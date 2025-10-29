C’è una distanza sottile, ma significativa, tra ciò che i giovani pensano dell’ambiente e ciò che concretamente fanno per proteggerlo. È una distanza fatta di entusiasmo e contraddizioni, di consapevolezza teorica e incertezze pratiche. Potremmo definirla una “incoerenza sostenibile” ma anche una eco-ansia quella che emerge dal più recente sondaggio condotto dal portale Skuola.net insieme a COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. L’indagine ha coinvolto 2.500 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 34 anni, offrendo un ritratto dettagliato di una generazione che si sente protagonista della transizione ecologica, ma che spesso inciampa nella quotidianità della sostenibilità.

Un entusiasmo sincero, ma fragile

L’aspetto più incoraggiante emerso dall’inchiesta è la consapevolezza diffusa dell’importanza dei temi ambientali. La grande maggioranza dei giovani intervistati dichiara di considerare la tutela del pianeta una priorità e di sentirsi personalmente coinvolta nelle scelte che riguardano il futuro ecologico della società. Non si tratta, dunque, di disinteresse o di apatia. I giovani non solo parlano di ambiente, ma mostrano una genuina sensibilità verso la riduzione dei rifiuti, la salvaguardia della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico.

Tuttavia, questo slancio ideale non sempre trova una traduzione concreta nella vita di tutti i giorni. I dati lo dimostrano: comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata corretta, la riduzione dell’uso della plastica o la preferenza per mezzi di trasporto sostenibili non sono ancora pratiche consolidate. Le buone intenzioni ci sono, ma spesso restano sulla carta o si infrangono contro la complessità delle abitudini quotidiane.

Il peso delle abitudini e delle comodità

Uno dei nodi principali è rappresentato dalla difficoltà di modificare comportamenti radicati. La cultura del “tutto e subito”, alimentata da ritmi frenetici e da un consumo costante di beni e servizi, non facilita la trasformazione dei gesti quotidiani in scelte realmente sostenibili. Per molti giovani, l’idea di ridurre i rifiuti o di adottare stili di vita più sobri si scontra con la mancanza di tempo, di strumenti adeguati o, più semplicemente, con la forza della consuetudine.

Il sondaggio mostra come una parte significativa dei partecipanti riconosca di non sapere sempre come smaltire correttamente i materiali riciclabili, in particolare la plastica. Ciò rivela un problema educativo più profondo: l’alfabetizzazione ambientale, pur essendo migliorata negli ultimi anni, rimane ancora frammentaria. Non basta conoscere il significato di parole come “riciclo” o “sostenibilità”; serve una comprensione pratica, fatta di esempi e di applicazioni concrete.







Il ruolo dell’educazione ambientale

Proprio per questo, il tema dell’educazione ambientale si conferma cruciale. L’indagine suggerisce che la scuola, in molti casi, non è ancora il luogo privilegiato dove i giovani imparano a gestire in modo responsabile le risorse del pianeta. Molti studenti riferiscono di aver trattato i temi ecologici in modo superficiale, attraverso lezioni teoriche o iniziative sporadiche. Mancano, invece, percorsi strutturati e continui che uniscano informazione, esperienza diretta e partecipazione.

Le istituzioni scolastiche, insieme agli enti territoriali e alle associazioni, potrebbero svolgere un ruolo determinante nel colmare questo divario. L’integrazione dell’educazione ambientale nei programmi didattici, la promozione di laboratori di riciclo creativo, le campagne di sensibilizzazione nei quartieri e nei luoghi di aggregazione giovanile sono strumenti che possono contribuire a trasformare la teoria in prassi.

COREPLA e il valore del riciclo consapevole

Il consorzio, che da anni si occupa di promuovere la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica, conosce bene le difficoltà legate alla gestione di questo materiale. La plastica, spesso demonizzata, può invece rappresentare una risorsa se trattata nel modo corretto. Eppure, molti giovani non sanno distinguere tra i diversi tipi di plastica o non comprendono pienamente il ciclo di recupero che trasforma un rifiuto in nuova materia prima.

Da questo punto di vista, l’indagine conferma l’esistenza di una “zona grigia” tra conoscenza e comportamento. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non può essere affidata solo alla buona volontà individuale, ma necessita di un’infrastruttura culturale e logistica adeguata. I cittadini, e in particolare i più giovani, devono poter contare su un sistema di raccolta efficiente, su informazioni chiare e su un contesto sociale che premi la responsabilità ambientale.

Generazione verde o generazione incerta?

Se volessimo sintetizzare, potremmo dire che la generazione Z e i giovani millennial sono “promossi in teoria, ma rimandati in pratica”. L’espressione, volutamente scolastica, ben riassume il paradosso di una generazione informata e motivata, ma non ancora pienamente consapevole delle implicazioni concrete dei propri gesti.

Molti ragazzi, ad esempio, dichiarano di ridurre l’uso delle bottiglie in plastica preferendo borracce riutilizzabili; tuttavia, pochi riescono a mantenere questa abitudine costante nel tempo. Altri affermano di essere attenti agli sprechi alimentari, ma ammettono di non conoscere le corrette modalità di conservazione del cibo o di non riuscire sempre a pianificare i pasti. In altre parole, la sostenibilità è percepita come un valore condiviso, ma non ancora interiorizzata come una pratica quotidiana.

Un altro elemento interessante che emerge dall’indagine riguarda i canali di informazione. La maggior parte dei giovani dichiara di formarsi sulle tematiche ambientali attraverso i social network, seguendo influencer o pagine dedicate all’ecologia. Se da un lato ciò favorisce la diffusione rapida di contenuti e messaggi positivi, dall’altro comporta il rischio della semplificazione e della disinformazione.

Le campagne digitali, per quanto efficaci nel sensibilizzare, non sempre offrono un quadro completo e scientificamente corretto delle problematiche ambientali. Da qui nasce una conoscenza “leggera”, più emozionale che analitica, che può spingere a comportamenti incoerenti o contraddittori.

L’indagine di Skuola.net e COREPLA non si limita a descrivere le carenze, ma invita a riflettere sulla responsabilità collettiva che accompagna la transizione ecologica. Non si può chiedere ai giovani di cambiare il mondo da soli, se non si forniscono loro strumenti adeguati e contesti favorevoli.

Dal giudizio all’azione

“Promossi in teoria, rimandati in pratica”: il verdetto può sembrare severo, ma contiene una speranza. Significa che le basi culturali sono solide, che la sensibilità c’è, e che serve solo un passo in più per trasformare la conoscenza in abitudine. Non si tratta di giudicare una generazione, ma di accompagnarla in un processo di maturazione ecologica.

Patricia Iori