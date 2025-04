Le politiche tariffarie introdotte di recente stanno mettendo a dura prova l’equilibrio del commercio mondiale. In particolare, i dazi di Trump, annunciati in un clima già teso, hanno sollevato forti preoccupazioni da parte delle istituzioni economiche internazionali. L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha lanciato un chiaro monito: l’anno in corso potrebbe segnare un’inversione di tendenza per gli scambi globali, con effetti a catena sull’economia globale.

Il ritorno dei dazi di Trump frena la ripresa del commercio mondiale

Secondo il nuovo rapporto pubblicato dall’OMC, le aspettative di crescita del commercio di beni sono crollate drasticamente. Se all’inizio del 2025 si prospettava un incremento del 2,7%, le previsioni aggiornate indicano ora un calo dello 0,2%. Alla base di questo peggioramento vi è l’aumento delle tariffe e una crescente incertezza legata alle politiche commerciali, che influiscono negativamente su investimenti, fiducia delle imprese e cooperazione internazionale.

Uno degli aspetti più critici evidenziati riguarda la cosiddetta “decoupling” tra Stati Uniti e Cina. Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell’OMC, ha espresso viva preoccupazione per questo processo di separazione economica tra le due superpotenze, che potrebbe comportare un crollo degli scambi bilaterali fino al 91%. In assenza di deroghe per settori tecnologici come quello degli smartphone, il rischio è quello di una rottura profonda nei flussi commerciali mondiali.







L’OMC sta valutando la possibilità di convocare un incontro straordinario tra i paesi membri per affrontare la situazione. Il timore non riguarda solo le misure già adottate, ma anche la prospettiva che, al termine della sospensione temporanea dei cosiddetti dazi “reciproci”, possano essere reintrodotti con effetti ancora più devastanti. In tal caso, il commercio globale di beni potrebbe subire una contrazione dello 0,8%, mentre scenari peggiori ipotizzano un crollo dell’1,5% e una crescita globale ridotta all’1,7%.

L’impatto delle politiche tariffarie non si limita ai beni materiali. Anche il settore dei servizi, sebbene non colpito direttamente, risente dell’instabilità generale: la domanda per trasporti, logistica e turismo tende a ridursi, così come gli investimenti legati ai servizi professionali. L’incertezza viene identificata come un potente freno per l’economia, poiché costringe le aziende a rimandare decisioni strategiche e a ridurre l’esposizione al rischio.

Anche il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno espresso timori simili. Ajay Banga, presidente della Banca Mondiale, ha sottolineato come l’aumento dell’incertezza stia già rallentando la crescita economica, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Ha inoltre invitato questi ultimi a collaborare per ridurre le barriere commerciali e costruire modelli economici più resilienti e indipendenti, denunciando l’effetto negativo delle delocalizzazioni imposte da vecchi schemi tariffari.

OMC in crisi mentre Pechino sfida le politiche statunitensi

Nel frattempo, la Cina sta cercando nuove destinazioni per i suoi prodotti, tentando di diversificare i mercati di esportazione al di fuori del Nord America. Secondo le stime, le esportazioni cinesi verso altre regioni potrebbero aumentare dal 4% al 9% entro la fine dell’anno. Questo tentativo di riorientamento commerciale, però, richiede tempo e non potrà compensare nell’immediato la perdita del mercato statunitense.

Non meno rilevante è il ruolo dell’OMC stessa, sempre più messo in discussione. L’istituzione, che un tempo rappresentava il fulcro della negoziazione di accordi commerciali multilaterali, sta ora affrontando una crisi di legittimità. I dazi di Trump, applicati in violazione della clausola della “nazione più favorita” – principio che garantisce condizioni paritarie tra i membri – evidenziano le difficoltà dell’organizzazione nel far rispettare le regole.

Pechino ha già sollecitato l’OMC ad avviare un’indagine sull’impatto delle recenti misure statunitensi, sostenendo che l’imposizione di dazi come strumento di riequilibrio commerciale sia controproducente e potenzialmente dannosa anche per l’economia americana stessa.

Il futuro del commercio internazionale sembra quindi segnato da una crescente frammentazione. In un mondo in cui la cooperazione economica viene progressivamente sostituita da politiche protezionistiche e competitive, le conseguenze potrebbero non limitarsi a una battuta d’arresto della crescita, ma aprire la strada a un lungo periodo di instabilità e tensioni tra blocchi economici rivali.

La sfida ora è capire se gli attori globali sapranno ricucire lo strappo o se il sistema economico internazionale dovrà prepararsi a una nuova era di confronto e incertezza, in cui i dazi di Trump resteranno il simbolo di un cambiamento epocale.

Elena Caccioppoli