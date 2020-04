Ecco il piano: riaprire tutto senza avere un piano

Dunque il piano è: riapriamo tutto senza avere un piano, non perché le condizioni epidemiologiche per la riapertura siano finalmente soddisfatte ma perché non possiamo permetterci di restare chiusi (che è vero).

Finché il contagio riprenderà inevitabilmente a crescere, le terapie intensive a intasarsi e la gente a morire.

Perché in due mesi di emergenza il governo e molte regioni non sono state capaci di fare altro che aspettare e sperare, mentre la conta dei morti superava i venticinquemila.

Abbiamo sprecato il tempo, e ora siamo pronti a metà. Anche meno.

Riapriamo senza restrizioni particolari per le persone più vulnerabili, come gli over 60.

Senza certezze per l’economia, perché manca un calendario preciso per le diverse attività produttive (sia per l’apertura sia per la chiusura, quando sarà di nuovo necessaria).

Senza un piano per la scuola, non dico per riaprirla ma per affrontare almeno l’emergenza-figli, che i genitori si arrangino da soli.

Senza aver potenziato i trasporti per permettere ai cittadini di usarli tenendo la giusta distanza (auguri ai romani che devono prendere la metro).

Con una app per il contact tracing, che però non è obbligatoria e quindi è come non ci fosse. Senza incentivi per installare e usare l’app, ché non vorremo mica discriminare.

Senza quindi essere in grado di ricostruire tempestivamente e spezzare le nuove catene di contagio che inevitabilmente fioriranno.

Senza aver messo in piedi un sistema di testing decentrato per consentire a chi abbia il sospetto di essere stato contagiato di eseguire tempestivamente il tampone.

Senza alcun coordinamento tra le regioni e tra le regioni e lo Stato per il tamponamento di un campione rappresentativo della popolazione, o a tappeto. Ognuno farà come crede, e speriamo di vivere nella regione giusta (auguri agli amici milanesi).

Senza che in tante aree del paese siano pronte strutture sanitarie interamente dedicate al Covid19, per prevenire il contagio tra degenti.

Senza aver predisposto, nelle regioni che non l’hanno come la Lombardia, una rete capillare di assistenza sanitaria e sociale sul territorio che consenta di alleggerire la pressione sugli ospedali quando arriverà la seconda ondata.

Perché la seconda ondata arriverà, è nell’ordine naturale delle cose.

E noi berceremo slogan idioti contro l’Europa per poter almeno dare la colpa a qualcuno. E gli accademici più smart firmeranno appelli contro il Mes per cavalcare il clima generale. I leader più scaltri ci costruiranno perfino nuovo consenso, su questo disastro, e si candideranno a guidarci verso nuovi baratri sempre più profondi, dove l’Europa almeno non ci potrà seguire. Sai che soddisfazione.

Io dopo il 4 maggio starò il più possibile a casa. E continuerò a occuparmi della mia bambina, imbottirmi di caffè e lavorare la notte. Per il momento non vedo alternative.

Fabio Sabatini