Ecuador, il veto sull’estrazione petrolifera nello Yasuní

Quasi il 60% dei cittadini che hanno partecipato al referendum sono favorevoli alla sospensione dell’estrazione petrolifera in Amazzonia. In particolare in uno dei suoi più grandi giacimenti situato nel Parco Nazionale Yasuní. Questo parco è considerato il cuore dell’Amazzonia ecuadoriana e uno dei punti di maggiore biodiversità al mondo.

Dopo un decennio di lotta per salvare il Parco Nazionale Yasuní , l’Ecuador metterà fine all’estrazione petrolifera. Lo ha deciso quasi il 60% degli oltre 10,2 milioni di ecuadoriani che hanno votato nel referendum di domenica per fermare lo sfruttamento petrolifero nel blocco 43 dell’ITT. (Che si estende nelle zone di Ishpingo, Tiputini e Tambococha).

Una chiara vittoria per gli ambientalista che hanno promosso questo referendum a livello Nazionale con l’obiettivo di preservare Yasuní. Un’area estremamente vulnerabile alle fuoriuscite di petrolio, nonché di proteggere le comunità indigene in isolamento volontario che risiedono nel territorio Nazionale.

Secondo i dati del Consiglio Elettorale Nazionale dell’Ecuador, a questo esercizio di democrazia diretta hanno partecipato circa 10,4 milioni di persone, di cui il 58,97% ha votato a favore del mantenimento del petrolio nel sottosuolo. Mentre il 41,03% ha votato contro. Questa è la prima volta che i cittadini di un paese produttore di petrolio hanno il potere di decidere sui limiti dell’estrazione petrolifera. Il che costituisce un precedente giuridico molto importante.

Questa decisione rappresenta una vittoria significativa per il movimento indigeno, che era in gran parte favorevole al “Sì”. Soprattutto per il popolo Waorani, il gruppo etnico più numeroso che abita lo Yasuní. Inoltre, è la prima volta che si realizza un referendum di iniziativa popolare in questo Paese dell’America Latina.

Da segnalare che all’interno di quest’area protetta sono state identificate più di 2.000 specie di alberi e arbusti. 204 mammiferi. 610 uccelli. 121 rettili. 150 anfibi e più di 250 pesci. Inoltre, ospita i Tagaero, Taromenane e Dugakaeri, comunità indigene che hanno scelto di vivere in isolamento volontario.









È un trionfo non solo per l’Ecuador, ma anche per l’intero pianeta. Perché, di fronte all’inerzia dei governi, che si riuniscono ogni anno alla COP per prendere presumibilmente misure contro il cambiamento climatico ma senza mai adottarle, il popolo ecuadoriano ha mosso il primo passo per affrontare questa lotta.

Questo risultato crea un periodo di incertezza per il Paese, poiché dovrà smettere di utilizzare un giacimento che produce 55.000 barili di petrolio al giorno. Che equivalgono all’11% della produzione Nazionale di greggio. La responsabilità di attuare la cessazione delle operazioni nel Blocco 43-ITT ricadrà sul prossimo governo, che sarà eletto al secondo turno delle elezioni presidenziali.

Gli ecuadoriani torneranno alle urne il prossimo ottobre, quando si svolgerà il secondo turno delle elezioni presidenziali . Luisa González, del movimento Rivoluzione Cittadina (RC) e Daniel Noboa, candidato dell’alleanza ADN, sono i due candidati che cercano di occupare il Palazzo Carondelet. Uno di loro avrà tra le mani l’impegno di far valere la volontà degli ecuadoriani e di fermare lo sfruttamento petrolifero dello Yasuní e quello minerario del Chocó Andino.

È essenziale sfruttare gli Yasuní per sostenere l’economia del Paese?

Questo risultato potrebbe dare una svolta significativa allo sfruttamento dell’area, evitando l’estrazione petrolifero e preservando le risorse naturali. Tuttavia, questa decisione ha anche implicazioni economiche di vasta portata per l’Ecuador.

Con la decisione della maggioranza della popolazione alle urne, l’Ecuador smetterebbe di ricevere circa 1,2 miliardi di dollari (secondo Petroecuador) all’anno in proventi petroliferi. Anche se le opinioni sono divise, da un lato gli economisti mettono in guardia sugli effetti sull’economia, dall’altro gli esperti ambientali temono l’impatto irreversibile sull’Amazzonia.

Da parte sua, la Camera di Commercio di Guayaquil ha ritenuto che la consultazione sullo Yasuní fosse un evento di grande importanza. Con la vittoria del “SI”, cioè della decisione di lasciare il petrolio nel sottosuolo, lo Stato perderebbe circa 1,2 miliardi di dollari all’anno dai pozzi petroliferi già in produzione. Questi fondi avrebbero potuto essere utilizzati per soddisfare esigenze importanti come la salute o la sicurezza.

