Antiche pergamene profetizzano l’alleanza tra due esseri leggendari, il centro e la sinistra. Dopo più di un secolo di corteggiamenti, litigi e lotta aperta, ancora una volta si parla di unificare il fronte dei progressisti e quello dei moderati. Ancora una volta il segretario del PD promette l’Eldorado della politica italiana: il campo largo.

Ogni discussione sul campo largo inizia inevitabilmente domandandosi: cos’è il centro? cos’è la sinistra? In un mondo ideologicamente grigio, in cui per capire come i partiti interpretano la realtà, in quale maniera e con quale intensità vorrebbero trasformarla ci si può basare solo su brevi esternazioni o slogan, risulta quasi impossibile identificare i nostri protagonisti.

La classificazione che applicheremo nel corso dell’articolo è, di conseguenza, dettata più da quello che pare essere il sentimento comune, che da chiare posizioni ideologiche. Si considereranno forze centriste moderate Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda; forze della sinistra progressista, il Movimento Cinque Stelle di Conte e Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli/Fratoianni. Il Partito Democratico di Schlein, è depositario di opinioni tanto differenti da poter essere ordinato parte nel centro e parte nella sinistra.

Se qualcosa da sempre caratterizza le forze progressiste europee è la loro propensione al dividersi. Nel momento stesso in cui il campo di battaglia politico si aprì alle masse la sinistra nacque e si divise. I primi partiti socialisti si frantumarono in una miriadi di gruppi e sottogruppi.

Per poter partecipare e affermarsi nelle vite politiche delle nascenti democrazie del vecchio continente era, però, necessario far numero, unirsi e cercare punti in comune. Tra le soluzioni trovate a questo problema se ne evidenziano due: il fronte popolare e più recentemente il campo largo.

A distinguerle è la composizione dell’alleanza che cercano di formare. Mentre il fronte popolare francese, così come quello Spagnolo e successivamente quello Italiano cercarono di unire i partiti di sinistra in un’unica forza progressista, il campo largo si propone di unificare sinistra e centro.

Il campo largo come strategia politica

Il campo largo e i numeri

Padrona della vita politica democratica è la stagione elettorale. Piani e programmi finiscono inevitabilmente per scontrarsi con il freddo muro dei numeri. Ogni forza politica che non si rompe il naso nello schianto e riesce a scalarlo, mira ad arrivare quanto più in alto possibile. Per quanto abile lo scalatore è piuttosto improbabile che nel sistema politico (con moltissimi partiti) ed elettorale (più o meno proporzionale) italiano si possa conquistare una superficie di muro superiore al 50%.

Lo spazio per alleanze, accordi o contratti pre e post elettorali è ampio e inevitabile. In questo senso, quasi matematico, il campo largo sembra essere un’utile strategia elettorale. I termini con cui solitamente è discusso hanno proprio questa natura aritmetica: se si mettono insieme un partito che ha X elettori e uno che ne ha Y si è a una addizione di distanza da Palazzo Chigi.

La politica e anche la democrazia, ha però a che fare con una materia molto più complessa dei numeri. Essi possono essere spostati e uniti senza che mutino in alcun modo. Le persone, sostanza di cui la tela democratica si compone, sono, invece, in costante mutamento.

Non si vuole insinuare che se un campo largo composto da PD, M5S, AVS e Italia Viva si dovesse realizzare verrebbe certamente sabotato da parte considerevole del rispettivo elettorato. Come detto la politica è per natura della materia che tratta largamente imprevedibile e le elezioni sembrano essere ancora lontane. Quanto si vuole suggerire è invece che la questione sia più complicata di quanto potrebbe inizialmente apparire. Il campo largo ben lontano dall’essere una mera somma, andrebbe considerato come una complessa equazione condita da operazioni ben più ardue di semplici addizioni.

Campo largo come mera macchina elettorale

Il passaggio dal fronte popolare al campo largo non è di poco conto. L’unione elettorale delle differenti forze di sinistra nel fronte popolare parve particolarmente giustificata dal fatto che fossero unite da un comune sostrato ideologico.

