Mi trovo completamente d’accordo con questa analisi, Boris Johnson non è un pazzo criminale, spietato e calcolatore sì, ma Johnson non è un pazzo. Ha già messo in conto di subire quelle 50/60 mila morti nosocomiali che annualmente avvengono in Italia (Il 30% di tutti i paesi UE) ma non in UK. Fa venire i brividi, ma nelle sue intenzioni c’è che, per una volta, allinearsi alla UE potrebbe costituire un vantaggio economico.