Secondo il quotidiano britannico The Guardian, la Elbit Systems, principale produttrice di armi israeliane, avrebbe chiuso la sua sede di Bristol. Negli ultimi mesi il sito era stato oggetto di una serie di proteste da parte degli attivisti di Palestine Action, gruppo recentemente bandito per terrorismo dal governo del Regno Unito.

Elbit Systems: pilastro del complesso militare-industriale israeliano

La notizia della probabile chiusura viene data in esclusiva dal Guardian e riportata anche dall’agenzia di stampa Iran Press. Entrambi le fonti citano Andrew Feinstein, esperto di commercio mondiale di armi, che avrebbe definito la chiusura «estremamente significativa». La Elbit Systems UK non ha risposto alle richieste di commento del giornale, ma la sua sede risulta deserta.







Elbit Systems è il più grande produttore di armi israeliano e nel 2024 ha registrato un fatturato di 6,8 miliardi di dollari. La sua sede nel Regno Unito si trova a Bristol nel parco commerciale Aztec West, ed è stata oggetto di numerose proteste da parte del gruppo Palestine Action, l’ultima delle quali risale al primo luglio, pochi giorni prima che il movimento venisse accusato di terrorismo e dichiarato illegale dal governo del Regno Unito.

Fondata nel 1966, Elbit è uno dei pilastri del complesso militare-industriale israeliano, con una produzione che spazia dai droni ai sistemi di sorveglianza e alle tecnologie di guerra elettronica. Le sue forniture all’esercito israeliano hanno reso l’azienda un obiettivo per gli attivisti. Nel Regno unito, Elbit Systems è attiva da anni con più stabilimenti e contratti con il Ministero della Difesa, tra cui il programma per i droni Watchkeeper. La sede di Bristol, tuttavia, era diventata il simbolo della contestazione, spesso tinta di rosso dagli attivisti per evocare il sangue delle vittime a Gaza.

Palestine Action e la criminalizzazione del dissenso

Palestine Action, il gruppo al centro delle proteste, è nato nel 2020 con una strategia radicale di disobbedienza civile non violenta: non limitarsi a manifestazioni simboliche, ma puntare a “interrompere e chiudere” la filiera bellica israeliana nel Regno Unito. Le loro azioni hanno incluso occupazioni dei tetti, blocchi con catene e lucchetti e raid notturni con lanci di vernice. Secondo dati diffusi dagli stessi attivisti, in cinque anni sarebbero state oltre cinquecento le operazioni condotte contro fabbriche e uffici collegati a Elbit.

Per le autorità, tuttavia, queste azioni non sono più atti di protesta ma atti terroristici: il gruppo è stato ufficialmente bandito il 5 luglio 2025, in seguito a un episodio che avrebbe causato danni milionari a due velivoli della Royal Air Force. La decisione del governo ha suscitato forti critiche. Organizzazioni come Amnesty International hanno parlato di una restrizione senza precedenti del diritto alla protesta, mentre giuristi e parlamentari hanno denunciato l’uso strumentale della legislazione antiterrorismo.

Nonostante centinaia di arresti, Palestine Action ha già annunciato che continuerà la propria battaglia in tribunale: è stata infatti ottenuta l’autorizzazione a un ricorso contro la proscrizione, con udienza attesa nei prossimi mesi. La chiusura della sede di Bristol, se confermata assumerebbe un significato simbolico e politico molto più ampio. Per gli attivisti si tratterebbe di una vittoria concreta, la dimostrazione che la pressione dal basso può costringere un colosso dell’industria bellica a ritirarsi da un territorio.

Mentre si attendono i risultati del ricorso presentato da Palestine Action, sarebbe utile domandarsi fino a che punto sia legittimo criminalizzare il dissenso politico quando questo prende la forma di azioni dirette, ma non violente. La risposta delle istituzioni britanniche sembra pendere sempre più verso la repressione, ma il ricorso presentato dagli attivisti potrebbe costituire un precedente legale importante. Se la giustizia dovesse ritenere eccessiva la proscrizione, il governo si troverebbe ad affrontare una questione di credibilità politica.

La vicenda non riguarda soltanto l’ordine pubblico interno, ma si inserisce nel quadro più ampio delle relazioni tra Regno Unito e Israele e, più in generale, del ruolo che l’industria della difesa gioca negli equilibri internazionali. La chiusura della sede di Bristol, sebbene locale e circoscritta, diventa così un banco di prova per misurare fino a che punto i governi occidentali siano disposti a tollerare o reprimere le contestazioni che toccano interessi economici e strategici di primo piano. Il caso della Elbit Systems, in questo senso, potrebbe fare da apripista anche per altri Paesi europei, dove la presenza di aziende legate al settore bellico israeliano è già oggetto di campagne di mobilitazione.

Sara Pierri