L’attività del giovane Sole, quando la Terra e gli altri pianeti del Sistema Solare erano ancora in fase di formazione, potrebbe aver giocato un ruolo decisivo nella comparsa e nel mantenimento della vita sul nostro Pianeta. È questa l’ipotesi centrale di uno studio innovativo, concentrato sulla stella EK Draconis e pubblicato sulla rivista Nature Astronomy e coordinato dal Goddard Space Flight Center della NASA, secondo cui le violente espulsioni di massa coronale (CME) – eventi catastrofici tipici di stelle giovani e magneticamente attive – avrebbero potuto stimolare l’attivazione di molecole, contribuire alla formazione di gas serra e creare un ambiente favorevole alla nascita della vita sulla Terra.

Un Sole primordiale molto più “turbolento” di quanto pensassimo

Le osservazioni condotte dai ricercatori si sono concentrate su EK Draconis, stella situata a circa 112 anni-luce dalla Terra, che rappresenta un modello ideale del Sole ai suoi albori: un “gemello” ben più giovane, di età stimata tra i 50 e i 125 milioni di anni, ancora nella fase di attività massima e rotazione rapida.

Grazie a campagne osservative che hanno combinato dati spaziali (tra cui il telescopio spaziale Hubble Space Telescope) e misure da terra (in Giappone e Corea), il team ha rilevato un’eiezione di plasma con componenti a due temperature ben distinte: una parte “calda” (≈100.000 K) espulsa a velocità comprese tra 300 e 550 km/s, seguita circa dieci minuti dopo da una “fredda” (≈10.000 K) a circa 70 km/s.

Questo evento rappresenta una delle prime evidenze osservative di ciò che potrebbe essere una CME «multi-temperatura» su una stella simile al nostro Sole durante la sua giovinezza.

Impatti sul giovane Sistema Solare: atmosfera, chimica e vita

Il potenziale influsso di queste esplosioni stellari sul nostro primordiale Sistema Solare è notevole. Le CME sono in grado di immettere nella regione circostante pacchetti massicci di plasma magnetizzato e particelle energetiche: questi fenomeni possono alterare l’atmosfera di un pianeta, modificarne la chimica, attivare reazioni molecolari e perfino contribuire alla formazione di gas serra destinati a trattenere calore. Lo studio pone proprio questo: la Terra, nel suo stato nascente, potrebbe aver beneficiato – o essere stata plasmata – da tali condizioni estreme generate da un Sole estremamente attivo.

In particolare, le CME così violente – molto più intense di quelle registrate dal Sole oggi – avrebbero potuto facilitare la sintesi di molecole complesse, riscaldare l’atmosfera tramite gas serra e favorire un ambiente stabile per le prime forme di vita. Lo studio ricorda che, se il giovane Sole emetteva tali eventi con elevata frequenza, l’effetto cumulativo sui piccoli pianeti (quali la Terra, ma anche Marte e Venere) sarebbe stato significativo.

Il vocabolario scientifico: CME, superflares e analoghi solari

Per comprendere appieno il contesto, conviene chiarire alcuni termini fondamentali. Le espulsioni di massa coronale (CME, “coronal mass ejections”) sono enormi fuoriuscite di plasma e campo magnetico dalla corona stellare, spesso associate a brillamenti (“flares”). Nel nostro Sole attuale tali eventi possono generare tempeste geomagnetiche, aurore polari o interferenze satellitari.

Nel caso delle stelle giovani analoghe al Sole – come EK Draconis – si parla invece di “superflare”, eventi milioni di volte più energetici dei normali brillamenti solari, e associati alla forte attività magnetica e rapida rotazione.

Lo studio in oggetto sfrutta EK Draconis come scenario-modello per il Sole circa 4,5 miliardi di anni fa: in sostanza, guardando ciò che accade oggi su una stella giovane e solare-simile, possiamo fare inferenze su come fosse l’ambiente originario del nostro pianeta.

