Negli USA cresce l’adesione all’Economic Blackout del 28 febbraio: stop allo shopping per protesta. In un mondo che ogni giorno di più sembra correre veloce verso la distopia, le persone comuni sono sopraffatte e si sentono impotenti. I metodi usati nei secoli scorsi per manifestare il dissenso sembrano perdere di utilità, di forza e di partecipazione; e i metodi nuovi, come l’attivismo digitale, faticano a diventare mobilitazioni di massa. Cosa resta a chi vuole ribellarsi a un mondo ingiusto? Il boicottaggio economico, in grado di colpire ciò che più conta per gli oligarchi al potere: il denaro.

L’Economic Blackout del 28 febbraio

La voce ha iniziato a diffondersi sui social network qualche settimana fa, per poi essere ripresa da alcune testate giornalistiche. I consumatori americani vengono chiamati all’azione, o meglio, alla non azione. Non comprare per 24 lunghe ore: niente shopping online, niente benzina, niente visite al centro commerciale e carte di credito ben nascoste nel portafogli. La ragione? Protestare.







Contro cosa, però, non è chiaro. C’è chi interpreta il boicottaggio come un’azione mirata contro le politiche della nuova amministrazione, e intende boicottare solo le aziende che hanno rinunciato ai programmi DEI (Diversity, Equity, Inclusion); e chi, invece, ne fa una questione più ampia che trascende il partito al potere e guarda all’intero sistema economico americano.

The People’s Union USA

A stupire è l’organizzazione dietro il boicottaggio: non un’associazione conosciuta per il suo attivismo, non una personalità influente vicina ai temi sociali o alla politica, non un gruppo di consumatori affermato; ma un movimento dal basso, appena nato, senza esperienza, sconosciuto, fino a pochi giorni fa, ai più. Si chiama The People’s Union USA e nel suo sito (registrato in questi giorni) si descrive così:

«un movimento dal basso dedicato alla resistenza economica, alla responsabilità del governo e alla riforma delle aziende. NON siamo un partito politico, siamo un movimento per TUTTE le persone, indipendentemente da razza, genere, religione o affiliazione politica».

L’Economic Blackout del 28 febbraio sarà la prima azione ufficiale, ma nel loro sito è già presente un negozio di gadget per l’autofinanziamento e una pagina per le donazioni. Ampio spazio anche alla biografia del fondatore John Schwarz, conosciuto sui social media come “J” o “TheOneCalledJai”. Schawarz si descrive come «un uomo che ha vissuto di sacrifici, ha visto la verità e ha deciso di fare qualcosa al riguardo».

La biografia continua con il racconto delle decine di lavori che ha dovuto svolgere per sopravvivere nell’America capitalista degli ultimi 50 anni, della scoperta dell’arte e della meditazione, fino alla consapevolezza che:

«tutto quello che avevo sentito fin da bambino, che questo sistema è truccato, che siamo usati, che gli esseri umani non sono nati per essere schiavi industriali, era vero. E non importava quale religione, credo spirituale o affiliazione politica avesse qualcuno. Il sistema è progettato per tenerci tutti intrappolati. Ecco perché ho iniziato questo movimento. Perché credo che meritiamo di meglio. Perché credo che sia possibile liberarsi da un sistema costruito per sfruttarci. Perché so che se stiamo insieme, non pretendiamo solo il cambiamento, lo creiamo. Questo è solo l’inizio. E se credi in qualcosa di più grande, allora stai con me».

Che John Schwarz voglia configurarsi come una sorta di guru, o che utilizzi un linguaggio emotivo per mobilitare non è chiaro. Nei suoi canali social appena nati pubblica video di discorsi accorati da leader spirituale, non se la prende con un’amministrazione specifica, ma con tutto il sistema economico, con le grandi aziende, con i miliardari, con le ingiustizie sistemiche prodotte da un capitalismo che ha tutto l’interesse a perpetuarle.

Il tentativo è di coinvolgere i cittadini al di là della loro appartenenza politica e ideologica, ma alcuni hanno deciso di boicottare specificamente quelle aziende che si sono piegate alla nuova amministrazione repubblicana, quelle che hanno venduto i propri principi al potere e si sono dimenticate del loro finto impegno precedente in termini di inclusione e protezione delle minoranze.

A questo proposito The People’s Union USA è chiara:

«siamo fermamente a favore dell’uguaglianza e della libertà per TUTTE le persone, indipendentemente da razza, genere, background o identità. L’idea che aziende e istituzioni debbano abbandonare la diversità e l’inclusività è regressiva e inaccettabile. Ogni americano merita pari possibilità di successo, e non sosterremo politiche che incoraggiano la discriminazione o l’esclusione».

Tuttavia, sottolineano che la resistenza non è nei confronti di una singola personalità al potere:

«questo movimento non riguarda una persona sola. Riguarda il sistema nel suo complesso.

Entrambi i partiti politici, sia i leader passati che quelli attuali, e i miliardari hanno manipolato l’economia e tratto profitto dalla classe operaia. Li riterremo tutti responsabili. Il nostro obiettivo è il cambiamento sistemico, non il dramma politico».

Un ritorno, insomma, alla lotta di classe. L’unica vera, originaria, distinzione tra esseri umani: chi ha i mezzi economici e chi no. Tutte le altre differenze sono costrutti utili a mantenere in piedi un sistema che sfrutta tutti, indistintamente.

Cosa resterà dopo l’Economic Blackout del 28 febbraio?

Nonostante la popolarità online, non è detto che il boicottaggio del 28 febbraio avrà grandi adesioni. Ed è ancora meno certo che possa avere un qualche tipo di impatto economico sulle aziende. Se sarà l’inizio di un vero movimento di resistenza, e non una delle tante bolle che si gonfiano ed esplodono in un attimo, sarà il tempo a dirlo. Il movimento ha già in programma un’altra serie di boicottaggi mirati:

7-14 marzo Amazon

21-28 marzo Nestlé

28 marzo secondo Economic Blackout totale

7-13 aprile Walmart

18 aprile terzo Economic Blackout totale

21-27 aprile General Mills

John Schwarz e i membri di The People’s Union USA hanno sicuramente centrato il problema, ma riusciranno davvero a dare inizio a un effetto domino? Indubbiamente il nostro potere risiede, tristemente, più nella nostra identità di consumatori che di cittadini, ma sarà sufficiente questa consapevolezza per cambiare le cose in questo momento di estrema crisi? Non resta che aspettare i risultati di questo Economic Blackout del 28 febbraio. Magari con i portafogli ben nascosti nelle borse e nelle tasche.

Sara Pierri