradito, oppure lo perderà se non risponderà ai gusti personali.

Al di là di ciò che può piacere o non piacere, leggere è sempre un’attività importante per l’intelletto di ogni essere umano.

Fútbol – Storie di Calcio, di Soriano Osvaldo

Maestro di scrittura calcistica, amante del pallone e giornalista sportivo, l’argentino Soriano ci fa immergere in 25 racconti a tema calcio, tutti autobiografici e con lunghi cross di fantasia poetica. La sua semantica offre una visione differente nel raccontare questo sport rispetto a quella che si legge sui giornali sportivi e si vive allo stadio.

Quanto dura un attimo, di Paolo Rossi

Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Nel 1982 proprio grazie a lui, il grande Pablito, che qui racconta la sua vita spericolata mettendo l’accento nel periodo fra il 1980 e la vittoria del Mondiale, quando è passato dai tribunali per la condanna di Calcio Scommesse al trionfo della Spagna.

La Storia di una Promessa, di Gianpaolo Imbriani

Questo libro racconta la storia del calciatore scomparso 9 anni fa, Carmelo Imbriani, per colpa di una malattia incurabile. A scrivere è il fratello, che narra l’unione delle tifoserie da nord a sud per sostenere il capitano del Benevento, poi allenatore dei Giallorossi, con il grido Imbriani non Mollare. Una storia fantastica raccontata attraverso un viaggio in 107 Paesi diversi.

Maradona è amico mio, di Marco Ciriello

La storia del numero 10 argentino, conosciuto anche come D10S: Diego Armando Maradona. Ciriello racconta la storia del calciatore insieme alla sua, ripercorre le tappe decisive di Diego con il Napoli e l’Argentina, restituendo tutta l’umanità che c’è dietro questo calciatore, diventato un simbolo che va ben oltre il calcio. Il risultato è una visione pura di Maradona senza moralismi e con tutta la sua gioia di vivere e sfidare le leggi di gravità con la palla o qualsiasi oggetto tondo.

La mia rivoluzione, autobiografia di Johan Cruyff

Pubblicata a pochi mesi dalla sua morte, l’autobiografia di Cruyff racconta la sua storia dai campetti nella periferia di Amsterdam fino alla Nazionale Orange, passando successivamente per la panchina del Barcellona fino agli uffici dell’Ajax. Un racconto emozionante, denso di aneddoti e storie vere.

