Ecuador: assassinato Eduardo Mendùa. Difendeva l’Amazzonia

Eduardo Mendùa era membro di spicco di un gruppo indigeno, l’assassinio potrebbe essere collegato al conflitto petrolifero.

Eduardo Mendúa dirigente CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador) e leader della resistenza Cofán contro il progetto della EP Petroecuador di installare 30 pozzi petroliferi all’interno dei territori ancestrali riconosciuti alla comunità indigena Cofán Duran, è stato assassinato domenica 26 febbraio. L’omicidio di Mendúa ci ricorda che “hay que seguir luchando” in difesa dell’Amazzonia ecuadoriana.

Poche ore prima di essere assassinato, Mendúa aveva postato su Facebook un messaggio rivolto alle autorità della provincia, del Governo e della Petroecuador. Sottolineando come la compagnia petrolifera avesse continuato «con i suoi stratagemmi per ingannare le comunità» e annunciando battaglia.

Queste sono le ultime parole pubblicate da Eduardo Mendúa:

«Non cederemo neanche un centimetro del nostro territorio a chi intende distruggere gli spiriti della nostra foresta, dei nostri laghi e fiumi, dei nostri luoghi sacri».

Si ritiene che l’omicidio di Mendúa sia collegato alla lotta della comunità per impedire alla compagnia petrolifera statale dell’Ecuador, Petroecuador, di espandere le sue trivellazioni nella regione di Sucumbíos. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei popoli indigeni ha condannato l’assassinio del leader della CONAIE e ha chiesto che non rimanga impunito.

Nella zona in cui è stato assassinato, le comunità indigene hanno chiesto un primo processo di consultazione in linea con la Costituzione e gli standard Internazionali. Questa richiesta non è stata soddisfatta e, anzi, ha comportato l’occupazione di territori indigeni da parte della compagnia.

Mendúa apparteneva alla nazionalità indigena A’i Kofán. Era un leader sociale, un ambientalista e un difensore della terra. È stato in prima linea nella lotta in difesa della terra e contro lo sfruttamento del petrolio e del gas da parte della compagnia Petroecuador nel comune di Cofán Dureno, Sucumbíos. Il CONAIE ha dichiarato che Mendúa è stato assassinato proprio a causa della sua lotta contro queste compagnie e delle loro azioni nell’Amazzonia ecuadoriana.

Il leader dell’etnia Kofán è stato uno dei volti visibili della resistenza nella regione di Dureno al conflitto innescato dalla presenza delle compagnie petrolifere, secondo la sezione amazzonica della Confederazione delle Nazionalità Indigene dell’Ecuador (CONAIE). Sostiene che dall’inizio del 2023, si sono verificati scontri e attacchi con armi da fuoco da parte dei lavoratori delle compagnie petrolifere ecuadoriane” contro la popolazione indigena.

Mendúa è stato uno dei dieci membri del Consiglio di amministrazione della CONAIE eletti per il periodo 2021-2024 ed è stato responsabile delle relazioni Internazionali della Confederazione. Pochi giorni fa, l’uomo ucciso ha partecipato a una riunione del consiglio allargato della CONAIE a Quito, dove il movimento indigeno ha chiesto le dimissioni del presidente Guillermo Lasso per presunta “incompetenza” e scandali di corruzione che circondano il presidente.

Come ha spiegato in un video il presidente del movimento, Leonidas Iza, dopo l’attacco, il movimento indigeno si sentiva “vulnerabile” perché i membri del consiglio della CONAIE erano “costantemente seguiti da persone e macchine”. Ha chiesto che “lo Stato, il Governo e le compagnie petrolifere” si assumano la responsabilità del crimine.

Questa situazione ha creato sospetti e incertezza sull’omicidio e sgomento in tutto il movimento indigeno in Ecuador. Compreso il ramo amazzonico CONFENIAE. Cordoglio per la morte del leader indigeno è arrivato anche dal Presidente della Repubblica, Guillermo Lasso. «Questo crimine, ha assicurato, non resterà impunito. Abbiamo ordinato che siano svolte tutte le indagini necessarie per trovare i responsabili e ritenerli responsabili».

L’assassinio di Mendúa è un altro esempio della violenza sistematica che i popoli indigeni affrontano. Della crescente necessità di proteggere, preservare e difendere la vita e i diritti dei leader indigeni e dei difensori della terra. Vivono nella paura di essere attaccati o uccisi mentre difendono diritti intrinseci e territori.

La compagnia petrolifera Petroecuador sta cercando di scavare 30 pozzi petroliferi nel territorio della comunità di A’i Cofán de Dureno. Ignorando l’obbligo dello Stato di ottenere il consenso libero, preventivo e informato della comunità. Molte ONG, così come la dichiarazione dell’Alleanza ecuadoriana per i diritti umani, affermano che tale diritto alla consultazione e al consenso è stato violato. L’Ecuador sta violando i suoi obblighi nei confronti dei popoli indigeni ai sensi della Convenzione 169 dell’Organizzazione Internazionale del lavoro. E della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Eduardo Mendúa sapeva che sulla sua testa era stata messa una taglia. Fatto di cui hanno testimoniato almeno cinque persone dopo il suo assassinio, e lo Stato non ha preso alcuna azione per proteggerlo. Meno di un anno fa era stato assassinato il fratello, ad oggi nessun colpevole è stato assicurato alla giustizia. Da allora i membri della comunità contrari all’estrazione di petrolio hanno chiesto protezione, senza alcun risultato. La comunità ora teme lo sviluppo di ulteriori violenze dovute al conflitto che l’azienda ha generato.

