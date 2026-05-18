Le conseguenze di una guerra non si esauriscono con la fine dei bombardamenti. Oltre al numero delle vittime immediate, ai feriti e alla distruzione materiale, ogni conflitto lascia spesso una traccia più silenziosa ma altrettanto devastante: quella della contaminazione ambientale. È su questo fronte che si concentra un nuovo intervento pubblicato sul British Medical Journal dal titolo The hidden burden of war toxicity in Gaza, firmato da Giovanni Ghirga e Rocco Santarone di ISDE Italia.

Il documento richiama l’attenzione sugli effetti tossici della guerra a Gaza. Secondo gli autori, le esplosioni, gli incendi, il crollo degli edifici e la distruzione delle infrastrutture civili stanno generando un inquinamento diffuso destinato ad avere effetti sanitari persistenti per anni, forse decenni.

L’allarme non riguarda soltanto il presente. La preoccupazione maggiore riguarda infatti l’impatto a lungo termine sulla popolazione civile, esposta quotidianamente a polveri contaminate, residui chimici e materiali pericolosi dispersi nell’aria, nell’acqua e nel terreno.

Le macerie come fonte di contaminazione

Ogni edificio distrutto rappresenta un potenziale deposito di sostanze nocive. Cemento polverizzato, vernici industriali, tubature, materiali isolanti e componenti metallici vengono frammentati dalle esplosioni e trasformati in particelle sottili facilmente inalabili.

Tra i contaminanti segnalati dagli esperti figurano metalli pesanti, amianto, residui di combustione e particolato fine. Questi elementi possono restare sospesi nell’atmosfera o depositarsi sul suolo, infiltrandosi progressivamente nelle falde acquifere e nella catena alimentare.

In contesti urbani densamente popolati come Gaza, dove milioni di persone vivono concentrate in uno spazio ristretto, l’impatto di tale contaminazione risulta amplificato. Le aree bombardate diventano ambienti ad alto rischio sanitario, soprattutto in assenza di sistemi adeguati di bonifica e monitoraggio ambientale.

La situazione è aggravata dalla distruzione delle reti idriche e fognarie, che rende ancora più difficile il controllo della qualità dell’acqua e aumenta il rischio di diffusione di agenti tossici e patogeni.

L’amianto e il rischio delle patologie respiratorie

Uno degli aspetti più critici mostrati nell’intervento riguarda la possibile dispersione di amianto proveniente dagli edifici danneggiati. Questo materiale, utilizzato per decenni nell’edilizia, è noto per la sua elevata tossicità quando le fibre vengono inalate.

Le particelle di amianto possono provocare malattie respiratorie croniche, fibrosi polmonare e tumori aggressivi come il mesotelioma pleurico. Il problema principale è che queste patologie spesso si sviluppano molti anni dopo l’esposizione iniziale, rendendo difficile collegare direttamente la malattia all’evento bellico originario.

La popolazione civile, e in particolare bambini, anziani e soccorritori, risulta esposta in modo continuo alle polveri prodotte dai crolli. In assenza di dispositivi di protezione e di adeguati sistemi di rimozione delle macerie, il rischio sanitario cresce in maniera esponenziale.

Metalli pesanti e sostanze chimiche nel suolo e nell’acqua

Le esplosioni di ordigni e munizioni possono liberare nell’ambiente elevate quantità di sostanze tossiche. Piombo, mercurio, cadmio e altri metalli pesanti tendono ad accumularsi nel terreno e nelle risorse idriche, entrando successivamente nel ciclo alimentare.

Secondo numerosi studi condotti in altre aree di conflitto, l’esposizione prolungata a questi contaminanti può provocare disturbi neurologici, alterazioni dello sviluppo infantile, problemi cardiovascolari e danni agli organi interni.

Particolarmente vulnerabili risultano le donne in gravidanza e i bambini. Alcune sostanze tossiche possono infatti interferire con lo sviluppo fetale, aumentando il rischio di malformazioni congenite, problemi cognitivi e complicanze neonatali.

Gli autori ricordano come l’assenza di infrastrutture sanitarie funzionanti renda quasi impossibile effettuare programmi sistematici di prevenzione e controllo epidemiologico.

Le guerre moderne producono conseguenze che si estendono ben oltre il periodo delle ostilità. Gli effetti dell’inquinamento tossico possono emergere lentamente nel corso degli anni, incidendo sulla salute delle generazioni future.

Le popolazioni che vivono in territori contaminati spesso sviluppano un aumento dell’incidenza di tumori, malattie endocrine e disturbi immunitari. In alcuni casi, l’esposizione prenatale a sostanze tossiche può determinare effetti permanenti sullo sviluppo neurologico dei bambini.

A Gaza, spiegano gli esperti, il rischio è amplificato dall’elevata densità abitativa e dalla limitata possibilità di evacuazione della popolazione. Molti civili continuano infatti a vivere tra le macerie o in aree vicine ai siti bombardati, respirando quotidianamente aria contaminata.







Il collasso delle infrastrutture sanitarie

A rendere ancora più grave la situazione contribuisce il deterioramento del sistema sanitario locale. Ospedali danneggiati, carenza di medicinali, interruzioni dell’energia elettrica e scarsità di personale medico limitano fortemente la capacità di risposta alle emergenze.

In un contesto del genere diventa estremamente complesso diagnosticare tempestivamente le patologie legate all’inquinamento ambientale o avviare programmi di sorveglianza epidemiologica.

Le strutture sanitarie, già sotto pressione per l’elevato numero di feriti e sfollati, devono affrontare anche le conseguenze indirette del conflitto: infezioni respiratorie, contaminazione dell’acqua potabile e incremento delle malattie croniche.

Le lezioni provenienti da altri conflitti

La relazione tra guerra e inquinamento ambientale non rappresenta una novità nella storia contemporanea. Numerosi precedenti internazionali hanno dimostrato come i conflitti armati possano lasciare pesanti eredità tossiche.

Dai Balcani all’Iraq, passando per il Vietnam, diversi studi scientifici hanno documentato incrementi di tumori, malattie respiratorie e anomalie congenite nelle popolazioni esposte ai contaminanti generati dalle operazioni militari. In molte di queste aree, gli effetti sanitari sono emersi anche molti anni dopo la fine dei combattimenti.

Il caso di Gaza presenta inoltre una criticità ulteriore: la presenza di una popolazione estremamente concentrata in un territorio limitato, con scarse possibilità di accesso a cure, acqua pulita e ambienti sicuri.

Tra le priorità indicate vi sono il monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, la valutazione epidemiologica della popolazione esposta e l’avvio di programmi di bonifica ambientale.