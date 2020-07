Ecco cosa cambia con il nuovo Dpcm di oggi, martedì 14 luglio

Un elemento di novità nel nuovo Dpcm del 14 luglio

Un elemento di novità del nuovo Dpcm potrebbe riguardare il divieto d’ingresso in Italia, per chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato in Paesi che non riescono a garantire i coefficienti minimi di sicurezza. Quest’ultimo indica la capacità di un sistema sanitario di sostenere un’emergenza improvvisa, come quella della pandemia.

Erano 13 i Paesi indicati nell’ordinanza adottata il 9 luglio scorso dal ministro Speranza, ma il loro numero è all’esame degli esperti e potrebbe subire delle variazioni. Infatti, il nuovo Dpcm potrebbe prevedere anche il rimpatrio immediato da questi paesi in cui ci dovesse essere la presenza di connazionali.

Permane il distanziamento sociale e l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi

Nei luoghi chiusi come negozi, supermercati, uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici si continuerà a coprire naso e bocca con i dispositivi di protezione individuale, mentre potrebbe essere eliminato l’obbligo di indossare i guanti. Resteranno sempre disponibili dispenser di gel igienizzanti per disinfettare le mani.

Allo stesso modo bisognerà continuare a sanificare frequentemente spazi e oggetti. Nei locali si utilizzeranno ancora i termoscanner per misurare la temperatura.

Permane anche il divieto di assembramenti e su questo fronte potrebbero anche essere rafforzati i controlli delle forze dell’ordine, soprattutto nei luoghi della movida e nelle spiagge. Inoltre, fino al 31 luglio resteranno in vigore le indicazioni per accedere in sicurezza alle spiagge, mantenendo le distanze sociali e riducendo i rischi di contagio.

Le nuove regole per chi viaggia in aereo