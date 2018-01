Mentre il mondo piangeva la prematura morte di Dolores O’Riordan, deceduta il 15 gennaio a soli 47 anni; nel frattempo in California ci lasciava un altro cantante, Edwin Hawkins. Un nome che, a prima vista, potrebbe non dire molto. Ma, se vi dicessimo che la sua canzone più famosa è fra quelle più ascoltate e cantate durante il Natale, forse potrebbe venirvi in mente qualcosa.

Il cantante di Oh Happy Day

Ebbene sì, è stato lui ad aver arrangiato il brano Oh Happy Day. Per chi non lo sapesse, è un inno religioso risalente al XVIII secolo, che è diventato famoso grazie a lui e che, a sua volta, ha reso famoso lui. Difatti, non ha solo arrangiato la canzone, ma l’ha anche inserita nel primo album inciso col suo gruppo Edwin Hawkins Singers, nel 1968. La sua versione ha riscosso un successo tale da essere introdotta nella lista delle canzoni del secolo. Inoltre, vinse un Grammy nel 1970, come miglior “gospel performance”. Negli anni, si sono susseguiti altri arrangiamenti e numerose cover, ma la sua versione rimane ad oggi la più quotata. In totale, ha venduto ben 7 milioni di copie in tutto il mondo.









Una vita dedicata alla musica

Edwin Hawkins era nato a Oakland il 18 agosto 1943. Sin da piccolo, ebbe la passione per la musica: a soli 7 anni suonava nel coro gospel della sua famiglia. Insieme ad altre persone, ha fondato il Northern California State Youth Choir, composto da circa 50 membri. Il primo album da lui inciso col suo gruppo risale alla fine degli anni Sessanta ed era intitolato Let Us Go Into the House of the Lord. Nel corso della sua carriera ha vinto 4 Grammy ed è stato inserito nella Christian Music Hall of Fame.

La scomparsa del “padre del gospel”

Due giorni fa, Edwin Hawkins è dunque volato via all’età di 74 anni, nella sua casa in California. La causa del decesso è stata un tumore al pancreas. A diffondere la notizia della sua dipartita è stato il suo agente. Ci ha lasciati colui che era considerato, a tutti gli effetti, il “padre del gospel”: è grazie a lui che questo genere musicale è nato e si è diffuso. Per il mondo della musica, il 15 gennaio 2018 non è stato per nulla un “giorno felice”. Ma forse Edwin Hawkins e Dolores O’Riordan ora sono insieme e duettano allegramente.

Carmen Morello