The Perfect year of Ed Sheeran between love and music

Il segreto del successo di Ed Sheeran nella musica e nell’amore

Ed Sheeran è un cantautore britannico che nonostante la sua giovane età (27 anni) è già all’apice del successo. Con il suo ultimo album Divide ha infatti scalato le classifiche ed è stato il più venduto nel 2017 in Italia. Non succedeva dai lontani anni 2000 dalla raccolta “I” dei Beatles.

‎Cresciuto con le influenze del nonno irlandese a suon di Bob Dylan ed Eric Clapton, da subito Ed si mostra appassionato di musica. Amava in particolare Van Morrison che ascoltava nei lunghi viaggi con i genitori. Lo amava così tanto che a soli 11 anni scappò di casa per assistere ad un suo concerto.

Fino a qualche anno fa era un artista di strada fino a che non ha saputo coniugare pop,folk e soul con testi profondi ed emozionanti: nasce così l’Ed che conosciamo. Tra prove rap e ballate romantiche come “Perfect” che è stata la canzone più ascoltata dello scorso periodo natalizio. Il brano è dedicato alla sua fidanzata storica, Cherry Seabon, che presto diventerà sua moglie come annunciato dal cantante stesso con un post su Instagram.









‎Niente di troppo eclatante, semplicemente una vecchia foto Polaroid e una scritta in cui dichiara di amarla. La relazione che era rimasta nascosta dai riflettori è quella di una coppia che si conosce da sempre. Ed e Cherry si sono infatti conosciuti al liceo, si sono separati per il periodo universitario di lei mentre lui si avvicinava al mondo della musica e si sono ritrovati dopo qualche anno. Prima a distanza, poi lei lo ha raggiunto in Inghilterra lasciando gli Usa.

Niente modelle o attrici famose dunque per il cantante che si distingue dagli altri per la sua normalità. Un ragazzo fuori dagli schemi che spesso ha dichiarato che la sua Cherry l’ha aiutato nei momenti più bui permettendogli di mantenere i piedi per terra durante il suo successo. Un ragazzo che ama l’amore e ritiene di star bene se non ha sempre l’odio davanti agli occhi, motivo per il quale si è allontanato dai social cancellandosi da Twitter e rinunciato allo smartphone per un vecchio Nokia con il quale ritiene di star bene perché è tagliato fuori da tutto.

La sua normalità è dunque uno degli ingredienti di successo insieme alla potenza dei suoi testi, profondi e romantici come la sua “Perfect”, girata dopo essere stato con Cherry a casa di James Blunt e dopo aver “dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song”.

Il successo musicale ha portato Ed Sheeran ad essere insignito come membro dell’ordine dell’impero britannico “Per i servizi alla musica e alla carità” e nonostante diverse accuse di plagio negli anni, il cantante ha raggiunto la sua popolarità confermata anche dal suo cameo in Game of Thrones.

Rosiello Silvia