L’analisi è stata resa possibile grazie alla rigorosa combinazione di osservazioni in diverse bande e da diverse strutture:







Il telescopio spaziale Hubble ha acquisito linee in ultravioletto distante, sensibili al plasma caldo e alle sue velocità.

Tre telescopi terrestri in Giappone e Corea hanno monitorato la linea Hα, che traccia gas più freddo e filamentoso, spesso preludio di un’espulsione.

L’evento osservato ha mostrato innanzitutto un’emissione blu-spostata (indicativa di materiale in uscita a velocità elevate) nel plasma caldo, e poco dopo un’assorbimento blu-spostato nella Hα, confermando la presenza di un’espulsione fredda successiva.

L’eccezionalità risiede nel fatto che sono state misurate simultaneamente componenti a temperature molto differenti, cosa rara nelle osservazioni stellari al momento. Ciò ha permesso di avvicinarsi a una “fotografia” delle condizioni estreme che potevano prevalere intorno a un giovane Sole.

Se il giovane Sole ha emesso ripetutamente CME massicce, ciò significa che la Terra primordiale – e i suoi gemelli nel Sistema Solare – hanno dovuto sopportare un “meteo spaziale” molto più violento di oggi. Questo ha implicazioni su diversi fronti:

Protezione atmosferica : le onde di particelle e plasma ad alta energia possono erodere o alterare gli strati protettivi di un pianeta, influenzando la loro capacità di trattenere gas e acqua.

Chimica precoce : le scariche magnetiche e i flussi energetici possono contribuire a rompere molecole semplici, ricombinarle e favorire la nascita di molecole più complesse, possibili precursori della vita.

Gas serra e riscaldamento : in un Pianeta giovane e relativamente più lontano dal Sole (come era la Terra all’inizio), la presenza di gas serra era probabilmente vitale per mantenere temperature sufficienti alla permanenza dell’acqua liquida. Eventi energetici aggiuntivi possono aver contribuito a stimolare la formazione o il rimescolamento di questi gas.

Abitabilità estesa: se tali fenomeni erano frequenti, la tradizionale definizione di “zona abitabile” – basata solo sulla distanza da una stella – potrebbe dover essere riconsiderata includendo la variabilità stellare e l’attività magnetica. Lo studio mostra che per un giovane pianeta intorno a una stella attiva, la semplice insidenza della radiazione solare non racchiude tutti i fattori determinanti per la vita.

Tuttavia, resta da chiarire con quale frequenza tali CME gigantesche si ripetevano e quanto a lungo durò l’era dell’attività intensa: questi fattori determinano la reale portata dell’impatto sul Sistema Solare nascente.

Cosa ci resta da capire

Nonostante l’avanzamento, la ricerca sul comportamento di stelle giovani analoghe al Sole presenta ancora lacune. Ad esempio, quantificare con precisione la frequenza e la massa totale delle CME su stelle giovani è complesso: le misurazioni sono limitate e molti eventi possono essere sfuggiti alle osservazioni o essere misconosciuti.

Inoltre, la modellizzazione degli effetti sulla Terra primordiale richiede l’integrazione di più discipline: astrofisica stellare, evoluzione dell’atmosfera planetaria, chimica prebiotica e geologia.

Lo studio analizzato fornisce un potente spunto di riflessione: la giovinezza del Sole potrebbe essere stata tutt’altro che tranquilla, e le violente esplosioni magnetiche potrebbero aver influito in modo decisivo sul corso della vita sulla Terra. Grazie all’osservazione della stella EK Draconis, gli scienziati hanno potuto «guardare indietro» nel tempo per comprendere meglio le condizioni in cui il nostro Pianeta si è formato e si è evoluto. In questo modo, la ricerca non riguarda soltanto il passato del nostro sistema, ma tocca uno dei misteri più profondi della scienza: come e perché la vita ha avuto modo di emergere nel cosmo.

Patricia Iori