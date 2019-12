Edmond: la storia dietro Cyrano di Bergerac

La storia del Cyrano mischiata a Shakespeare in love: si può riassumere così il film Edmond (2019) di Alexis Michalik che in Italia è giunto col nome di Cyrano Mon Amour.

Il titolo francese è di certo quello più fedele all’impianto del film: la trama si concentra sulla vita romanzata di Edmond Rostand che nella Parigi del 1897 cerca l’ispirazione per la sua nuova opera teatrale in versi.

Più di 1600 versi alessandrini ed un personaggio ispirato da un libertino del Seicento realmente esistito compongono la pièce più rappresentata del teatro francese. I francesi, coerentissimi nell’omaggiare i loro autori più famosi, non hanno l’unica scelta di uno Shakespeare come autore massimo nazionale e Shakespeare in love, che ha fatto di sicuro scuola da loro, è servito da esempio, qui seguito perfino pedissequamente.

Il film più vicino a Cyrano mon amour è il Molière di Laurent Tirard con Romain Duris e Laura Morante ma dalla compostezza di quel biopic romanzato del 2006 il ritmo di Edmond si allontana in maniera evidentissima: il ritmo veloce, a tratti idrofobo è tipico della più recente commedia francese, non tanto citazione di vaudeville.









Michalik, regista di teatro, ha scritto per il palcoscenico il primo trattamento della trama e ricostruisce la formazione del testo del Cyrano facendola discendere da stimoli esterni che il Rostand del film, interpretato da un Thomas Solivéres non adatto al ruolo, recepisce e rende in versi.

Il meccanismo della sceneggiatura è arrugginito: porta a qualche risata (gratuita), accumula gli omaggi ma non rende in maniera originale gli stadi della creazione letteraria.

Soprattutto Mathilde Seigner, Olivier Gourmet e Lucie Boujenah risaltano nel cast tenuto a freno in un’atmosfera di vaudeville citazionista. Si può dire che questa commedia sia più pastiche nazionalista che biopic in salsa di commedia: per questo motivo il successo in Francia non è mancato.

Antonio Canzoniere