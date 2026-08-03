Gli effetti della cannabis sul riposo restano oggetto di studio

L’idea che la cannabis possa favorire un sonno migliore è ormai ampiamente diffusa tra molti consumatori. Nonostante questa convinzione sia spesso supportata da esperienze personali, il quadro che emerge dagli studi scientifici appare decisamente più complesso. Negli ultimi anni i ricercatori hanno intensificato le indagini per comprendere in che modo il tetraidrocannabinolo (THC), il principale composto psicoattivo della cannabis, influenzi realmente i meccanismi che regolano il riposo notturno.

Le evidenze raccolte fino a oggi suggeriscono infatti che la percezione soggettiva di aver dormito meglio non sempre coincide con ciò che viene registrato attraverso strumenti di monitoraggio del sonno. È proprio questa discrepanza a rappresentare uno dei principali temi di interesse della ricerca internazionale.

Lo studio condotto dall’Oregon Health and Science University

Tra i gruppi di ricerca impegnati su questo fronte figura quello guidato da Nicole Bowles, ricercatrice dell’Oregon Health and Science University di Portland, che da tempo analizza il rapporto tra consumo di cannabis e qualità del sonno. In una recente intervista rilasciata al Washington Post, la studiosa ha sintetizzato efficacemente il nodo centrale della questione, osservando come esista una distanza significativa tra ciò che le persone credono che la cannabis produca sul proprio riposo e quanto invece venga rilevato attraverso misurazioni scientifiche.

Questa osservazione ha trovato ulteriore conferma in una ricerca pubblicata nel corso dell’anno sul Journal of Sleep Research, nella quale il team ha cercato di valutare gli effetti del THC utilizzando protocolli sperimentali rigorosi e strumenti di monitoraggio oggettivi.

Un esperimento basato su osservazioni nella vita quotidiana e in laboratorio

Per approfondire il fenomeno sono stati coinvolti diciotto volontari, suddivisi in due gruppi distinti. Il primo era composto da persone che consumavano cannabis con una certa regolarità, almeno tre volte ogni settimana. Il secondo comprendeva invece partecipanti che non facevano uso della sostanza da almeno dodici mesi.

La ricerca è stata organizzata in due fasi differenti. In una prima fase i partecipanti hanno continuato a svolgere la propria normale vita quotidiana, ma seguendo alcune indicazioni precise. Per circa due settimane è stato chiesto loro di coricarsi ogni sera più o meno alla stessa ora e di dedicare al sonno circa otto ore. Durante tutto il periodo ciascun volontario ha indossato un sensore da polso capace di registrare diversi parametri legati ai ritmi del riposo.

Successivamente tutti sono stati ospitati all’interno di un laboratorio specializzato nel monitoraggio del sonno, dove hanno trascorso tre notti consecutive. La prima notte aveva esclusivamente lo scopo di permettere ai partecipanti di familiarizzare con l’ambiente, evitando che eventuali difficoltà dovute al contesto potessero alterare i risultati delle successive osservazioni.

Il confronto tra placebo e THC

Le due notti successive hanno rappresentato il cuore dell’esperimento. Un’ora prima di andare a dormire, ai partecipanti veniva somministrata una capsula. In una delle due occasioni la pillola non conteneva alcun principio attivo, fungendo quindi da placebo. Nell’altra, invece, la capsula conteneva 10 milligrammi di THC.

L’impiego del placebo ha consentito ai ricercatori di confrontare direttamente le differenze prodotte dalla presenza del principio attivo, limitando il più possibile l’influenza delle aspettative dei partecipanti sui risultati finali.

L’obiettivo principale era osservare come il THC modificasse diversi parametri fisiologici normalmente associati a un sonno di buona qualità, dalla velocità con cui ci si addormenta fino all’andamento delle diverse fasi del riposo.

Una delle prime evidenze emerse riguarda la durata complessiva del sonno nella fase di monitoraggio domestico. Contrariamente a quanto molti potrebbero aspettarsi, le persone che facevano uso abituale di cannabis hanno trascorso mediamente meno tempo dormendo rispetto ai non consumatori.

La differenza registrata è risultata pari a circa ventisei minuti di sonno in meno ogni notte. Sebbene possa sembrare un intervallo relativamente contenuto, accumulato nel corso delle settimane può incidere sul recupero fisico e mentale, soprattutto se associato ad altre alterazioni della struttura del sonno.







Il THC rallenta l’addormentamento

Le osservazioni effettuate in laboratorio hanno mostrato un altro risultato significativo. Dopo l’assunzione della capsula contenente THC, i partecipanti impiegavano più tempo per addormentarsi rispetto alla notte in cui avevano ricevuto il placebo.

Anche questo aspetto contrasta con l’idea comune secondo cui la cannabis faciliterebbe automaticamente l’inizio del sonno. Secondo i dati raccolti, almeno nelle condizioni sperimentali utilizzate dai ricercatori, il principio attivo sembrerebbe invece prolungare il tempo necessario affinché l’organismo entri effettivamente nelle prime fasi del riposo.

Naturalmente si tratta di risultati riferiti a uno specifico dosaggio e alle caratteristiche dei partecipanti coinvolti nello studio, elementi che rendono necessaria cautela nell’estendere le conclusioni all’intera popolazione.

L’analisi non si è limitata esclusivamente alla durata del sonno. I ricercatori hanno infatti monitorato anche alcuni parametri fisiologici, tra cui la frequenza cardiaca.

Durante il sonno, normalmente, il battito tende a rallentare progressivamente come conseguenza della diminuzione dell’attività del sistema nervoso. Dopo l’assunzione di THC, tuttavia, questo rallentamento è risultato molto meno marcato rispetto a quanto osservato durante la notte con placebo.

La fase REM arriva più tardi

Uno degli aspetti più interessanti emersi dall’esperimento riguarda la cosiddetta fase REM, uno dei momenti fondamentali dell’architettura del sonno.

È durante questa fase che l’attività cerebrale aumenta, si verificano la maggior parte dei sogni e vengono svolti importanti processi legati alla memoria, all’apprendimento e all’elaborazione delle emozioni.

I ricercatori hanno osservato che, dopo l’assunzione del THC, l’ingresso nella prima fase REM risultava sensibilmente ritardato. Se normalmente essa compariva circa novanta minuti dopo l’addormentamento, con il principio attivo il tempo necessario superava le due ore.

Molte persone riferiscono infatti di sentirsi rilassate dopo aver assunto cannabis o di percepire una maggiore facilità nell’addormentarsi. Tuttavia, quando il sonno viene analizzato attraverso strumenti scientifici, possono emergere modificazioni che il soggetto non è in grado di percepire direttamente. È proprio questa differenza tra esperienza personale e dati oggettivi a rendere particolarmente delicata l’interpretazione degli effetti della cannabis sul riposo.

Patricia Iori