L’arresto delle operazioni di estrazione petrolifero in Amazzonia

La consultazione popolare sullo Yasuní non implica solo un dibattito tra la questione economica e quella ambientale, ma anche una sfida temporale. Secondo la sentenza della Corte Costituzionale, lo Stato avrebbe un anno di tempo per smantellare le strutture, un compito complesso che Petroecuador ha descritto come difficile a causa delle procedure e delle risorse necessarie.

Il processo tecnico di inversione o abbandono di un giacimento o di un blocco petrolifero richiede non solo un notevole investimento in termini di tempo, ma anche di risorse finanziarie. Secondo le stime di Petroecuador, lo smantellamento delle strutture e delle infrastrutture costruite nel blocco ITT di Yasuní implicherebbe un costo minimo di 467 milioni di dollari.

Questo complesso processo implicherebbe la chiusura di 225 pozzi petroliferi, lo smantellamento di un impianto di lavorazione del petrolio, la disconnessione di una rete di oleodotti e la rimozione di 12 piattaforme nella regione di Yasuní. Oltre alle sfide tecniche, questo processo presenta anche considerazioni economiche che devono essere attentamente valutate dalle autorità competenti.

Chocó Andino e l’ importanza di questa foresta

Per quanto riguarda il Chocó Andino, questa consultazione era locale, solo per quelli registrati nel Distretto Metropolitano di Quito, 2.013.628 elettori. In quest’area la vittoria del Sì non ha effetti retroattivi. Stabilisce semplicemente che il governo ecuadoriano non può rilasciare nessun’altra licenza mineraria in quest’area. Il Ministro dell’Energia e delle Miniere dell’Ecuador, Fernando Santos, ha precisato che la vittoria del referendum non fermerà le concessioni fatte prima del referendum continueranno. Attualmente, i permessi di esplorazione sono stati concessi in sei punti in quest’area.

Nel nord-ovest di Quito convergono due punti vitali per la biodiversità mondiale: il Chocó biogeografico e le Ande tropicali. Ciò fa sì che molto vicino alla capitale dell’Ecuador si trovi una grande diversità biologica dove vivono anche molte specie endemiche, cioè che non si trovano in nessun’altra parte del pianeta.

La ricchezza è così grande che, nel 2018, l’UNESCO ha incluso gran parte del nord-ovest rurale di Quito all’interno della Riserva della Biosfera Chocó Andino. L’organizzazione Quito without Mining, promotrice del referendum, sottolinea che questa foresta rimuove ogni anno almeno 266.000 tonnellate di carbonio dall’atmosfera.

Chocó Andino è un’area di 286.000 ettari, con 12 tipi di foreste subtropicali autoctone. Si trova a nord-ovest della provincia di Pichincha, di cui Quito è la capitale. I quasi 21.000 abitanti di questa zona si dedicano all’ecoturismo e all’agricoltura su piccola scala di colture come canna, caffè e cacao. In questa regione ci sono molte riserve private e aree di conservazione e uso sostenibile (ACU), iniziative che hanno l’approvazione del governo municipale. Nel 2013, il Ministero dell’Ambiente del distretto metropolitano di Quito ha addirittura creato il Corridoio Ecologico dell’Orso Andino per proteggere questo mammifero e preservarne l’habitat.

La campagna Quito Sin Minería.

Per garantire la protezione di questo territorio, le parrocchie rurali di Pacto, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito e Gualea, tutte appartenenti al comune di Quito, si unirono e formarono la Comunità di Chocó Andino. Nonostante ciò, attualmente nel Commonwealth di Chocó Andino esistono più di una dozzina di concessioni minerarie di metalli, che occupano oltre il 20% del territorio.

Ecco perché dal 2020 gli abitanti della zona hanno iniziato a lavorare sulla proposta di consultazione popolare che ha avuto luogo il 20 agosto 2023 e in cui il 68% dei residenti di Quito ha deciso di vietare l’estrazione di metalli su qualsiasi scala.

Questo è un esempio trascendentale per l’Ecuador e per il mondo perché abbiamo avuto l’opportunità, sulla base del referendum popolare, di decidere su fatti fondamentali come il modello di sviluppo che gli ecuadoriani e il popolo di Quito vogliono avere. Stiamo decidendo sulla vita, sulla salute della natura, sui diritti della natura e sui diritti delle comunità locali. Quanto afferma Ivonne Ramos, membro di Acción Ecológica e parte della campagna Quito Sin Minería.

Felicia Bruscino