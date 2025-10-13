La rivoluzione dell’immagine passa da un ascensore. Non reale, ma digitale. È questa la sintesi perfetta di quello che oggi sta infiammando le bacheche di Instagram e TikTok: un fenomeno tanto surreale quanto irresistibile che prende il nome di “Elevator AI”. Il concetto? Apparire in uno scatto realistico all’interno di un ascensore accanto a una celebrità internazionale. Da Beyoncé a Messi, da Zendaya a Brad Pitt, il sogno di un incontro casuale con una star diventa (virtualmente) realtà – senza muoversi da casa.

Ma non si tratta di semplici fotomontaggi rudimentali: la tecnologia che alimenta questa tendenza è una delle espressioni più raffinate dell’intelligenza artificiale generativa. In pochi minuti, attraverso strumenti accessibili a chiunque disponga di uno smartphone, è possibile produrre immagini incredibilmente realistiche in cui un utente comune si ritrova immortalato in un ascensore, spesso con sfondo specchiato e illuminazione tipica, accanto a un VIP perfettamente integrato nella scena.

Un successo costruito sull’illusione perfetta

Il successo di “Elevator AI” non risiede solo nell’ironia dell’ambientazione – un ascensore, luogo di passaggio e quasi banale – ma soprattutto nella straordinaria verosimiglianza di queste immagini. Gli utenti si divertono a pubblicare questi scatti come se fossero reali, alimentando il gioco dell’ambiguità. I follower commentano, a volte consapevoli della finzione, altre sorpresi dall’apparente autenticità della foto.

Spesso, lo scatto è accompagnato da una didascalia ironica: “Incontro casuale con Taylor Swift mentre salivo in ufficio”, oppure “Quando Cristiano Ronaldo prende il mio stesso ascensore. Di nuovo”. Il tono scanzonato è parte integrante della formula: la consapevolezza che si tratti di una finzione non toglie nulla al divertimento, anzi, lo accresce.

La semplicità dietro la magia

Dietro queste immagini tanto sofisticate quanto facili da creare, ci sono piattaforme AI che permettono agli utenti di generare contenuti visuali con pochi click. Tra i software più utilizzati ci sono app basate su Stable Diffusion, Midjourney o DALL·E, ma anche tool specializzati in scenari fotografici realistici.

Il processo è sorprendentemente semplice: si carica una propria foto o selfie, si seleziona una celebrità tra quelle disponibili o si inserisce il nome desiderato, e in pochi istanti l’algoritmo compone uno scenario credibile, completo di ombre, riflessi, angolazioni prospettiche e dettagli come l’arredamento interno di un ascensore di lusso o di uno scantinato fatiscente. Il risultato finale è talmente accurato che, a un occhio non esperto, potrebbe sembrare autentico.

Dalla satira sociale al bisogno di visibilità

Secondo diversi esperti di comunicazione digitale, “Elevator AI” è anche una forma di satira sociale contemporanea.

Al tempo stesso, però, non manca una dimensione più profonda: quella del bisogno di appartenenza. Mostrarsi vicini a un volto noto, anche se in maniera palesemente artificiale, diventa un modo per affermare la propria esistenza all’interno di un ecosistema digitale dove l’apparenza ha spesso più peso della realtà.







Curiosamente, il trend non è stato lanciato da una campagna pubblicitaria né da influencer di primo piano. È esploso dal basso, grazie alla viralità organica di alcuni post ironici, che nel giro di poche settimane sono stati replicati da migliaia di utenti in tutto il mondo. Le piattaforme social, da sempre sensibili ai trend emergenti, hanno rapidamente rilanciato i contenuti tramite algoritmi che premiano l’originalità e l’engagement.

Anche account satirici e pagine meme hanno contribuito alla diffusione del fenomeno, trasformando “Elevator AI” in un tormentone del web che oggi coinvolge adolescenti, giovani adulti, ma anche utenti più maturi incuriositi dalla qualità dell’effetto finale.

Molti esperti di etica digitale e sicurezza informatica avvertono: se da un lato “Elevator AI” è un passatempo innocente, dall’altro potrebbe aprire la strada a utilizzi meno trasparenti della tecnologia. Ad esempio, la creazione di immagini compromettenti o l’associazione fraudolenta tra una persona comune e un personaggio noto, al di fuori del contesto ironico.

Celebrità e AI

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i diritti d’immagine delle celebrità coinvolte. Sebbene questi contenuti siano spesso prodotti a scopo satirico o ironico, l’utilizzo dei volti dei VIP generati tramite AI potrebbe in futuro generare controversie legali. Alcune agenzie che rappresentano gli interessi di attori e cantanti stanno già valutando come regolamentare l’uso delle loro immagini nei contenuti creati artificialmente.

Finora, nessuna causa clamorosa è emersa, ma il crescente impiego di AI generativa nel mondo dell’intrattenimento spinge molte personalità pubbliche a tutelarsi, soprattutto considerando che una loro “presenza” digitale può essere sfruttata a fini pubblicitari, politici o diffamatori.

Nuove forme di espressione creativa

Nonostante le criticità, è indubbio che “Elevator AI” rappresenti una nuova frontiera creativa nell’interazione tra esseri umani e tecnologia. L’accessibilità degli strumenti di intelligenza artificiale ha democratizzato la produzione di contenuti digitali sofisticati, offrendo a chiunque la possibilità di esprimere la propria fantasia in modo immediato e virale.

Questo trend, per quanto effimero possa apparire, potrebbe aprire la strada a format sempre più innovativi, dove la distinzione tra ciò che è reale e ciò che è costruito diventa parte integrante del gioco narrativo. Non a caso, alcuni content creator stanno già sperimentando versioni evolute del trend, come video generati interamente in AI in cui si “parla” con la celebrità nell’ascensore, oppure storie interattive che si svolgono in quell’ambiente chiuso, trasformato in teatro di finzione digitale.

Patricia Iori