In un’intervista rilasciata alla fine di gennaio 2023, Eduardo Mendùa sottolineò il grande bisogno di solidarietà internazionale della comunità in questo momento di lotta. “Invitiamo tutte le organizzazioni che possono unirsi a noi perché la nostra lotta non è solo per conservare il foresta. La crisi climatica ci sta colpendo ed è evidente quello che sta accadendo a livello mondiale. Conservare la foresta è conservare per il bene comune di tutte le persone”.

L’Ecuador è in debito con i difensori della natura

Anche se lontano dal problema regionale, l’Ecuador non è nemmeno un luogo sicuro per i difensori della natura. L’assassinio di Eduardo Mendúa potrebbe essere aggiunto all’elenco dei casi senza giustizia. Eduardo Mendúa combatteva contro l’espansione petrolifera a Sucumbíos, la sua uccisione si aggiunge all’elenco dei crimini contro i difensori della natura in Ecuador. Basta ricordare i casi di: BoscoWisuma (2009). Freddie Taish (2013). Josè Tendetza (2014). Andrés Peach (2021). Nang Yeti (2021). In nessun caso sono state stabilite responsabilità definitive.

Tuttavia, questa volta ci sono tre fattori chiave che potrebbero influenzare il risultato in modo diverso . In primo luogo, è il primo assassinio di un membro della dirigenza della CONAIE. Che ha guidato, tra l’altro, anche la resistenza all’opera di Petroecuador, nel Lago Agrio.

In secondo luogo, le accuse non ricadono sulle forze dell’ordine , nonostante i parenti ei leader indigeni sottolineino una responsabilità politica dello Stato e del Governo. In terzo luogo, sebbene il presidente Guillermo Lasso abbia un discorso negativo contro la Conaie, ha fatto diverse concessioni sullo sfruttamento petrolifero e minerario e vuole evitare un nuovo sciopero Nazionale .

Per questo motivo, il Governo ha espresso fin dall’inizio il proprio sostegno all’inchiesta. responsabilità statale Se il caso di Eduardo Mendúa non viene chiarito o la risoluzione non soddisfa i suoi parenti e colleghi nell’organizzazione, il caso può portare l’Ecuador davanti ai tribunali internazionali. Ciò che si verifico con il caso Tendetza.

Nel 2017 fu presentata una denuncia contro lo Stato dinanzi alla Commissione Internazionale per i diritti umani (IACHR). Sebbene questi processi impieghino molti anni per arrivare alla Corte Interamericana e ottenere una sentenza, lo Stato potrebbe essere condannato a risarcire i danni causati. E, il caso di Mendúa ha già acquisito rilevanza fuori dal Paese .









Dario Meia , Presidente del Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, ha avvertito che il crimine desta molte preoccupazioni. E che le autorità devono agire rapidamente. Mentre Francisco Calí Tzay, relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni dell’ONU, chiede la pronta azione degli organi di giustizia. Affinché il caso non resti impunito.

Anche se la stessa leadership indigena ammette che il Governo non è l’autore dell’omicidio. Lo addita come responsabile, per aver diviso le comunità con risorse economiche per poter mantenere lo sfruttamento del petrolio. E affermano che questa divisione è quella che provoca gli scontri tra i membri della comunità. Motivi per i quali Eduardo Mendúa e suo fratello Lino sarebbero stati assassinati. In meno di nove mesi. Il tutto senza che lo Stato sia intervenuto a impedirlo.

Inoltre, l’Ecuador fa parte dell’accordo di Escazú , sull’accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e l’accesso alla giustizia in materia ambientale in America Latina e nei Caraibi. Il documento stabilisce che il Paese deve garantire “un ambiente favorevole al lavoro” dei difensori della natura. Dando loro riconoscimento e protezione. Nonché che lo Stato adotti misure adeguate, efficaci e tempestive per prevenire, indagare e punire attacchi, minacce o intimidazioni.

Per questo motivo, le organizzazioni per i diritti umani sottolineano l’evidente debito dello Stato in questa materia . Ad esempio, l’Alleanza spiega che lo Stato deve stabilire meccanismi chiari e culturalmente appropriati per la riparazione e la non ripetizione nei casi di omicidio.

Un problema regionale Dei 1.733 difensori della natura uccisi tra il 2012 e il 2021, il 68% era in America Latina. Tre dei Paesi più letali per questi attivisti sono: Brasile, Colombia e Messico . E, sebbene l’Ecuador sia ancora lontano da quello scenario, lo Stato non è stato in grado di risolvere i crimini legati alla questione. Secondo un rapporto del 2021 , l’Alleanza per i diritti umani ha documentato 22 casi che mostrano processi sistematici di violazione dei diritti di almeno 449 difensori dei diritti umani e della natura negli ultimi 10 anni.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo