L’arresto di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha scosso la politica turca. Accusato di corruzione e presunti legami con il PKK, Imamoglu è stato prelevato dalla polizia dopo una perquisizione nella sua abitazione. L’opposizione denuncia un attacco alla democrazia, mentre il governo impone restrizioni per contenere le proteste. Ekrem Imamoglu è il sindaco di Istanbul dal 2019 e candidato del Partito Popolare Repubblicano, in corsa alle prossime elezioni presidenziali turche.

Un arresto che scuote la politica turca

Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è stato arrestato questa mattina nella sua abitazione a seguito di un’operazione della polizia turca. La notizia, confermata dallo stesso Imamoglu con un messaggio su X, ha immediatamente suscitato reazioni sia a livello nazionale che internazionale. Secondo fonti locali, l’arresto sarebbe legato a un’indagine per corruzione, mentre le accuse ufficiali includono estorsione, frode, turbativa d’asta e legami con l’organizzazione terroristica PKK.

Oltre all’arresto del sindaco, sono finiti nel mirino anche i suoi fedelissimi. I mandati di arresto sono andati a bussare alla porta del suo braccio destro, di alcuni giornalisti e, sempre secondo quanto riferito dai media, per un altro centinaio di persone. Le autorità della città hanno poi barricato Istanbul per i prossimi quattro giorni, impedendo di fatto qualsiasi forma di protesta cittadina.

Le accuse e il contesto politico

L’arresto di Ekrem Imamoglu è avvenuto sulla base di un mandato che lo coinvolge in presunti illeciti amministrativi e finanziari, oltre che in un’ipotetica collaborazione con il PKK, gruppo paramilitare curdo dichiarato fuorilegge in Turchia. Insieme a lui, sono state fermate circa cento persone, tra cui giornalisti e collaboratori stretti, come il noto reporter investigativo Ismail Saymaz.

Il principale partito di opposizione, il CHP, ha definito l’operazione “un colpo di Stato contro la volontà nazionale”, sostenendo che si tratti di una manovra politica per ostacolare la sua ascesa. Ekrem Imamoglu è infatti un nemico giurato di Recep Tayyip Erdogan, Presidente turco dal 2014, e suo principale avversario nella corsa alle elezioni.

Restrizioni e proteste: la risposta del governo

Dopo l’arresto, la prefettura di Istanbul ha adottato misure di sicurezza straordinarie, disponendo la chiusura temporanea di alcune fermate della metropolitana, tra cui quella di piazza Taksim, per prevenire manifestazioni di protesta. Inoltre, sono state vietate tutte le manifestazioni politiche e le letture pubbliche di comunicati stampa fino al 23 marzo.

Nel frattempo, i principali social network, come X, Instagram, Facebook e YouTube, risultano inaccessibili dalla Turchia, in quello che molti considerano un tentativo di limitare la diffusione delle proteste.

Una figura scomoda per il governo

Ekrem Imamoglu, 53 anni, è sindaco di Istanbul dal 2019 ed è considerato il principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan. Eletto con il Partito Popolare Repubblicano (CHP), ha vinto le elezioni municipali interrompendo 25 anni di governo del partito di Erdogan nella città. La sua popolarità lo ha reso una figura di spicco dell’opposizione, e la sua possibile candidatura alle presidenziali del 2028 rappresenta una minaccia per il governo in carica.







Negli ultimi mesi, Imamoglu è stato oggetto di numerose inchieste e attacchi giudiziari. Lunedì scorso, l’Università di Istanbul ha dichiarato nullo il suo diploma di laurea, requisito essenziale per candidarsi alla presidenza, con motivazioni poco chiare. Secondo quanto rilasciato dall’Università, la giustificazione per l’annullamento sarebbe quella di “irregolarità e falsificazioni” di alcuni documenti nel suo percorso di studi.

Già nel 2022 era stato condannato a oltre due anni di carcere per insulti a pubblico ufficiale, una sentenza che gli impedirebbe di partecipare alla vita politica se confermata in appello. Tuttavia, Imamoglu ha sempre respinto le accuse, definendole parte di una strategia per eliminarlo dalla corsa elettorale.

La situazione politica in Turchia è in fermento. Molti osservatori ritengono che l’arresto di Ekrem Imamoglu sia un segnale chiaro delle intenzioni di Erdogan di mantenere il controllo sul paese in vista delle future elezioni. C’è anche la possibilità che il governo anticipi le elezioni presidenziali per permettere a Erdogan di candidarsi nuovamente, aggirando il limite costituzionale di due mandati. Intanto, le tensioni nel paese restano alte, con l’opposizione che denuncia un’ulteriore erosione dello stato di diritto e della democrazia turca.

Lucrezia Agliani