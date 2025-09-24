Dopo oltre un decennio trascorso tra carcere e detenzione cautelare, l’attivista egiziano-britannico Alaa Abdel-Fattah è finalmente tornato libero. La notizia è stata confermata il 22 settembre dai media locali filogovernativi, dopo che il presidente Abdel Fattah al Sisi ha concesso la grazia a un gruppo di detenuti, tra cui Alaa Abdel-Fattah. Il ritorno a casa ha avuto luogo nel carcere di Wadi Natron, fuori dal Cairo, dove la famiglia attendeva con ansia. La sorella Mona Seif ha condiviso su X la gioia di rivedere il fratello, immortalando il momento insieme alla madre, Laila Soueif, e alla sorella Sanaa Seif: “Un giorno eccezionalmente gentile. Alaa è libero”, ha scritto, con evidente emozione.

Grazia presidenziale e interventi umanitari

La decisione del presidente al Sisi è avvenuta dopo un esame approfondito da parte del Consiglio nazionale per i diritti umani, organismo statale che aveva sollecitato un intervento per motivi umanitari. La grazia ha incluso Alaa Abdel-Fattah e altri cinque detenuti: Saeed Magli Al-Daw Aliwa, Karam Abdel Samee Ismail Al-Saadani, Walaa Gamal Saad Mohamed, Mohamed Abdel Khaleq Abdel Aziz e Mansour Abdel Jaber Ali Abdel Raze.

Secondo quanto riportano i media statali, la misura è stata attivata nel pieno rispetto delle procedure costituzionali e legali, rispondendo a pressioni sia interne sia internazionali.

L’attivista e la primavera araba

Alaa Abdel-Fattah, 43 anni, è una figura simbolo della rivoluzione egiziana del 2011. Durante la Primavera Araba, ha partecipato attivamente alle manifestazioni che portarono alla caduta dell’allora presidente Hosni Mubarak. Negli anni successivi, si è distinto per il suo impegno nelle proteste contro le violazioni dei diritti umani e per la tutela dei civili sottoposti a processi militari. La sua storia personale è strettamente legata al destino dell’attivismo democratico in Egitto, diventando emblematico dei sacrifici sostenuti da chi ha sfidato regimi autoritari.

Arresti, condanne e scioperi della fame

Alaa Abdel-Fattah ha conosciuto il carcere fin dal 2014, quando fu arrestato per la prima volta insieme ad altre persone accusate di aver partecipato a proteste non autorizzate. Dopo essere stato rilasciato, nel 2019 fu nuovamente arrestato durante una repressione delle rare manifestazioni antigovernative. Condannato a cinque anni di prigione per la diffusione di notizie considerate false, avrebbe dovuto completare la pena nel 2024, ma le autorità avevano deciso di prolungare la detenzione fino al 2027, ignorando il tempo già trascorso in custodia cautelare.

La sua detenzione ha provocato reazioni di vasta portata: la madre, Laila Soueif, ha intrapreso uno sciopero della fame di dieci mesi per chiedere il rilascio del figlio, mentre lo stesso Alaa aveva iniziato un digiuno dall’inizio di settembre, mettendo seriamente a rischio la propria vita. La mobilitazione della famiglia e dei sostenitori ha attirato l’attenzione internazionale sul caso, amplificata dagli appelli di ONG come Amnesty International e Reporter Senza Frontiere.







Pressioni internazionali e contesto legale

Nei mesi precedenti alla grazia, la vicenda di Alaa Abdel-Fattah aveva suscitato interventi diplomatici e giuridici a livello globale. A luglio, la giustizia egiziana aveva rimosso il suo nome dalla lista dei soggetti accusati di terrorismo, stabilendo l’assenza di collegamenti con i Fratelli Musulmani, organizzazione vietata nel Paese. A maggio, esperti delle Nazioni Unite avevano definito arbitraria la sua detenzione, richiedendo il rilascio immediato. Anche il governo britannico aveva sollecitato più volte le autorità egiziane a liberarlo, evidenziando le implicazioni per i diritti umani e la libertà di espressione.

Volker Türk, capo dei Diritti umani dell’ONU, aveva denunciato la pratica di nuove accuse formulate a pochi giorni dal termine delle condanne, mirata a mantenere silenziati gli oppositori politici. Abdel-Fattah era uno dei casi più noti, insieme ad altri attivisti come il poeta Galal El-Behairy, l’ex portavoce del Movimento 6 Aprile Mohammad Adel Fahmy Ali e Ebrahim Metwally Hegazy.

Un simbolo di resilienza

Il rilascio di Alaa Abdel-Fattah non rappresenta solo la fine di una detenzione lunga e controversa, ma anche un segnale sulla difficile condizione dei prigionieri politici in Egitto. La sua storia intreccia impegno civico, resistenza alle ingiustizie e lotta per la libertà digitale. Con il ritorno a casa, Abdel-Fattah potrà finalmente riabbracciare la famiglia e riprendere il suo ruolo di voce critica nella società egiziana, pur in un contesto politico ancora complesso.

La mobilitazione internazionale, la determinazione della famiglia e la pressione delle organizzazioni per i diritti umani hanno dimostrato che, nonostante decenni di repressione, il coraggio e la resilienza degli attivisti possono ancora portare a risultati concreti. La liberazione di Abdel-Fattah segna quindi un momento significativo non solo per lui, ma anche per l’attivismo egiziano e la comunità internazionale impegnata nella difesa dei diritti civili.

Lucrezia Agliani