Ecocapsule: la mini-casa mobile totalmente ecosostenibile

Si chiama Ecocapsule, è un innovativo progetto slovacco con i requisiti per divenire il caposcuola delle tiny house autosufficienti. La micro casa futuristica ideata è trasportabile, iper accessoriata e rispettosa dell’ambiente.

Ecocapsule realizza piccole case che funzionano a batteria, totalmente ecosostenibili, a energia solare ed eolica, che possono essere posizionate su una base di rimorchio e trasportate ovunque si voglia. Il progetto è stato realizzato nel rispetto dell’ambiente per ridurre a zero le emissioni di carbonio.

Il progetto Ecocapsule

Le case in miniatura sono state per la prima volta ideate in Slovacchia, dallo studio Nice Architects di Bratislava, per un concorso di architettura e design del 2008, mentre il primo progetto Ecocapsule è stato presentato ufficialmente nel 2015 al Pioneers festival di Vienna, ed è stata esposta al padiglione Slovacchia di Expo 2015.

L’idea innovativa dei giovani architetti punta a offrire un’alternativa a una crescente crisi abitativa, ma anche a diminuire l’impatto ambientale e il consumo energetico che si trascina una casa tradizionale.

“L’Ecocapsule è una micro-casa bella, mobile e autonoma dal punto di vista energetico. L’abbiamo creata perché amiamo la libertà”, spiega Tomas Zacek, amministratore delegato di Nice architects.

Ecocapsule, somiglia ad una navicella spaziale. Con il suo design estremamente innovativo, riesce a contenere in soli 8,2 metri quadri di superficie tutto quello che serve per permettere a due persone di vivere comodamente, in qualsiasi area geografica e altitudine.

In ogni capsula, dalla lunghezza di 4,5 metri, larghezza 2,4 e altezza 2,5, ci sono il divano letto matrimoniale pieghevole, l’angolo cucina formato da lavello e piano cottura, il tavolo e il bagno con doccia e toilette compostante. La capsula ha anche due grandi finestre. L’interno è interamente costruito in legno massiccio naturale.

L’ obiettivo iniziale era quello di dare una soluzione ideale a chi volesse vivere in mezzo alla natura per un lungo periodo di tempo o, per chi avesse bisogno di un alloggio rapido in cui rifugiarsi in caso di emergenza. Ma, alcuni investitori di New York e della Silicon Valley, hanno iniziato a manifestare un interesse a utilizzare Ecocapsule.









Quali sono le caratteristiche di queste mini case?

Ecocapsule è una piccolissima casa alimentata al 100% da energie rinnovabili, grazie all’uso di un sistema integrato di fotovoltaico e mini eolico. La turbina eolica ha una potenza di 750 Watt. I pannelli fotovoltaici ad alta efficienza sono adatti per una superficie pari a 2,6 metri quadri. I due sistemi cooperano insieme e accumulano l’energia in una batteria ad alta capacità, che garantisce un’autonomia di circa un anno. La vera novità è il fotovoltaico fai da te, completo di accumulatori.

Quello che colpisce di questa mini casa è il suo design, la modularità e la facilità di trasporto.

Ecocapsule è una mini abitazione totalmente autosufficiente. Non ha bisogno di allacci elettrici, impianti idrici e gas. La sua struttura è iper leggera e facilmente trasportabile. Con l’aggiunta delle ruote, diventa mobile e può essere caricata su un camion o imbarcata in un container come una normale roulotte.

L’ acqua usata nella mini casa, viene prelevata da un sistema di raccolta dell’acqua piovana e della rugiada. Il serbatoio ha una capacità di 700 litri ed è posizionato sotto la struttura. Grazie a un sistema di filtri, l’acqua è potabile per l’utilizzo domestico in cucina e in bagno.

Utilità e costi di Ecocapsule

Grazie alla sua indipendenza energetica e alla facilità di trasporto, Ecocapsule può essere una soluzione in caso di intervento in zone di emergenza o colpite da catastrofi. Nelle città può essere posizionata sui tetti degli edifici, in modo da trasformarsi in un piccolo studio mobile o una soluzione ideale per chi vive da solo.

Può essere utilizzata come cottage, hotel di lusso mobile o come stazione di ricarica per le auto elettriche.

Le Ecocapsule, hanno un costo di circa 80 mila euro più le tasse e la spedizione. “Nonostante questa cifra possa essere considerata eccessiva”, ha sostenuto Záček, Ceo del progetto, “bisogna ricordare che si tratta delle più recenti tecnologie intelligenti e sostenibili. Il fatto di non lasciare alcuna impronta di carbonio quando si utilizza Ecocapsule è una svolta rivoluzionaria”. Le case sono costruite in Slovacchia, ma possono essere spedite tranquillamente in tutto il mondo.

Francesca Danila Toscano