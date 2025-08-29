Con l’ultima trovata, l’amministrazione Trump va ad attaccare l’educazione sessuale trans-inclusiva nelle scuole, con la solita minaccia di taglio dei fondi. Con questo provvedimento non solo andrà a ledere ancora una volta il senso di esistenza e i diritti della comunità trans e LGBTQ+ in generale, ma anche a mettere in pericolo lo svolgimento di corsi che avrebbero lo scopo di insegnare ai ragazzi per esempio la prevenzione di gravidanze adolescenziali, delle malattie sessualmente trasmissibili e della trasmissione dell’HIV.

Continua la guerra dell’amministrazione Trump contro i bambini trans

Per l’ennesima volta l’amministrazione Trump tira in ballo il taglio dei finanziamenti a livello federale per ottenere ciò che vuole. Ma qual’è la battaglia che ha deciso di combattere questa volta? E chi davvero ne subirà le conseguenze?

Con l’intensificazione della sua campagna contro l’educazione sessuale trans-inclusiva nelle scuole, non solo verranno colpiti i ragazzi trans, ma anche tutti gli altri studenti e il sistema scolastico in generale. L’ordine, dato a quasi tutti gli stati e territori degli Stati Uniti, è quello di rimuovere i riferimenti all’”ideologia di genere” dai programmi finanziati a livello federale, pena la perdita di milioni di dollari.

Riducendo l’educazione sessuale trans-inclusiva nelle scuole e impedendo quindi che si parli delle cose e riducendo di conseguenza il livello di educazione delle persone su un determinato argomento, si va a minare l’esistenza stessa dell’argomento in questione. Non è il suo primo tentativo di cancellare dalla narrazione una parte di persone “sgradite” e non sarà l’ultima.

Vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo

Martedì è stato ufficializzato dal Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d’America l’attacco al Programma di Educazione alla Responsabilità Personale chiamato PREP, che si occupa di fornire istruzioni mediche accurate su contraccezione, astinenza e relazioni sane per i giovani a rischio, inclusi quelli in affidamento, istituti di detenzione minorile, rifugi per senzatetto e comunità rurali con alti tassi di natalità adolescenziale.

Trump ha fatto inviare lettere specifiche a 46 funzionari statali, attaccando esplicitamente i contenuti inclusivi del PREP, sostenendo che alcuni materiali, tra cui lezioni che definiscono l’identità di genere come distinta dal sesso o che offrono indicazioni sull’uso dei pronomi, “non aderiscono allo statuto PREP“, che “non include alcun riferimento all’ideologia di genere” e si concentra esclusivamente sulla promozione dell’astinenza e dell’educazione alla contraccezione.

Circa 81 milioni di dollari di finanziamenti potrebbero essere trattenuti, sospesi o revocati, nel caso in cui i 46 Stati non si dovessero adeguare entro la mezzanotte dell’8 ottobre.

“I fondi federali non saranno utilizzati per avvelenare le menti della prossima generazione o promuovere pericolosi programmi ideologici“, ha dichiarato il vicesegretario facente funzioni Andrew Gradison. “L’amministrazione Trump garantirà che il PREP rifletta le intenzioni del Congresso, non le priorità della sinistra”.

Secondo i registri di finanziamento interni ottenuti da The Advocate, gli stanziamenti più consistenti includono oltre 6 milioni di dollari per New York, 4,6 milioni di dollari per la Pennsylvania, 4,5 milioni di dollari per la Georgia, 4,2 milioni di dollari per l’Illinois e 4,2 milioni di dollari per l’Ohio. 3,9 milioni di dollari rischia di perderli la Carolina del Nord, 3,3 milioni di dollari il Michigan e 3 milioni di dollari ciascuno l’Arizona e il New Jersey.







Non il primo e non l’ultimo dei provvedimenti omofobi del presidente Trump

Non dovrebbe stupire l’ennesimo provvedimento attuato con lo scopo di cancellare l’identità delle persone trans e queer in generale dalla storia quando dal 20 gennaio ad oggi sono state attuate decine di politiche omotransfobiche. È stato vietato alle donne trans di competere negli sport scolastici e alle persone trans di poter accedere all’esercito, è stata ordinata la cancellazione del terzo genere dei documenti e è stata attuata una restrizione dell’assistenza sanitaria di genere per le persone trans di età inferiore ai 19 anni.

È stato vietato l’ingresso degli atleti trans negli USA per competere, sono stati smantellati i programmi di diversità, equità e inclusione nel governo federale, è stato imposto lo stop al monitoraggio dei crimini violenti contro le persone trans, sono state cancellate le persone trans e bisessuali dal monumento di Stonewall, il Pride Month non è più presente sul sito della casa bianca, al Woman’s History Museum sono state fatte cancellare le donne trans, così come sono state chiuse le linee di assistenza per i giovani LGBTQ + a rischio suicidio.

E queste sono solo alcune delle decisioni prese da Trump da quando è diventato presidente.

Chi si oppone ne paga le conseguenze

Dopo che i funzionari statali della California si sono rifiutati di rimuovere l’educazione sessuale trans-inclusiva e lezioni che trattano argomenti come l’identità di genere e i pronomi l’amministrazione Trump non ha esitato a revocare il finanziamento di 12 milioni di dollari. Lo Stato ha dichiarato che il proprio programma di studi fosse già stato approvato a livello federale che era accurato dal punto di vista medico e conforme alla legge statale che prevede un’educazione sessuale inclusiva.

L’ufficio del governatore Gavin Newsom ha definito la revoca come interferenza politica: “Il presidente Trump sta attaccando la sicurezza, la salute e l’accesso all’istruzione dei bambini come parte della sua guerra culturale”.

Rebecca Jones Gaston, che ha guidato l’ACF sotto l’amministrazione Biden, ha dichiarato che “Ogni volta che la politica si intromette nella salute e nel benessere dei nostri figli, è problematico. Sembra quasi un’arma contro tutto ciò che esula da ciò che l’amministrazione stessa ritiene approvabile”.

Con questi suoi attacchi nei confronti dell’educazione sessuale trans-inclusiva nelle scuole Trump non ha voluto tenere conto dei possibili effetti collaterali di una minore educazione sull’argomento sessualità: il rischio di aumento dei tassi di gravidanze adolescenziali, di malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani e di casi di trasmissione dell’HIV. L’educazione non ha lo scopo di portare avanti una ideologia gender ma di insegnare ai ragazzi come approcciarsi alla sessualità in maniera sicura e protetta.

Stefania Bucciol