Elena Fanchini si ritira dopo l’incidente che le ha procurato la rottura del perone. Non c’è pace, quindi, per la sciatrice azzurra ritornata a gareggiare dopo la guarigione.

È proprio la ragazza a dare il triste annuncio ai fans sul social Instagram tramite un video. Quest’ultimo dura solo pochi minuti ma sono sufficienti per far comprendere la tristezza che prova.

Elena Fanchini si ritira dopo soli cinque giorni di allenamento negli Stati Uniti. Proprio durante uno di questi si è fratturata il perone. Una caduta rovinosa, infatti, ha catapultato la bresciana in un incubo che sperava di non rivivere più.

Purtroppo non ho buone notizie. Nella brutta caduta ho riportato la frattura della testa del perone e del piatto tibiale della gamba sinistra, inoltre mi sono rotta il pollice della mano. Domenica tornerò in Italia per ulteriori accertamenti. Farò una risonanza per vedere le condizioni dei legamenti del ginocchio.