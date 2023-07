Effetto Brexit: il rimorso degli inglesi per l’Unione europea

Altri dati importanti riferiti dal sondaggio di YouGov, rivelano che il 29% degli intervistati, rispetto al 21% del 2021, non esclude che la Gran Bretagna possa ritornare a far parte dell’Unione europea. Il 42%, invece, sostiene l’improbabilità che altri Paesi seguano l’esempio inglese, percentuale elevata se si pensa che solamente tre anni fa questo dato era fermo al 26%.

Un altro elemento rilevante e di grande importanza è rappresentato dalla percentuale che vede il 25% degli intervistati affermare la loro fiducia alla Commissione europea, rispetto al 24% che ancora dà più fiducia al governo del Regno Unito, rispetto agli organi istituzionali europei.

L’effetto Brexit tra Leavers e Remainers

Si è passati dalla vittoria dei Leavers (coloro che volevano l’uscita del Regno Unito dall’Ue) alla nascita del mito “stab in the back” (letteralmente “coltellata alla schiena”), che raggruppa vecchi e nuovi Remainers (coloro che volevano rimanere nell’Ue) accomunati da un nostalgico ricordo del Regno Unito come Stato membro dell’Unione.









Nel 2019, sia Leavers che Remainers si trovavano d’accordo sull’affermare che la Brexit rappresentava un passo importante per la loro identità, ma attualmente questa percentuale è diminuita dal 50% al 39%. Soprattutto tra i Leavers, c’è stato un ridimensionamento dell’importanza di tale tematica rispetto agli impegni pubblici. Grazie a questa depolarizzazione intorno alla Brexit, il governo britannico ha avuto l’occasione di cooperare con l’Unione europea in diverse circostanze.

Infatti, i sondaggi affermano che i rapporti stretti nel 2020 tra Unione europea e Regno Unito non mettono d’accordo molti cittadini britannici, anche se per il 26% di essi è ancora troppo presto per poter esprimere una valutazione oggettiva sui progressi, positivi o negativi, della Brexit.

John Curtice, professore di politica alla Strathclyde University, afferma che la grande maggioranza di persone intervistate da YouGov , ha riferito che il loro cambio di rotta in merito all’approvazione della Brexit è la conseguenza delle difficoltà economiche che la politica isolazionista attuata dopo l’uscita dall’Unione europea sta causando al Paese.