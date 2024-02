Nelle realtà che caratterizzano la società palestinese, l’intersezione tra liberazione ambientale e palestinese emerge come narrativa cruciale che richiama l’attenzione sulla situazione unica che caratterizza una terra martoriata dai decenni di conflitto e occupazione. Attraverso un’intervista esclusiva con Yasmeen El-Hasan, coordinatrice internazionale della difesa presso l’Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo (UAWC) a Ramallah, si svela un contesto in cui l’occupazione israeliana diventa non solo un agente di danni ambientali inimmaginabili ma anche un’arma che sfrutta la fame come strumento di guerra, generando una crisi alimentare di proporzioni devastanti.

In una terra segnata da decenni di conflitto e occupazione, la situazione agricola in Palestina rappresenta una realtà complessa, plasmata dalle sfide uniche che affrontano gli agricoltori, i pescatori e le comunità rurali.

L’occupazione israeliana ha un impatto significativo sulla vita quotidiana dei palestinesi, influenzando profondamente anche il settore agricolo. Gli agricoltori sono costantemente esposti a minacce e attacchi, con la terra, l’acqua e le risorse naturali soggette a un controllo rigoroso. Le “restrizioni di accesso” imposte dall’esercito israeliano creano difficoltà insormontabili per i palestinesi che cercano di muoversi liberamente nelle proprie terre, complice la presenza di centinaia di ostacoli che limitano la loro libertà di movimento.

L’area “C” della Cisgiordania, amministrata militarmente da Israele, è particolarmente vulnerabile agli attacchi dei coloni e alle forti restrizioni sull’uso della terra. La crescente violenza e il coordinamento tra coloni che mirano agli agricoltori addirittura attraverso app di messaggistica evidenziano un aumento delle tensioni in questa regione.

L’Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo (UAWC), fondata nel 1986 da agronomi volontari, si impegna attivamente per affrontare le sfide uniche dell’agricoltura palestinese. Centrale al loro lavoro è l’approccio all’agroecologia contadina, enfatizzando la custodia della terra e il reciproco rapporto tra la comunità e l’ambiente. Dalla bonifica e riabilitazione del territorio alla gestione sostenibile delle risorse idriche, l’UAWC ha contribuito a costruire infrastrutture agricole essenziali, comprese cooperative, banche dei semi indigene e sistemi di irrigazione.

Nel corso di un’intervista esclusiva, ho avuto l’onore di parlare con Yasmeen El-Hasan, Responsabile per la Difesa dei Diritti presso l’Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo (UAWC). El-Hasan ha prontamente diretto la sua attenzione sulla relazione tra liberazione ambientale e palestinese, e all’occupazione israeliana evidenziando il suo impatto devastante non solo sul territorio e sulle risorse naturali palestinesi ma anche come strumento di guerra, utilizzando la fame come arma per generare una carestia di massa a Gaza.

L’occupazione israeliana, secondo Yasmeen, va ben oltre i danni ambientali inimmaginabili causati, entrando nel cuore delle vite dei palestinesi. L’uso sistematico della fame come leva di potere è descritto come una strategia crudele e deliberata, contribuendo a creare una crisi alimentare senza precedenti che colpisce duramente la popolazione di Gaza.

Yasmeen El-Hasan mi presenta l’UAWC come un’organizzazione di base della società civile palestinese che lavora per sostenere gli agricoltori, i pescatori, i contadini e le comunità rurali palestinesi. Tra liberazione ambientale e palestinese, lavorano per proteggere e difendere la sovranità palestinese di fronte all’occupazione israeliana e alla sua espropriazione della terra e delle risorse naturali palestinesi.

Una volta fondata nel lontano 1986, l’UAWC dipendeva completamente dai volontari e ha successivamente formato comitati agricoli in Cisgiordania e Gaza per stabilire le priorità degli agricoltori e aiutare l’Unione nell’attuazione dei suoi programmi e delle attività comunitarie.

L’UAWC porta avanti la sua lotta per la liberazione ambientale e palestinese sia in Cisgiordania che a Gaza. Inoltre, sono anche membri de “La Via Campesina” (LVC), il movimento contadino globale, e coordinatori della regione Araba e Nord Africa (ArNA) di LVC. Sono affiliati a numerose reti internazionali e nazionali, tra cui la “Rete araba per la sovranità alimentare”, “l’Unione internazionale per la conservazione della natura” (IUCN), il “Forum Social Mundial”, la “Rete delle ONG palestinesi” (PNGO), la Rete delle ONG ambientali palestinesi (PENGON), la “Coalizione per la giustizia ambientale” e altri. L’UAWC è registrata come organizzazione agricola non governativa secondo la legge n. 1 sulle associazioni palestinesi e le organizzazioni non governative presso il Ministero degli Interni palestinese.