Nel campo largo dovrebbero, invece, schierarsi scudo a scudo rappresentanti di partiti con idee piuttosto lontane tra loro. Se da una parte l’unione delle sinistre nei vari fronti popolari fu implicitamente legittimata dalla loro vicinanza, dall’altra è necessario scavare tanto in profondità per trovare punti di incontro da scoprire valori così generici da poter unire chiunque (l’amore per democrazia, libertà, ecc.).

L’unica altra fonte di legittimazione può trovarsi nell’opposizione a una forza talmente spaventosa da rendere necessario mettere da parte ogni contrasto e unirsi per resisterle.

Chi scrive già ha parlato del pericolo rappresentato da quelli che son chiamati cristiani valoriali. Resta, però, da vedere se le forze coinvolte nel campo largo riusciranno a convincere i propri elettori (e idealmente parte considerevole degli astenuti) che Meloni, Salvini e Tajani rappresentino una minaccia tanto grande per la democrazia da dover mettere in lega tutti gli altri partiti.

Se non dovessero riuscirci mancherebbe al campo largo una fonte di legittimazione. Ciò di per sé non impedirebbe al centro e alla sinistra di tentare un’unione per mera convenienza elettorale. Il matrimonio dei tre partiti che compongono l’attuale maggioranza, le cui posizioni ideologiche sono comunque più vicine di quelle tra moderati e progressisti, sembra essere caratterizzato da questa natura puramente transazionale.

Nonostante la capacità di successo di una simile strategia sia evidente, essa è alimentata da una forte carica di cinismo e ipocrisia. Caratteristiche che erodono il consenso, disilludendo anche i più convinti sostenitori. Perché un’alleanza senza o con pochi punti ideologici comuni possa sopravvivere, necessita di abilissimi comunicatori che convincano l’elettorato della scarsa importanza delle divisioni interne e dell’importanza di mantenere l’unità. Non so chi legge, ma chi scrive fatica a trovare tanto abili comunicatori tra le schiere di un possibile campo largo.

A chi conviene il campo largo?

La discussione circa l’opportunità di un’alleanza tra centro e sinistra non solo non è nuova, ma si potrebbe quasi definire antica. Nel 1850 Marx ed Engles confrontati con la possibilità che la Lega dei Comunisti (nel nostro caso la sinistra) e i democratici (il centro) si potessero unire, produssero un breve comunicato e arrivarono a concludere che tale unione dovesse essere “risolutamente respinta“.

L’alleanza con il centro sarebbe stata rovinosa per la sinistra per due ragioni, da un parte le forze progressiste, avrebbero perso la propria indipendenza divenendo ancora una volta “l’appendice della democrazia borghese ufficiale [del centro]”; d’altra parte “una volta conquistata la vittoria, [il centro] cercherà di ipotecarla per sé […] e di escludere il proletariato [la sinistra] dai frutti della vittoria“.

Nell’estate 2024 in Francia si sono tenute le elezioni legislative, per rinnovare il parlamento e formare un nuovo governo. A vincere le elezioni è stato il Nuovo Fronte Popolare cioè un’alleanza delle più importanti forze di sinistra francesi. Guardando l’attuale governo in carica sarebbe praticamente impossibile dedurlo. Sebbene la prassi politica francese vorrebbe che il Presidente della Repubblica (Macron) nominasse capo del governo un individuo proposto dal partito vincitore, a guida dell’esecutivo gallico troviamo oggi François Bayrou, un centrista.

Le forze di centro e quelle di sinistra non si sono presentate unite alle elezioni, tuttavia al secondo turno elettorale sembrava essersi delineato un fronte anti destra. Risultato di quest’unione è stata l’esautorazione del Nuovo Fronte Popolare in favore di una più debole forza di centro che avrebbe con ogni probabilità perso in un confronto diretto con la destra.

