Ecco dove respirare l’ aria più pulita del pianeta

L’ aria più pulita del pianeta: un gruppo di ricercatori ha identificato una regione atmosferica invariata dalle attività legate all’uomo. Se desiderate respirare quest’aria incontaminata dovete andare in Oceano Antartico.

L’inquinamento atmosferico dilaga nei principali centri urbani di tutto il mondo e uccide oltre sette milioni di persone all’anno in tutto il mondo, secondo l’OMS. Il tempo e il clima sono processi complessi che collegano ogni parte del mondo ad ogni altra regione. E, con il rapido cambiamento climatico a causa dell’attività umana, è difficile trovare aree o processi sulla Terra non inquinati dall’uomo.

Ma lontano da New York o Shanghai, gli scienziati hanno trovato l’ aria più pura del mondo. Priva di particelle di aerosol che imbruniscono i cieli delle nostre città.

Un gruppo di ricercatori, guidato dalla professoressaSonia Kreidenweis – Dipartimento di Scienze Atmosferiche alla Colorado State University, era alla ricerca di una regione che non fosse influenzata dalle emissioni antropogeniche e l’hanno trovata. Il team, infatti, afferma di aver identificato l’ aria più pulita del pianeta in una zona nell’Oceano Antartico al largo delle costa Antartica. Tra la Tasmania e l’Antartide all’interno delle latitudini 54 ° e 62 °. Qui, secondo lo studio, l’ aria risulta essere priva di particelle causate dall’attività umana.

Il team sospettava che l’aria direttamente sopra il remoto Oceano Meridionale che circonda l’Antartide sarebbe stata meno colpita dall’uomo e dalla polvere proveniente dai continenti. Per scoprirlo è stato eseguito il campionamento del bioaerosol – le particelle nell’atmosfera – in diversi punti. Navigando nella regione più meridionale dell’Oceano Antartico. Lo studio, unico nel suo genere, che ha descritto l’aria come “veramente incontaminata, è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of National Academy of Sciences.

La composizione di bioaerosol

I ricercatori hanno eseguito la prima composizione di bioaerosol nell’Oceano Antartico, in particolare l’area tra la Tasmania e l’Antartide. Determinando che l’ aria sopra l’oceano è libera dall’inquinamento antropico. Il team ha scoperto che le particelle di aerosol – prodotte dall’attività umana come la combustione di combustibili fossili, la piantagione di alcune colture e la produzione di fertilizzanti – erano assenti nello strato limite. Che alimenta le nuvole inferiori sull’Oceano Antartico.

Gli aerosol che controllano le proprietà delle nuvole di SO (Oceano Meridionale) sono fortemente collegati ai processi biologici oceanici. E l’Antartide sembra essere isolato dalla dispersione verso sud di microrganismi e dalla deposizione di nutrienti dai continenti meridionali.

Sono stati condotti test in quello che è noto come il “livello limite marino”, la sezione di aria direttamente sopra la superficie dell’oceano. Studiando la composizione dei microbi presenti nell’aria – spesso diffusi a migliaia di miglia dal vento – gli scienziati hanno concluso che tutto il particolato presente nell’aria proveniva dall’oceano.









Nel complesso, suggerisce che l’Oceano Antartico è uno dei pochissimi luoghi sulla Terra che è stato minimamente influenzato da attività antropogeniche. Questi risultati contrastano con altri studi sugli oceani nei sub-tropici e nell’emisfero settentrionale, che hanno scoperto che la maggior parte dei microbi proveniva dai continenti controvento.

Le piante e il suolo sono forti fonti di particelle che innescano il congelamento di goccioline di nuvole super raffreddate, note come particelle di ghiaccio-nucleante. Questo processo riduce la riflettività delle nuvole e migliora le precipitazioni, aumentando la quantità di luce solare che raggiunge la superficie e alterando l’equilibrio radiativo della Terra.

Sopra l’Oceano Antartico, le emissioni di spruzzi marini dominano il materiale disponibile per formare goccioline di nuvole liquide. Le concentrazioni di particelle di ghiaccio-nucleante, rare nell’acqua di mare, sono le più basse registrate in qualsiasi parte del pianeta.

Felicia Bruscino