Edilizia sostenibile in Italia, i trend del 2022: consigli per rendere green la propria casa

La bioedilizia è una tendenza che si sta diffondendo sempre di più, anche in Italia. Si tratta sostanzialmente di un sistema per costruire edifici che siano rispettosi dell’ambiente, utilizzando ad esempio materiali green, e optando per il risparmio energetico. Gli edifici ecologici utilizzano infatti meno risorse naturali, riducono la produzione di rifiuti e migliorano la qualità dell’aria e dell’acqua, per aumentare il comfort domestico. Nell’articolo di oggi scopriremo quali sono i trend più gettonati nel 2022, nel settore del green building, e i consigli per rendere ecosostenibile la propria abitazione.

L’edilizia sostenibile in Italia e i nuovi trend del 2022

I vantaggi di una casa ecologica sono numerosi: si risparmia sui costi energetici, si riduce l’impronta di carbonio, si contribuisce a preservare le risorse del pianeta e si migliora la salute della famiglia. Molti italiani hanno già appreso questa lezione, al punto che il numero degli edifici green in Italia è in costante aumento, sebbene la Penisola sia ancora lontana dai risultati raggiunti da altri paesi europei. Nonostante le case green siano in aumento, è importante sottolineare che nel Belpaese manca ancora un modello di riferimento per l’edilizia sostenibile.

Con il cambio di governo, le carte verranno rimescolate e si dovrà dunque attendere la produzione di un nuovo piano, con la speranza che ciò avvenga il prima possibile. Se invece si parla dei trend più gettonati nel 2022, come sempre in merito all’edilizia green, è possibile citare alcuni fattori come la domotica. Nello specifico, queste nuove tecnologie ci permettono di controllare il consumo di energia in casa, così da ridurre gli sprechi, aumentando al tempo stesso il comfort. Altre tendenze da citare sono le case prefabbricate certificate green, insieme agli additivi progettati per la riduzione delle emissioni di CO2.

Idee e consigli per vivere in una casa sostenibile

Innanzitutto, è importante fare attenzione al tipo di energia che si consuma. Oggi, infatti, si ha la possibilità di installare alcuni sistemi come il fotovoltaico e le piccole centrali geotermiche domestiche. In questa lista di idee, rientra sicuramente l’installazione di un impianto che permette di reperire energia in modo autonomo, come i pannelli solari di VIVI energia, per citarne uno. Poi ci sono altri consigli molto validi, e uno di questi riguarda la scelta degli elettrodomestici.

Infatti, è il caso di optare per gli apparecchi con una classe energetica alta, per ridurre i consumi, per snellire le bollette e per andare incontro al pianeta. Bisogna concentrarsi anche sulla spazzatura, e su aspetti come il riciclo, la differenziazione e il calo di produzione di rifiuti in casa. Naturalmente si consiglia di intervenire anche a livello strutturale, ad esempio con la posa di un cappotto termico.