L’influenza dell’UAWC sulla comunità locale è chiaramente delineata da Yasmeen, che presenta rapidamente un quadro tangibile del loro impatto. Con “oltre 4600 progetti portati a termine, la copertura di oltre 700.000 beneficiari, la realizzazione di più di 6500 km di strade e la bonifica di oltre 300.000 dunum” (equivalenti a 300 km2), l’UAWC emerge come un attore significativo nel promuovere lo sviluppo e migliorare le condizioni di vita nella regione.

Ma quali sono i valori e le dinamiche usati dall’UAWC per coinvolgere le comunità locali e i volontari nella realizzazione di questi progetti focalizzati sulla liberazione ambientale e palestinese?

L’agroecologia contadina è centrale in tutto ciò che facciamo. Siamo custodi di questa terra. Non si tratta solo di ciò che otteniamo dalla terra, ma di ciò che diamo alla terra. La nostra lotta per la sovranità e la nostra difesa della vita e della terra sono fermamente basate nella comunità. Puoi vederlo fin dalla nascita dell’UAWC, nata da un gruppo di volontari che sostengono la comunità. Fino ad ora, la partecipazione dei volontari e della comunità è stata fondamentale per l’UAWC.

Il lavoro dell’organizzazione, precisa Yasmeen, “comprende la bonifica e la riabilitazione del territorio, una banca dei semi indigeni, sistemi di irrigazione e gestione dell’acqua, strade e sentieri agricoli, giardini domestici e sui tetti, serre e sviluppo infrastrutturale, facilitazione delle cooperative agricole, sostegno alle donne e ai giovani in agricoltura, fornitura di educazione agroecologica alla comunità, e molto di più“. Poi, precisa un punto che dal nostro punto di vista può essere facilmente trascurato:

Lavoriamo per la sovranità alimentare.

È importante notare che Yasmeen non parla di sicurezza alimentare, ma di sovranità. Questo perché, come lei stessa mi spiega, “il problema non è che non abbiamo abbastanza risorse. La nostra terra ci fornisce risorse sufficienti per nutrirci tutti: se avessimo la sovranità sulle nostre risorse naturali, saremmo sicuri dal punto di vista alimentare. E questo è strettamente legato alla tutela dell’ambiente“.

In bilico tra liberazione ambientale e palestinese, per quanto riguarda le principali sfide che l’UAWC deve attualmente affrontare nel contesto politico e socio-economico della Palestina, Yasmeen El-Hasan chiarisce che “è fondamentale riconoscere che non esiste liberazione ambientale senza liberazione palestinese. Il colonialismo dei coloni riguarda la terra e le colonie dei coloni sfruttano la terra“. Poi, continua:

Mentre la crisi ambientale globale peggiora, affermo che la sovranità indigena sulla terra è la strada verso la giustizia climatica. Il genocidio israeliano e l’occupazione coloniale stanno provocando danni ambientali inimmaginabili alla terra, al mare e all’intero ecosistema. Proprio negli ultimi mesi, l’occupazione israeliana ha prodotto centinaia di migliaia di tonnellate di emissioni che riscaldano il pianeta. Le bombe che ha sganciato su Gaza equivalgono a molteplici bombe nucleari. Questa non è una novità: il colonialismo è un disastro climatico e l’occupazione israeliana è da tempo impegnata nella distruzione degli ecosistemi autoctoni, nello sradicamento della vita vegetale, nell’introduzione di specie non autoctone, nello scarico di liquami in terra palestinese, nell’inquinamento delle comunità palestinesi e molto altro ancora. . Ma nonostante i suoi persistenti attacchi all’ambiente, l’occupazione israeliana ha una lunga storia di greenwashing, ovvero l’uso della retorica ambientale per coprire il suo violento colonialismo, la pulizia etnica e la repressione del popolo palestinese nativo.

Ma qual è, nel quotidiano, il rapporto tra gli agricoltori palestinesi e le autorità israeliane?

