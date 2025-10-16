L’approvazione in Commissione Cultura alla Camera dell’emendamento al disegno di legge Valditara, che vieta i progetti di educazione sessuoaffettiva nelle scuole medie, ha riacceso un acceso dibattito politico e culturale. La misura, già prevista per l’infanzia e la primaria, estende il divieto alle scuole secondarie di primo grado, limitando la possibilità per gli istituti di avvalersi di esperti esterni per affrontare temi come la prevenzione delle gravidanze precoci, delle malattie sessualmente trasmissibili e della violenza di genere.

Un provvedimento che, secondo le opposizioni, rischia di creare un pericoloso vuoto educativo in un Paese già segnato da un grave ritardo nell’educazione all’affettività.

Un emendamento che riaccende il dibattito sull’educazione e sui diritti

La Commissione Cultura della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge “Valditara” sul consenso informato in ambito scolastico che estende il divieto di attività didattiche sull’educazione sessuoaffettiva nelle scuole, e in particolare nelle classi medie. Fino a oggi, il divieto riguardava solo l’infanzia e la primaria: ora la misura, sostenuta dalla maggioranza di governo, amplia il suo raggio d’azione, vietando la realizzazione di progetti dedicati alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, delle gravidanze precoci e della violenza di genere.

La proposta, firmata dalla deputata leghista Giorgia Latini, e appoggiata dai gruppi di Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha scatenato immediate reazioni politiche e civili. Secondo i promotori, il provvedimento intende “riaffermare il ruolo educativo della famiglia” e “garantire un percorso coerente di crescita morale”. Tuttavia, le opposizioni denunciano una deriva ideologica e un arretramento culturale, che rischia di colpire direttamente le nuove generazioni, private di strumenti fondamentali per comprendere il corpo, le relazioni e il rispetto reciproco.

Le critiche dell’opposizione: “Un passo indietro nella prevenzione e nei diritti”

Il Partito Democratico ha espresso forte contrarietà, definendo “gravissimo” il provvedimento. I membri della Commissione Istruzione – Mauro Berruto, Sara Ferrari, Giovanna Iacono e Matteo Orfini – hanno sottolineato come per decenni molte scuole italiane abbiano offerto percorsi di educazione alla sessualità, spesso in collaborazione con le ASL. “Sospendere questi progetti senza alternative significa esporre gli adolescenti alla disinformazione dei social e delle piattaforme digitali”, hanno dichiarato.

Irene Manzi, responsabile scuola del PD, ha legato la decisione all’emergenza femminicidi che continua a scuotere il Paese. “Proprio mentre si piange un’altra giovane donna uccisa, il governo sceglie di ridurre gli spazi di educazione all’affettività e al rispetto”, ha commentato. Secondo Manzi, il divieto costituisce un attacco all’autonomia scolastica e alla libertà d’insegnamento, introducendo “una forma di censura morale che favorisce la cultura della sopraffazione”.

AVS e M5S: “Una deriva oscurantista che alimenta la disuguaglianza di genere”

Duro anche il giudizio di Alleanza Verdi e Sinistra. La deputata Elisabetta Piccolotti ha parlato di “deriva oscurantista ispirata dal fondamentalismo religioso”, denunciando una “negazione del diritto all’istruzione completa e laica”. Secondo Piccolotti, la norma rischia di creare discriminazioni, soprattutto nelle scuole superiori, dove la partecipazione ai corsi di educazione sessuoaffettiva nelle scuole dipenderà dall’approvazione dei genitori, “che potrebbero imporre visioni ideologiche o religiose ai propri figli, escludendo in particolare le ragazze da momenti formativi cruciali”.

Anche il Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazione per gli effetti di una simile scelta politica. Le deputate pentastellate Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino hanno denunciato come “la cultura patriarcale uccida ogni giorno” e che la prevenzione della violenza di genere passi inevitabilmente attraverso la scuola.







La posizione della maggioranza di Governo: “Restituire centralità alle famiglie”

Il relatore del disegno di legge, Rossano Sasso (Lega), ha difeso la misura sostenendo che l’intento del governo non è vietare l’educazione sessuoaffettiva nelle scuole in sé, ma “regolarla” per evitare episodi di “indottrinamento ideologico” da parte di attivisti esterni. Sasso ha ribadito che per le scuole superiori resta la possibilità di organizzare attività su questi temi, ma con l’obbligo di consenso informato dei genitori.

Secondo la maggioranza, dunque, la decisione non rappresenta un divieto assoluto, bensì un adeguamento dei programmi scolastici alle indicazioni nazionali, che dovrebbero già includere moduli sull’empatia, la relazione e il rispetto reciproco. Tuttavia, per gli esperti di educazione e psicologia, l’assenza di figure specializzate esterne priverà le scuole della possibilità di affrontare in modo scientifico e professionale questioni delicate come il consenso, la sessualità e la prevenzione delle violenze.

Il nodo culturale e politico

Il dibattito sull’educazione sessuaffettiva nelle scuole medie in Italia non è nuovo. Da decenni il tema si scontra con la visione conservatrice che tende a identificare la sessualità come ambito esclusivamente familiare. Tuttavia, nei Paesi europei in cui l’educazione sessuale è parte integrante del curriculum scolastico – come nei Paesi Bassi, in Svezia o in Francia – si registra un tasso significativamente più basso di gravidanze precoci e violenze di genere.

In Italia, invece, l’assenza di una legge nazionale lascia spazio a iniziative locali, spesso dipendenti dalla sensibilità dei singoli istituti o delle amministrazioni regionali. La scelta di limitare ulteriormente l’autonomia scolastica rischia dunque di ampliare le disuguaglianze territoriali, con scuole di “serie A” e “serie B” in termini di educazione alla parità e alla consapevolezza affettiva.

L’emendamento approvato in Commissione segna un punto di svolta nel rapporto tra educazione e società. In un momento storico segnato da violenze di genere, discriminazioni e crescente isolamento dei giovani, sottrarre alla scuola il compito di fornire strumenti di comprensione e prevenzione appare come una scelta miope.

La sessualità, l’affettività e il rispetto reciproco non sono solo temi morali, ma questioni di salute pubblica, civiltà e uguaglianza. Affidare esclusivamente alla famiglia l’educazione in questi ambiti rischia di perpetuare stereotipi e disuguaglianze, soprattutto nelle realtà più fragili.

L’Italia, già in ritardo rispetto al resto d’Europa, sembra muoversi in direzione opposta rispetto ai Paesi che investono sulla formazione come primo presidio contro la violenza e la discriminazione.

Lucrezia Agliani