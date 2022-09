EcoFlow, la soluzione migliore per alimentare i dispositivi

A tanti tra noi sarà capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi nei momenti meno opportuni con un dispositivo elettronico, che sia un computer o un cellulare o un qualsiasi altro apparecchio, che segnava il livello della batteria a 0. Dato che le difficoltà, spesso, arrivano tutte insieme, ci siamo anche ritrovati con un power bank scarico. Per evitare di ritrovarsi in una situazione simile e per garantire ai propri dispositivi di essere sempre carichi è bene affidarsi a EcoFlow, azienda leader nel fornire soluzioni di alimentazione ecologiche e innovative.

Soluzioni proposte: power station

Le power station portatili sono dei generatori alimentati a batteria che garantiscono ai propri dispositivi di essere sempre carichi ovunque ci si trovi. Sono degli apparecchi pensati e realizzati per essere utilizzati all’esterno, quindi durante un’avventura come il campeggio, oppure all’interno della propria abitazione sia per ricaricare dei dispositivi di grandi dimensioni e che hanno bisogno, di conseguenza, di maggior energia come frigoriferi, asciugatrici, microonde, etc, sia in situazioni di emergenza qualora dovesse venire meno l’energia nella propria casa.

Si possono utilizzare all’esterno grazie alla qualità di cui sono dotate le power station ovvero la praticità. Sono facilmente trasportabili e anche posizionabili, è bene sempre leggere il manuale di istruzioni per comprendere al meglio come tutelarle per evitare malfunzionamenti. Consentono una ricarica rapida, infatti sono tra i generatori più veloci presenti in commercio, a maggior ragione se paragonati a quelli tradizionali che utilizzano il carburante per funzionare. Invece, le power station portatili si possono ricaricare anche mediante l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

I diversi modelli proposti dall’azienda variano per dimensioni e caratteristiche. Non c’è da preoccuparsi, esiste una tipologia adatta per ogni tipo di esigenza. Sono, inoltre, silenziose e sicure grazie ad un sistema di gestione della batteria progettato ad hoc. Risultano, quindi, estremamente valide sia per gli interni e sia all’esterno. Le power station sono la soluzione migliore per un’alimentazione pulita e affidabile.

La serie DELTA

EcoFlow propone un ampio ventaglio di scelta quando si parla di power station. La serie DELTA è composta da diversi modelli che si differenziano tra loro per dimensioni, potenza, prestazioni. Tutti, però, sono estremamente validi. Ogni batteria portatile dovrà essere selezionata per rispettare e rispecchiare le proprie esigenze e con EcoFlow si può star certi di trovare il modello desiderato.

All’interno di questa serie si potrà scegliere la DELTA Mini, la più leggera fra tutte, un piccolo corpo con un’uscita non indifferente di 1400 W per alimentare anche i propri elettrodomestici più grandi; inoltre, grazie alle nuove tecnologie, come la X-Boost, applicate dalla casa madre, si potrà avere un aumento della potenza fino a 2200 W.

Passiamo al modello originale, ovvero la DELTA standard: pratica e funzionale. Non rinuncia, nonostante uno scheletro facilmente trasportabile, alla capacità che raggiunge 1,2 kWh, che risulta sufficiente per fornire ore di energia di riserva. Alla base di EcoFlow c’è la sostenibilità che si rintraccia proprio nel modello primordiale; infatti, la standard è una power station anche a ricarica solare.

Analizziamo il modello più grande di tutta la famiglia: la power station DELTA Max. Perfetta per fornire alimentazione di emergenza per la rete domestica grazie alla possibilità di poter essere espansa fino a 6 kWh tramite batterie apposite. Alla Max calza a pennello la definizione di generatore solare portatile oltre che batteria portatile perché è perfetta per essere collegata con un massimo di 2 pannelli solari, costruiti in casa EcoFlow, da 400 W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800 W.

Conquista il primo posto nella serie DELTA la miglior invenzione del 2021: la Power Station Portatile EcoFlow DELTA Pro. Utile sia per alimentare durante eventi all’aperto sia dentro le quattro mura della propria abitazione, non solo giornalmente, ma anche e soprattutto in casi di emergenza come le interruzioni di corrente.

È considerata molto più di una semplice power station portatile grazie al fatto di essere stata pensata e realizzata dall’azienda per essere un ecosistema espandibile. Infatti, si potrà espandere con batterie supplementari, dispositivi Smart Generator e anche con il pannello Smart Home. È una batteria portatile all’avanguardia grazie alla possibilità di controllare il tutto tramite apposito telecomando oppure attraverso un’applicazione installata sul proprio cellulare.

È considerata la power station con la ricarica più veloce al mondo. Si potrà alimentare attraverso 6 metodi e tra questi è presente anche la possibilità di ricaricarla in una stazione per veicoli elettrici. Si potranno eseguire ricariche multiple attraverso la combinazione di metodi di ricarica rapida di 6500 W.

La DELTA Pro è dotata di una capacità di 3,6 kWh espandibile fino a 25 kWh. Con questa power station, come le sue sorelle, si potranno ricaricare dispositivi di piccole ma soprattutto di grandi dimensioni grazie al wattaggio di 3600. Però, se si dovesse accoppiare ad un’altra unità, si avrebbe l’incredibile possibilità di raggiungere una potenza inaudita di 7200 W.

Generatori solari

Per rendere l’alimentazione ancor più pulita e rinnovabile, l’ideale sarebbe optare per un generatore solare. L’azienda offre una combo formidabile tra power station portatile e pannelli solari. Il lavoro combinato di questi due apparecchi utilizza, come suggerisce il nome stesso, la fonte rinnovabile per eccellenza: l’energia solare. Utilizzare, quindi, un generatore solare consentirà di generare energia pulita e, soprattutto, consentirà di potersi staccare pian piano dall’energia elettrica. Abbiamo già visto le power station, ora concentriamoci sull’altro elemento che consentirà di avere elettricità ovunque e in modo ecologico: i panelli solari.

Pannelli solari portatili

I pannelli solari di EcoFlow sono pensati per essere utilizzati sia all’interno, quindi per soddisfare l’alimentazione della propria abitazione, sia all’esterno. Sono realizzati in silicio monocristallino, un materiale leggero e di lunga durata. Riusciranno a resistere al meglio alle intemperie.

Esistono anche per i pannelli solari diversi modelli, si differenziano in base al wattaggio; infatti, sono presenti quelli da 160 W, 220 W, 400 W, ogni esigenza potrà essere soddisfatta. Per utilizzarli basterà collegarli al generatore solare della stessa casa produttrice e il gioco è fatto. Grazie al materiale utilizzato riusciranno a catturare ancor più energia e questo consentirà ai propri dispositivi di essere sempre carichi.