Le forze di occupazione e i coloni israeliani spesso prendono di mira gli agricoltori e le comunità rurali palestinesi, in particolare nell’area “C” della Cisgiordania. L’area “C” è la maggior parte della Cisgiordania, la più ricca di risorse e sotto l’amministrazione militare e civile israeliana. Solo negli ultimi mesi, oltre 1.200 palestinesi sono stati sfollati con la forza. Gli attacchi in Cisgiordania sono saliti alle stelle, con i coloni che coordinano le offensive contro gli agricoltori in gruppi Telegram e WhatsApp. Quest’anno non è stato possibile raccogliere la maggior parte delle olive. L’occupazione israeliana impone quelle che chiamano “restrizioni di accesso”. Ci sono centinaia e centinaia di ostacoli imposti dall’esercito israeliano che impediscono ai palestinesi di muoversi liberamente nella propria terra. Durante la raccolta delle olive, la maggior parte dei palestinesi non ha potuto accedere alla propria terra per la raccolta. Per quanto riguarda le zone che attualmente vivono la situazione più drammatica, Yasmeen El-Hasan mi dice che “a Gaza, già molto prima dell’attuale genocidio, Israele imponeva quella che viene definita una “zona cuscinetto” o “aree ad accesso limitato” (ARA) all’interno della Striscia di Gaza. Israele afferma che si tratti di 300 metri, ma la realtà dimostra che le forze di occupazione israeliane hanno attaccato civili e proprietà quando si trovavano a una distanza di 1,5 chilometri dalla barriera imposta. L’UNCHR riferisce che l’ARA copre circa 62,6 chilometri quadrati, ovvero circa il 35% della terra coltivabile di Gaza e l’85% della sua area marittima, il che significa che queste aree sono totalmente o parzialmente inaccessibili ai palestinesi. L’industria della pesca è in grave difficoltà da quando Israele ha limitato la pesca al largo delle coste di Gaza a 3-6 miglia nautiche. Dall’inizio del genocidio, l’occupazione israeliana prende di mira coloro che tentano di pescare, arrivando al punto di bombardare le barche delle persone affamate. Niente di tutto questo è nuovo. La situazione si è semplicemente aggravata.

Data la complessità della situazione nella Striscia di Gaza, potresti condividere quali sono le sfide più ardue che sorgono in questo contesto per la vostra organizzazione?

L’occupazione israeliana sta usando la fame come arma di guerra, producendo una carestia di massa, tentando di garantire che coloro che sopravvivono ai bombardamenti siano condannati a un futuro senza sostentamento. L’intera popolazione di Gaza, composta da 2,3 milioni di abitanti, di cui oltre la metà sono bambini, sta morendo di fame. UAWC sta attualmente portando avanti una campagna (# StopGazaStarvation ) per aiutare a nutrire la nostra comunità. I nostri colleghi a Gaza lavorano correndo un pericolo inimmaginabile per prendersi cura delle nostre comunità e acquisire e distribuire cibo, schivando letteralmente le bombe. Stiamo anche lavorando per sostenere le famiglie sfollate fornendo loro beni non alimentari, compresi vestiti e forniture per l’alloggio. Il nostro lavoro, in sostanza, è sostenere la fermezza dei nostri agricoltori, pescatori e comunità rurali. In questo momento, ciò significa che stiamo lavorando in ogni modo possibile per fornire un sollievo materiale immediato. Quali opportunità emergono dalla sfida della liberazione ambientale e palestinese e in che modo l’UAWC affronta queste situazioni? Come puoi vedere, la sfida principale è, ed è sempre stata, l’occupazione israeliana e il colonialismo dei coloni in Palestina. Ogni altra sfida deriva e/o è peggiorata da questo. L’occupazione israeliana tenta di controllare e sfruttare la terra, l’acqua e le risorse naturali palestinesi. Ti ho parlato di crisi climatica in precedenza, che è una crisi globale, ma, come ho spiegato, anche il modo in cui i palestinesi vivono la crisi climatica è gravemente influenzato dall’occupazione israeliana. Naturalmente, l’economia – esacerbata anche dall’occupazione israeliana, che controlla strettamente quella palestinese – rappresenta una sfida enorme, ma la lotta palestinese è una lotta che non può essere enumerata dal PIL o affrontata con accordi commerciali o placata dal discorso sul reddito pro capite. La nostra lotta è una lotta per il sostentamento e l’esistenza. Ma sul tema dell’economia, l’UAWC promuove lo sviluppo agricolo basato sulla comunità, rifiutando lo sfruttamento della nostra terra, dell’acqua e delle risorse naturali ed esplorando le cooperative come alternative ai sistemi economici neoliberisti. Sovranità. Per la coordinatrice internazionale dell’UAWC, “centrale per il futuro dello sviluppo agricolo sostenibile in Palestina è la sovranità“, riferendosi alla sovranità indigena sulla loro terra, sull’acqua e sulle risorse naturali. L’agroecologia contadina è, per sua natura, sostenibile, e Yasmeen, nella fase conclusiva del nostro dialogo incentrato sulla relazione tra liberazione ambientale e palestinese, mi dice con orgoglio che “l’UAWC continuerà a sostenere la fermezza degli agricoltori e delle comunità palestinesi mentre lavoriamo collettivamente verso questo futuro sovrano“.

