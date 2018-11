Elena Proietti, quando sei un arbitro donna in un mondo di uomini

Elena Proietti, occhi azzurri e capelli biondi, è una bella ragazza di trent’anni. Nessuno potrebbe pensare che Elena è invalida, che ha una disabilità pari al 67%. Elena non vede e non sente: l’occhio destro è cieco e l’orecchio destro è affetto da ipoacusia profonda.

La storia

Non è una storia qualsiasi quella di Elena Proietti, fino a qualche anno fa arbitro, passione coltivata da quando aveva 15 anni, e oggi assessore allo sport per il Comune di Terni. Si tratta della storia di una donna violata nella sua integrità fisica, nella sua rispettabilità di professionista, nel suo entusiasmo di sportiva, nella fiducia verso le istituzioni e soprattutto è una storia che nessun media nazionale ha saputo o voluto raccontare se non il talk show “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. L’unica trasmissione che ha approfondito i fatti e ha chiesto alle istituzioni coinvolte, l’Associazione Arbitri Italiani, di confrontarsi.

I fatti

Il 7 dicembre 2014 Elena Proietti sta arbitrando la partita di prima categoria fra Real Quadrelli e Trevana. Al novantaquattresimo minuto di gioco un giocatore si accascia per terra con il volto sfigurato, perde sangue dalla bocca, dagli occhi e dal naso. L’arbitro accorre e si rivolge concitata all’unico altro giocatore presente in quel momento nel raggio di 30 metri: è a quel punto che lo stesso giocatore che aveva sferrato un calcio quasi mortale all’avversario, le si avventa contro con un pugno alla tempia. Elena barcolla e rientrando negli spogliatoi perde completamente conoscenza.

Elena quel giorno ha arbitrato la sua ultima partita concludendo la carriera sportiva a 27 anni e con un handicap che si porterà dietro per tutta la vita. Sono trascorsi quattro anni da quel momento, ma solo di recente è venuta alla luce la doppia violenza subita dalla giovane donna. La prima è quella fisica, con un ricovero durato un mese, e la seconda è quella morale: il pregiudizio, l’offesa, il mancato riconoscimento, l’abbandono.

La condanna

Nell’agosto 2016 il caso viene archiviato. Il calciatore imputato come aggressore e poi confermato dai fatti, è stato condannato, ma la sanzione non riguarda la violenza nei confronti di Elena Proietti che non è stata nemmeno presa in considerazione, bensì la colluttazione con l’altro giocatore. L’aggressore ha avuto cinque anni di squalifica e tre di Daspo. Sono trascorsi già quattro anni, per cui lui tornerà a giocare a breve, ma Elena, che aveva tutte le competenze necessarie per svolgere bene il suo lavoro, non potrà più fare l’arbitro perché ormai non idonea.

Elena nell’Associazione Arbitri ha speso tutta l’adolescenza, si è formata in quell’ambiente che ha rappresentato una vera e propria famiglia da cui si sentiva accolta e protetta. Ma l’AIA non solo ha disatteso il principio della solidarietà sportiva, ha persino messo in dubbio che la giovane dica la verità sul suo stato di salute e sulle conseguenze di quel pungo maledetto, nonostante ci siano referti contrassegnati da specialisti di Roma e Boston.

Il verdetto finale del giudice ha considerato “involontario” il pugno rivolto a Elena Proietti e pertanto non imputabile. Ancora una volta la violenza verso una donna viene sminuita; come se picchiare una signora rientrasse nella routine di un normale comportamento. Oppure, si potrebbe mai dire anche stavolta che, in fondo, se l’è cercata?

La colpa

Forse è vero che Elena se l’è cercata. La sua colpa è quella di essere stata una donna in un ambito da sempre “monopolio maschile”. Elena è stata punita per essersi permessa di aver alzato la voce. Invece un calciatore che non ha il senso della disciplina, della solidarietà, e del rispetto in primis può continuare a definirsi uno sportivo? E’ quell’uomo che ha dato il peggio di sé verso l’avversario e il suo giudice di gara, che meriterebbe di non mettere mai più piede in un campo.

In un mese di ricovero, nessuno ha avuto parole di sostegno per la giovane arbitro a cui fu richiesto semplicemente il resoconto di gara. A distanza di quattro anni con tanto di relazioni cliniche, il presidente dell’AIA Marcello Nicchi, intervistato dall’inviato di “Non è l’Arena”, ha avuto parole amare, parole che mettono in dubbio persino il referto di invalidità.

L’ombra del pregiudizio

Oltre ad Elena Proietti non vogliamo dimenticare Maria Beatrice Benvenuti, classe 1993 e arbitro di rugby, la quale nel 2016 ha subito lo stesso trattamento. Nella partita Vicenza Valsugana viene presa di mira dall’ex capitano del Vicenza, che la manda in ospedale con due costole rotte, protrusioni a livello cervicale ed ecchimosi estese in tutto il corpo.

Arbitri per passione e vocazione, brave e preparate, ma donne appunto. E allora la violenza, spesso rivolta ai direttori di gara, per le donne raggiunge un livello vergognoso laddove si esprime facendo “branco” per eccellenza, laddove il maschio e il dio-pallone trovano adoratori e profeti.

Il sistema

Il mondo del calcio dunque, più di qualunque altra disciplina sportiva non solo dimostra di avere un’anima violenta, ma anche di non essere in grado di fare auto-critica a partire dai suoi dirigenti. Chi sta ai massimi livelli non dovrebbe favorire il reiterarsi, sul campo da calcio, dell’ordinaria violenza che infetta la nostra società patriarcale.

Lo sport dovrebbe dare la possibilità a tutti di esprimersi a prescindere dal genere. Lo sport dovrebbe essere in primo luogo intelligenza, disciplina e cuore. Il fatto che Marcello Nicchi non abbia voluto confrontarsi con la Proietti evidenzia il calcio come sistema maschilista tout court, il pregiudizio verso il genere femminile, lo scadimento dei valori a a mero business.

Il premio di consolazione

Che Elena oggi ricopra l’incarico di assessore alle politiche sportive in fondo è un contentino, il minimo alla quale ha provveduto una politica propagandista, ma che in qualche modo svergogna l’indifferenza e l’insensibilità di cui si è macchiata l’Associazione Italiana Arbitri, il mondo del calcio e quello dell’informazione sportiva che avrebbe dovuto mandare in prima pagina l’accaduto.

Jenny Canzonieri