Spostiamo la nostra attenzione in Italia. Esattamente come nel 1850 il principale propositore dell’alleanza tra sinistra e centro è un esponente di quest’ultimo: Matteo Renzi. Italia Viva è oggi in una posizione di tale debolezza (i sondaggi la danno tra il 2 e il 3%) da rischiare uno scontro frontale con la soglia di sbarramento del 3% alle prossime elezioni. Renzi allora tende la mano al suo vecchio partito, il PD, ai rivali di ieri, il M5S e sembrerebbe, a chiunque volesse raccoglierla. Si propone come unificatore e predica l’importanza dello stare insieme per riuscire a vincere le elezioni.

Uniti fino alla vittoria! E poi?

Supponendo che i desideri delle forze di centro si dovessero realizzare: il campo largo si formerà e vincerà le elezioni, nasceranno maggioranza e governo. E poi?

Il campo largo si mostrerebbe nella migliore delle ipotesi una composizione meramente burocratica per la gestione del potere. Se anche si volessero introdurre delle riforme, sarebbe necessario accordare sul contenuto di queste partiti con idee opposte sul funzionamento della società e dell’economia. Considerato che le uniche idee condivise dalle forze componenti il campo largo sono quelle più timide e moderate, a guadagnare capitale politico dalla loro realizzazione sarebbe quasi esclusivamente il centro.

Il campo largo diverrebbe manna caduta dal cielo per i piccoli partiti di centro che potrebbero vantare la realizzazione del loro programma e piaga per la sinistra, che spenderebbe il proprio nome e la propria influenza per realizzare il programma altrui. La sinistra uscirebbe dall’esperienza del campo largo indebolita e screditata, il centro se non rimpinguato elettoralmente, quanto meno forte di una ulteriore esperienza di governo.

L’alternativa al campo largo

La domanda a cui dovranno rispondere coloro che vorranno partecipare al campo largo è: qual è lo scopo che vogliamo raggiungere?

Se l’unica aspirazione sarà di vincere le elezioni e conquistare il potere, il campo largo potrebbe mostrarsi una strategia vincente.

Se si vorrà non solo vincere, ma anche introdurre le radicali riforme volute dall’elettorato di sinistra, il campo largo appare come una scelta chiaramente insufficiente.

Nel discussissimo manifesto di Ventotene si scriveva del partito che dovrà creare la nuova Europa unita: esso “non deve rappresentare una coalizione eterogenea di tendenze, riunite solo transitoriamente e negativamente […] pronte a disperdersi ciascuna per la sua strada una volta raggiunta quella caduta [la caduta dei totalitarismi]. Il partito rivoluzionario [la sinistra] deve sapere invece che solo allora comincerà veramente la sua opera e deve perciò essere costituito di uomini che si trovino d’accordo sui principali problemi del futuro“.

Per introdurre i radicali cambiamenti di cui l’Italia con ogni evidenza necessita, è imprescindibile una certa coincidenza ideologica tra le forze che si impegneranno a realizzarli. Se garantire questa coincidenza significherà perdere le prossime elezioni, così sia. L’opposizione è in democrazia il momento della crescita, dello sviluppo e del rafforzamento. La sinistra statunitense, europea e quindi anche quella italiana, si trova in una posizione di secolare debolezza. Ha tentato in diverse occasioni di allearsi con questa o quell’altra forza politica pur di governare, continuando così a picconare la propria base. Andare al governo per dire di esserci andati è un esercizio dispendioso quanto inutile.

Compito della sinistra non è quello di governare quando la maggior parte degli elettori non la favorisce. Missione delle forze progressiste è quella di diffondersi tra la popolazione; di coinvolgere nel processo democratico milioni di elettori disillusi e disinteressati e, quando sarà abbastanza forte, di passare da minoranza a maggioranza per governare.

Ciò non significa che ogni avvicinamento tra sinistra e centro debba trasformarsi in anatema da evitare a ogni costo. Questi momenti di vicinanza andranno pensati, però, come temporanee collaborazioni, non stabili alleanze.

Simone Sannai